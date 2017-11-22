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Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa

Luiz Guido Junior

Publicado em 22/11/2017 às 09:46

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
   
BANANA NANICA KG   R$    1,19
BANANA NANICA KG LJ 04  R$    1,79
TOMATE KG  R$    2,59
TOMATE SALADEX KG  R$    3,39
CEBOLA KG  R$    1,99
ABACAXI PEROLA UND  R$    4,85
MAÇA NACIONAL KG  R$    3,90
BATATA DOCE KG  R$    2,19
BATATA LAVADA   R$    2,10
MELAO AMARELO  KG   R$    2,70
MAMAO FORMOSA KG  R$    3,99
BETERRABA KG  R$    2,19
REPOLHO VERDE KG   R$    1,79
BROCOLIS UND   R$    3,99
MORANGO BANDEJA LOJA 03 E 02  R$    4,99
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,19
CENOURA KG  R$    2,69
MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$    0,99
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$    3,79
LEITE PIRACANJUBA 1LT  R$    2,89
ARROZ BRILHANTE 5KG TP1 EXCETO01/04  R$    9,90
ARROZ MEU BIJU 5KG TP1 LJ01/04  R$    9,90
ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG TP1 exceto 01/04  R$    9,90
AÇUCAR SONORA/ESTRELA 2KG   R$    4,10
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$    3,09
FEIJAO ELITE 1KG  R$    2,49
FEIJAO VO CIDI 1KG  R$    2,99
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG  R$    1,99
FARINHA TRIGO PRIMOR  1KG   R$    1,89
CR.LEITE ITALAC 200G TP  R$    1,99
CR.LEITE TIROL 200G TP LOJA 03  R$    1,89
CR.LEITE TIROL 200G TP  LOJA 01  R$    1,99
LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP  R$    3,10
ESPECIALIDADES NESTLE   R$    7,99
LEITE PO NINHO 400G LATA  R$  10,79
ACHOC.NESCAU 800G SACHE   R$  10,79
SUCO UVA GRAN LEGADO  1,5LT  R$  11,99
MOLHO TOM.DONANA SC 340G exceto lj01  R$    1,19
ERVILHA FUGINI SACHE 200G exceto lj 02  R$    1,15
MILHO VERDE FUGINI SACHE 200G  R$    1,19
EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G  R$    3,39
AZEITONA DONANA S/C 170G SACHE  R$    2,59
MAC.DALLAS SEMOLA 500G EXCETO NINHO   R$    1,99
NISSIN LAMEN 85G  R$    1,15
MISTURA BOLO DALLAS 400G  R$    2,69
BISC.DALLAS SABORES 400G  R$    2,69
TEMPERO ARISCO 300G LOJA 03  R$    3,49
WAFER DALLAS SABORES 110G  R$    1,39
MAIONESE HELLMANNS 550G  R$    5,99
MILHO PIPOCA YOKI TRAD.500G  R$    2,79
FERMENTO PO OETKER 100G   R$    1,99
REFRESCO FRISCO   R$    0,69
BISCOITO MARILAN MAISENA 400G LJ03  R$    3,99
BISCOITO PASSATEMPO 130G  R$    1,59
 CAFÉ AGRICULTOR 250G   R$    3,99
CAFÉ AGRICULTOR 500G  R$    7,98
CAFÉ REAL 250G   R$    4,99
CAFÉ REAL 500G   R$    9,98
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$    2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$    2,99
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$  11,15
PAPEL HIG.MILI DUAL 60MT F.D.C/6UN  R$  10,49
PAPEL HIG.MILI DUAL 30MT F.D.L12P11  R$  10,79
PAPEL HIG.FOLHALEV PREM.C/12UN  R$  11,49
AGUA SANITARIA YPE 2LT  R$    4,49
AGUA SANITARIA YPE 1LT  R$    2,29
SABAO BARRA YPE C/5  R$    5,79
DETERG.LIQ.YPE 500ML   R$    1,59
DETERG.PO TIXAN YPE 1KG  R$    4,99
SAB.FRANCIS LUXO   R$    1,39
SAB.REXONA 84G  R$    0,99
CR.DENTAL SORRISO L.C.70G  R$    1,29
ESPONJA AÇO ASSOLAN   R$    1,15
ABSORVENTE SYM LV8PG7  SUAVE  R$    1,99
DESINFETANTE CLEAN PLUS 2LT  R$    4,39
DETERG.PO OMO 1KG  R$    6,49
PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$    2,75
FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS   R$  17,99
RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG  R$  24,90
AMAC.YPE 2LTS   R$    5,90
ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML   R$    0,79
IOGURTE FRUTAP 900ML  R$    5,99
REFRIG.FUNADA 2LTS   R$    3,49
MORTADELA DEF.PERDIGÃO OURO KG  R$  21,99
MORTADELA PERDIGÃO MISTA 400G  R$    2,59
APRESUNTADO LANCHE AURORA KG  R$    9,98
SALSICHA AURORA NOBRE KG 01/04  R$    5,99
MARG.CLAYBOM 500G   R$    2,89
REQ. CR.ELEGE 200G   R$    3,99
COXÃO DURO KG  R$  18,49
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$  18,60
ACEM KG   R$  17,10
FRALDINHA KG  R$  12,99
MIOLO DA PALETA KG  R$  16,99
PONTA DE AGULHA KG  R$  15,49
PONTA DE PALETA KG   R$  15,49
MUSCULO KG  R$  14,20
COSTELA RIPA KG  R$  10,20
COSTELA MINGUINHA KG  R$  10,30
COXA E SOBRECOXA COPACOL KG  R$    6,10
PONTA DE PEITO BOVINO KG   R$  15,99
PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI KG LJ3  R$  13,99
PETISCO DE FRANGO COPACOL PCT 1KG  R$    9,80
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$  15,99
COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG PCT  R$    8,80
LING.PERDIGÃO CHURRASCO MISTA KG  R$  10,99
LING.FRANGO COPACOL 1KG  R$  10,99

Loja  01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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