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Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa

Luiz Guido Junior

Publicado em 27/12/2017 às 16:00

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
   
BANANA NANICA KG   R$    1,49
BANANA NANICA KG LOJA 04  R$    1,99
TOMATE KG  R$    3,99
CEBOLA KG  R$    1,79
ABACAXI HAWAI KG  R$    3,90
MAÇA NACIONAL KG  R$    3,99
BATATA DOCE KG  R$    1,89
BATATA LAVADA   R$    2,69
MELAO AMARELO  KG   R$    2,69
UVA NIAGARA 1,200KG  R$  11,90
UVA NIAGARA KG  R$    9,90
UVA BENITAKA KG  R$    9,90
PESSEGO NACIONAL KG  R$    5,99
AMEIXA NACIONAL KG  R$    5,90
NECTARINA KG  R$    7,90
PERA ARGENTINA KG  R$    5,79
MAMAO FORMOSA KG  R$    3,99
BETERRABA KG  R$    2,25
PIMENTAO VERDE KG   R$    5,99
REPOLHO VERDE KG   R$    2,29
BROCOLIS UND   R$    3,99
ALFACE HIDROP.FERRARI UND LOJA04   R$    1,99
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,19
CENOURA KG  R$    2,59
MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$    0,99
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$    3,69
LEITE PIRACANJUBA 1LT   R$    2,79
LEITE ITALAC 1LT  R$    2,39
AÇUCAR SONORA/ESTRELA 2KG   R$    4,10
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$    3,09
ARROZ PRIMO PIATTO 5KG TP1  R$    9,70
ARROZ MEU BIJU 5KG TP1 LOJA 04  R$    9,70
FEIJAO ELITE 1KG  R$    2,49
FEIJAO VO CIDI 1KG  R$    2,49
MAC.DALLAS SEMOLA 500G   R$    1,99
BISC.DALLAS SABORES 400G  R$    2,59
MIST.BOLO DALLAS 400G  R$    2,69
WAFER DALLAS SABORES 110G  R$    1,39
EXTRATO TOM.FUGINI SC 340G  R$    1,49
MOLHO TOM.FUGINI SC 340G  R$    1,19
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG  R$    1,99
FAROFA PRONTA YOKI 500G  R$    4,99
CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE 300G  R$    7,90
MAIONESE HELLMANNS 500G  R$    5,99
FERMENTO OETKER 100G  R$    1,99
ACHOC.PO NESCAU 800G SC  R$  10,99
ERVILHA FUGINI SC 200G  R$    1,15
MILHO VERDE FUGINI SC 200G  R$    1,19
BISC.PASSATEMPO 130G  R$    1,59
PESSEGO CALDA JOAO E MARIA 430G  R$    5,99
TEMP.KITANO MAIS SABOR 60G  R$    2,49
SARD.COQUEIRO 125G  R$    3,49
BATATA PALHA YOKI LV140G/PG100G  R$    3,65
LEITE PÓ NINHO 400G  R$    9,98
LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP  R$    2,99
SUCO UVA GRAN LEGADO  1,5LT  R$  11,99
UVA PASSA ESCURA L.VIOLET 200G  R$    3,99
AZEITONA DONANA S/C 170G SACHE  R$    2,59
CAFÉ BRASILEIRO 250G  R$    3,99
CAFÉ BRASILEIRO 500G  R$    7,98
CAFÉ REAL 250G   R$    4,99
CAFÉ REAL 500G  R$    9,98
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$    2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$    2,99
PAPEL HIG.FOLHALEV PREM C/12UN  R$  11,45
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$  11,20
SAB.FRANCIS LUXO   R$    1,39
DETERG.PO OMO 1KG  R$    6,29
PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$    2,75
FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS   R$  16,79
DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$    1,65
AGUA SANITARIA YPE 1LT  R$    2,39
AGUA SANITARIA YPE 2LT  R$    4,78
SAB.REXONA 84G  R$    0,99
SABAO BARRA YPE C/5  R$    5,99
DETERG.PO TIXAN YPE 1KG  R$    4,99
DESINF.CLEAN PLUS 2LT  R$    4,19
RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG  R$  24,90
RAÇÃO WHISKAS GATOS 1KG  R$  17,50
ABS.SYM C/8UN SUAVE C/A  R$    1,99
ESPONJA ASSOLAN C/8  R$    1,15
CR.DENTAL SORRIO D.B 90G  R$    1,79
AMAC.YPE 2LTS   R$    5,90
IOGURTE FRUTAP 900ML  R$    5,99
REFRIG.FUNADA 2LTS   R$    3,49
APRESUNTADO LANCHE AURORA KG  R$    9,98
SALSICHA AURORA KG  R$    5,90
MUSSARELA AURORA KG  R$  20,90
PERU SADIA TEMPERADO KG  R$  14,99
MARG.QUALY 500G  R$    4,99
MARG.CLAYBOM 500G   R$    2,99
REQ. CR.ELEGE 200G   R$    3,99
COXÃO DURO KG  R$  18,80
FRALDINHA KG  R$  13,80
ACEM KG   R$  16,99
PATINHO KG  R$  18,99
MIOLO DA PALETA KG  R$  16,99
PONTA DE AGULHA KG  R$  13,99
PONTA DE PALETA KG   R$  14,20
MUSCULO KG  R$  13,99
COSTELA RIPA KG  R$  10,99
COSTELA MINGUINHA KG  R$  10,90
COXA E SOBRECOXA COPACOL KG  R$    6,05
PUCHEIRO KG  R$    3,20
PONTA DE PEITO BOVINO KG   R$  16,80
PETISCO DE FRANGO COPACOL PCT 1KG  R$    9,80
CAPA DE COXAO MOLE KG  R$  18,80
LINGÜIÇA CARNE SUINA PERDIG.KG  R$  13,49
COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG PCT  R$    9,90
LING.FRANGO COPACOL 1KG  R$  11,20


Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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