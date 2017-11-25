Atenção: Rede Princesa estende 'Black Friday' com ofertas também para o sábado

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS R$ Unitário LEITE PIRACANJUBA 1LT R$ 2,89 ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG TP1 R$ 9,90 AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 2KG R$ 3,59 OLEO SOJA CONCÓRDIA 900ML R$ 2,99 FEIJÃO ELITE 1KG R$ 2,45 FEIJÃO VO CIDI 1KG R$ 2,79 FARINHA TRIGO DALLAS 1KG R$ 1,89 CR.LEITE TIROL 200G TP R$ 1,99 CR.LEITE ITALAC 200G TP R$ 1,99 LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP R$ 2,79 ESPECIALIDADES NESTLE R$ 6,99 LEITE PO NINHO LATA 400G R$ 9,90 ACHOC.PO NESCAU 800G SC R$ 9,90 SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT R$ 11,90 MOLHO TOM.FUGINI 340G SC R$ 1,15 MAC.DALLAS SEMOLA 500G EXCETO NINHO R$ 1,79 NISSIN LAMEN SABORES R$ 0,99 BISCOITO DALLAS SABORES 400G R$ 2,59 MAIONESE HELLMANS 550G LOJA 01/03/04 R$ 5,49 MAIONESE HELLMANS REG.500G LJ02 R$ 5,99 REFRESCO FRISCO SABORES R$ 0,59 BISC.PASSATEMPO 130G R$ 1,49 CAFÉ BRASILEIRO 250G R$ 4,19 CAFÉ BRASILEIRO 500G R$ 8,38 ERVA MATE FRONTEIRA SAUVE 500G R$ 2,89 ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G R$ 2,99 PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11 R$ 10,59 PAPEL HIG.FOLHALEV.PREM C/12 R$ 10,59 SABONETE FRANCIS LUXO R$ 1,29 SABONETE REXONA R$ 0,89 CR.DENTAL SORRISO LIMP.C.70G R$ 1,19 DETERGENTE PÓ OMO 1KG R$ 5,99 FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS R$ 15,90 RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG R$ 24,90 RAÇÃO GATO WHISKAS 1KG R$ 19,90 REFRIGERANTE ANTARCTICA 2LTS R$ 4,49 REFRIG.SUKITA 2LTS R$ 4,49 REFRIG.PEPSI 2LTS R$ 4,49 REFRIG.COCA COLA 3LT R$ 6,99 CERV.NOVA SCHIN 350ML R$ 1,59 ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML R$ 0,69 IOGURTE FRUTAP 900ML R$ 5,99 MUSSARELA AURORA KG R$ 20,90 PRESUNTO PERDIGÃO KG R$ 17,50 COXÃO DURO KG R$ 18,49 FRALDINHA KG R$ 13,40 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 18,80 ACEM KG R$ 17,49 MIOLO DA PALETA KG R$ 17,49 PONTA DE AGULHA KG R$ 15,49 PONTA DE PALETA KG R$ 15,60 MUSCULO KG R$ 14,20 PONTA DE PEITO BOVINO KG R$ 15,99 PONTA PEITO BOVINO FRIBOI KG LOJA 03 R$ 13,99 COSTELA RIPA KG R$ 10,10 COSTELA MINGUINHA KG R$ 10,20 CAPA DE FILE FRIBOI KG R$ 15,99 COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG R$ 8,80 COXA E SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,10 PETISCO FRANGO COPACOL 1KG R$ 9,80 LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 11,20 LING.PERDIGÃO CHURR.MISTA KG R$ 11,49

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

--------------------------------------------

Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

--------------------------------------------

Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

--------------------------------------------

Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS