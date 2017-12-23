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Supermercados Princesa

Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Venha aproveitar nossas ofertas!

Luiz Guido Junior

Publicado em 23/12/2017 às 09:35

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Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
   
BANANA NANICA KG   R$    1,49
BANANA NANICA KG LOJA 04  R$    1,99
TOMATE KG  R$    4,99
TOMATE SALADEX KG  R$    5,90
CEBOLA KG  R$    1,79
ABACAXI HAWAI KG  R$    3,99
MAÇA NACIONAL KG  R$    3,59
BATATA DOCE KG  R$    1,95
BATATA LAVADA   R$    2,59
MELAO AMARELO  KG   R$    2,35
UVA NIAGARA 1,200KG  R$  11,90
UVA NIAGARA KG  R$    9,90
UVA BENITAKA KG  R$    9,90
PESSEGO NACIONAL KG  R$    6,59
AMEIXA NACIONAL KG  R$    5,59
NECTARINA KG  R$    6,90
PERA ARGENTINA KG  R$    7,98
MAMAO FORMOSA KG  R$    3,99
BETERRABA KG  R$    2,25
PIMENTAO VERDE KG   R$    5,99
REPOLHO VERDE KG   R$    2,49
BROCOLIS UND   R$    3,99
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,19
CENOURA KG  R$    2,25
OVOS CAMVA CODORNA C/30UN  R$    3,29
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$    3,59
LEITE PIRACANJUBA 1LT   R$    2,79
LEITE ITALAC 1LT  R$    2,39
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$    3,09
ARROZ PRIMO PIATTO 5KG TP1  R$    9,70
ARROZ MEU BIJU 5KG TP1 LOJA 04  R$    9,70
EXTRATO TOM.FUGINI SC 340G  R$    1,49
MOLHO TOM.FUGINI SC 340G  R$    1,19
FAROFA PRONTA YOKI 500G  R$    4,99
CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE 300G  R$    7,90
MAIONESE HELLMANNS SC 550G  R$    5,99
MAIONESE HELLMANNS POTE 500G  R$    6,79
ERVILHA FUGINI SC 200G  R$    1,15
MILHO VERDE FUGINI SC 200G  R$    1,19
PESSEGO CALDA JOAO E MARIA 430G  R$    5,99
CR.LEITE ITALAC 200G TP LOJA 03/02  R$    1,99
CR.LEITE ELEGE 200G TP   R$    1,99
SARD.COQUEIRO 125G  R$    3,49
BATATA PALHA YOKI LV140G/PG100G  R$    3,65
LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP  R$    2,99
SUCO UVA GRAN LEGADO  1,5LT  R$  11,99
SIDRA LIDER 660ML TRAD  R$    4,99
UVA PASSA ESCURA L.VIOLET 200G  R$    3,99
AZEITONA DONANA S/C 170G SACHE  R$    2,59
PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$    2,75
GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM  R$    1,19
COPO DESC.COPOPLAST C/100UN 180ML  R$    2,90
PERU TEMPERADO SADIA KG  R$  17,90
CARVAO VEGETAL 3KG  R$    6,49
CARVÃO VEGETAL 5KG  R$    8,49
CARVÃO VEGETAL 7KG  R$  10,90
REFRIG.FUNADA SABORES 2LT  R$    3,49
PRESUNTO SADIA KG  R$  22,90
MUSSARELA AURORA KG  R$  21,90
COXÃO DURO KG  R$  18,60
ACEM KG   R$  17,80
PATINHO KG  R$  18,90
MIOLO DA PALETA KG  R$  17,80
PONTA DE AGULHA KG  R$  14,40
PONTA DE PALETA KG   R$  15,49
COSTELA RIPA KG  R$  10,90
COSTELA MINGUINHA KG  R$  10,80
COXA E SOBRECOXA COPACOL KG  R$    6,20
PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI KG LJ03  R$  14,40
PONTA DE PEITO BOVINO KG EXC.LOJA03  R$  16,80
PETISCO DE FRANGO COPACOL PCT 1KG  R$    9,80
CAPA DE COXAO MOLE KG  R$  18,99
COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG PCT  R$    9,90
LING.FRANGO COPACOL 1KG  R$  11,20
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$  17,99
LING.PERDIGÃO NA BRASA KG 4329  R$  16,49

 

Loja  01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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