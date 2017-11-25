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Economia

Atenção: Rede Princesa estende 'Black Friday' com ofertas também para o sábado

Venha aproveitar nossas ofertas!

Luiz Guido Junior

Publicado em 25/11/2017 às 08:00

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Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
   
LEITE PIRACANJUBA 1LT   R$    2,89
ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG TP1   R$    9,90
AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 2KG  R$    3,59
OLEO SOJA CONCÓRDIA 900ML  R$    2,99
FEIJÃO ELITE 1KG  R$    2,45
FEIJÃO VO CIDI 1KG  R$    2,79
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG  R$    1,89
CR.LEITE TIROL 200G TP   R$    1,99
CR.LEITE ITALAC 200G TP   R$    1,99
LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP  R$    2,79
ESPECIALIDADES NESTLE   R$    6,99
LEITE PO NINHO LATA 400G  R$    9,90
ACHOC.PO NESCAU 800G SC   R$    9,90
SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT  R$  11,90
MOLHO TOM.FUGINI 340G SC   R$    1,15
MAC.DALLAS SEMOLA 500G EXCETO NINHO  R$    1,79
NISSIN LAMEN SABORES   R$    0,99
BISCOITO DALLAS SABORES 400G  R$    2,59
MAIONESE HELLMANS 550G LOJA 01/03/04  R$    5,49
MAIONESE HELLMANS REG.500G LJ02  R$    5,99
REFRESCO FRISCO SABORES   R$    0,59
BISC.PASSATEMPO 130G  R$    1,49
CAFÉ BRASILEIRO 250G  R$    4,19
CAFÉ BRASILEIRO 500G  R$    8,38
ERVA MATE FRONTEIRA SAUVE 500G  R$    2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G  R$    2,99
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$  10,59
PAPEL HIG.FOLHALEV.PREM C/12  R$  10,59
SABONETE FRANCIS LUXO  R$    1,29
SABONETE REXONA   R$    0,89
CR.DENTAL SORRISO LIMP.C.70G  R$    1,19
DETERGENTE PÓ OMO 1KG  R$    5,99
FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS   R$  15,90
RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG   R$  24,90
RAÇÃO GATO WHISKAS 1KG  R$  19,90
REFRIGERANTE ANTARCTICA 2LTS  R$    4,49
REFRIG.SUKITA 2LTS  R$    4,49
REFRIG.PEPSI 2LTS   R$    4,49
REFRIG.COCA COLA 3LT   R$    6,99
CERV.NOVA SCHIN 350ML  R$    1,59
ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML  R$    0,69
IOGURTE FRUTAP 900ML  R$    5,99
MUSSARELA AURORA KG  R$  20,90
PRESUNTO PERDIGÃO KG  R$  17,50
COXÃO DURO KG  R$  18,49
FRALDINHA KG  R$  13,40
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$  18,80
ACEM KG   R$  17,49
MIOLO DA PALETA KG  R$  17,49
PONTA DE AGULHA KG  R$  15,49
PONTA DE PALETA KG   R$  15,60
MUSCULO KG  R$  14,20
PONTA DE PEITO BOVINO KG  R$  15,99
PONTA PEITO BOVINO FRIBOI KG LOJA 03  R$  13,99
COSTELA RIPA KG  R$  10,10
COSTELA MINGUINHA KG  R$  10,20
CAPA DE FILE FRIBOI KG  R$  15,99
COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG  R$    8,80
COXA E SOBRECOXA COPACOL KG  R$    6,10
PETISCO FRANGO COPACOL 1KG  R$    9,80
LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG  R$  11,20
LING.PERDIGÃO CHURR.MISTA KG  R$  11,49

Loja  01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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