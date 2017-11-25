Atenção: Rede Princesa estende 'Black Friday' com ofertas também para o sábado

Economia
Venha aproveitar nossas ofertas!
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|LEITE PIRACANJUBA 1LT
|R$ 2,89
|ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG TP1
|R$ 9,90
|AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 2KG
|R$ 3,59
|OLEO SOJA CONCÓRDIA 900ML
|R$ 2,99
|FEIJÃO ELITE 1KG
|R$ 2,45
|FEIJÃO VO CIDI 1KG
|R$ 2,79
|FARINHA TRIGO DALLAS 1KG
|R$ 1,89
|CR.LEITE TIROL 200G TP
|R$ 1,99
|CR.LEITE ITALAC 200G TP
|R$ 1,99
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP
|R$ 2,79
|ESPECIALIDADES NESTLE
|R$ 6,99
|LEITE PO NINHO LATA 400G
|R$ 9,90
|ACHOC.PO NESCAU 800G SC
|R$ 9,90
|SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT
|R$ 11,90
|MOLHO TOM.FUGINI 340G SC
|R$ 1,15
|MAC.DALLAS SEMOLA 500G EXCETO NINHO
|R$ 1,79
|NISSIN LAMEN SABORES
|R$ 0,99
|BISCOITO DALLAS SABORES 400G
|R$ 2,59
|MAIONESE HELLMANS 550G LOJA 01/03/04
|R$ 5,49
|MAIONESE HELLMANS REG.500G LJ02
|R$ 5,99
|REFRESCO FRISCO SABORES
|R$ 0,59
|BISC.PASSATEMPO 130G
|R$ 1,49
|CAFÉ BRASILEIRO 250G
|R$ 4,19
|CAFÉ BRASILEIRO 500G
|R$ 8,38
|ERVA MATE FRONTEIRA SAUVE 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G
|R$ 2,99
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 10,59
|PAPEL HIG.FOLHALEV.PREM C/12
|R$ 10,59
|SABONETE FRANCIS LUXO
|R$ 1,29
|SABONETE REXONA
|R$ 0,89
|CR.DENTAL SORRISO LIMP.C.70G
|R$ 1,19
|DETERGENTE PÓ OMO 1KG
|R$ 5,99
|FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS
|R$ 15,90
|RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG
|R$ 24,90
|RAÇÃO GATO WHISKAS 1KG
|R$ 19,90
|REFRIGERANTE ANTARCTICA 2LTS
|R$ 4,49
|REFRIG.SUKITA 2LTS
|R$ 4,49
|REFRIG.PEPSI 2LTS
|R$ 4,49
|REFRIG.COCA COLA 3LT
|R$ 6,99
|CERV.NOVA SCHIN 350ML
|R$ 1,59
|ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML
|R$ 0,69
|IOGURTE FRUTAP 900ML
|R$ 5,99
|MUSSARELA AURORA KG
|R$ 20,90
|PRESUNTO PERDIGÃO KG
|R$ 17,50
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,49
|FRALDINHA KG
|R$ 13,40
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,80
|ACEM KG
|R$ 17,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 17,49
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 15,49
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 15,60
|MUSCULO KG
|R$ 14,20
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 15,99
|PONTA PEITO BOVINO FRIBOI KG LOJA 03
|R$ 13,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,10
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,20
|CAPA DE FILE FRIBOI KG
|R$ 15,99
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG
|R$ 8,80
|COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,10
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,80
|LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 11,20
|LING.PERDIGÃO CHURR.MISTA KG
|R$ 11,49
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS