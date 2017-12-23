Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Venha aproveitar nossas ofertas!
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,49
|BANANA NANICA KG LOJA 04
|R$ 1,99
|TOMATE KG
|R$ 4,99
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 5,90
|CEBOLA KG
|R$ 1,79
|ABACAXI HAWAI KG
|R$ 3,99
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,59
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,95
|BATATA LAVADA
|R$ 2,59
|MELAO AMARELO KG
|R$ 2,35
|UVA NIAGARA 1,200KG
|R$ 11,90
|UVA NIAGARA KG
|R$ 9,90
|UVA BENITAKA KG
|R$ 9,90
|PESSEGO NACIONAL KG
|R$ 6,59
|AMEIXA NACIONAL KG
|R$ 5,59
|NECTARINA KG
|R$ 6,90
|PERA ARGENTINA KG
|R$ 7,98
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 3,99
|BETERRABA KG
|R$ 2,25
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 5,99
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 2,49
|BROCOLIS UND
|R$ 3,99
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,19
|CENOURA KG
|R$ 2,25
|OVOS CAMVA CODORNA C/30UN
|R$ 3,29
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 3,59
|LEITE PIRACANJUBA 1LT
|R$ 2,79
|LEITE ITALAC 1LT
|R$ 2,39
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 3,09
|ARROZ PRIMO PIATTO 5KG TP1
|R$ 9,70
|ARROZ MEU BIJU 5KG TP1 LOJA 04
|R$ 9,70
|EXTRATO TOM.FUGINI SC 340G
|R$ 1,49
|MOLHO TOM.FUGINI SC 340G
|R$ 1,19
|FAROFA PRONTA YOKI 500G
|R$ 4,99
|CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE 300G
|R$ 7,90
|MAIONESE HELLMANNS SC 550G
|R$ 5,99
|MAIONESE HELLMANNS POTE 500G
|R$ 6,79
|ERVILHA FUGINI SC 200G
|R$ 1,15
|MILHO VERDE FUGINI SC 200G
|R$ 1,19
|PESSEGO CALDA JOAO E MARIA 430G
|R$ 5,99
|CR.LEITE ITALAC 200G TP LOJA 03/02
|R$ 1,99
|CR.LEITE ELEGE 200G TP
|R$ 1,99
|SARD.COQUEIRO 125G
|R$ 3,49
|BATATA PALHA YOKI LV140G/PG100G
|R$ 3,65
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP
|R$ 2,99
|SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT
|R$ 11,99
|SIDRA LIDER 660ML TRAD
|R$ 4,99
|UVA PASSA ESCURA L.VIOLET 200G
|R$ 3,99
|AZEITONA DONANA S/C 170G SACHE
|R$ 2,59
|PAPEL TOALHA FOLHALEV
|R$ 2,75
|GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM
|R$ 1,19
|COPO DESC.COPOPLAST C/100UN 180ML
|R$ 2,90
|PERU TEMPERADO SADIA KG
|R$ 17,90
|CARVAO VEGETAL 3KG
|R$ 6,49
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|R$ 8,49
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|R$ 10,90
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LT
|R$ 3,49
|PRESUNTO SADIA KG
|R$ 22,90
|MUSSARELA AURORA KG
|R$ 21,90
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,60
|ACEM KG
|R$ 17,80
|PATINHO KG
|R$ 18,90
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 17,80
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 14,40
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 15,49
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,90
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,80
|COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,20
|PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI KG LJ03
|R$ 14,40
|PONTA DE PEITO BOVINO KG EXC.LOJA03
|R$ 16,80
|PETISCO DE FRANGO COPACOL PCT 1KG
|R$ 9,80
|CAPA DE COXAO MOLE KG
|R$ 18,99
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG PCT
|R$ 9,90
|LING.FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 11,20
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 17,99
|LING.PERDIGÃO NA BRASA KG 4329
|R$ 16,49
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS