Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,49
|BANANA NANICA KG LOJA 04
|R$ 1,99
|TOMATE KG
|R$ 3,99
|CEBOLA KG
|R$ 1,79
|ABACAXI HAWAI KG
|R$ 3,90
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,99
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,89
|BATATA LAVADA
|R$ 2,69
|MELAO AMARELO KG
|R$ 2,69
|UVA NIAGARA 1,200KG
|R$ 11,90
|UVA NIAGARA KG
|R$ 9,90
|UVA BENITAKA KG
|R$ 9,90
|PESSEGO NACIONAL KG
|R$ 5,99
|AMEIXA NACIONAL KG
|R$ 5,90
|NECTARINA KG
|R$ 7,90
|PERA ARGENTINA KG
|R$ 5,79
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 3,99
|BETERRABA KG
|R$ 2,25
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 5,99
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 2,29
|BROCOLIS UND
|R$ 3,99
|ALFACE HIDROP.FERRARI UND LOJA04
|R$ 1,99
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,19
|CENOURA KG
|R$ 2,59
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 3,69
|LEITE PIRACANJUBA 1LT
|R$ 2,79
|LEITE ITALAC 1LT
|R$ 2,39
|AÇUCAR SONORA/ESTRELA 2KG
|R$ 4,10
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 3,09
|ARROZ PRIMO PIATTO 5KG TP1
|R$ 9,70
|ARROZ MEU BIJU 5KG TP1 LOJA 04
|R$ 9,70
|FEIJAO ELITE 1KG
|R$ 2,49
|FEIJAO VO CIDI 1KG
|R$ 2,49
|MAC.DALLAS SEMOLA 500G
|R$ 1,99
|BISC.DALLAS SABORES 400G
|R$ 2,59
|MIST.BOLO DALLAS 400G
|R$ 2,69
|WAFER DALLAS SABORES 110G
|R$ 1,39
|EXTRATO TOM.FUGINI SC 340G
|R$ 1,49
|MOLHO TOM.FUGINI SC 340G
|R$ 1,19
|FARINHA TRIGO DALLAS 1KG
|R$ 1,99
|FAROFA PRONTA YOKI 500G
|R$ 4,99
|CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE 300G
|R$ 7,90
|MAIONESE HELLMANNS 500G
|R$ 5,99
|FERMENTO OETKER 100G
|R$ 1,99
|ACHOC.PO NESCAU 800G SC
|R$ 10,99
|ERVILHA FUGINI SC 200G
|R$ 1,15
|MILHO VERDE FUGINI SC 200G
|R$ 1,19
|BISC.PASSATEMPO 130G
|R$ 1,59
|PESSEGO CALDA JOAO E MARIA 430G
|R$ 5,99
|TEMP.KITANO MAIS SABOR 60G
|R$ 2,49
|SARD.COQUEIRO 125G
|R$ 3,49
|BATATA PALHA YOKI LV140G/PG100G
|R$ 3,65
|LEITE PÓ NINHO 400G
|R$ 9,98
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP
|R$ 2,99
|SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT
|R$ 11,99
|UVA PASSA ESCURA L.VIOLET 200G
|R$ 3,99
|AZEITONA DONANA S/C 170G SACHE
|R$ 2,59
|CAFÉ BRASILEIRO 250G
|R$ 3,99
|CAFÉ BRASILEIRO 500G
|R$ 7,98
|CAFÉ REAL 250G
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 500G
|R$ 9,98
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|PAPEL HIG.FOLHALEV PREM C/12UN
|R$ 11,45
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 11,20
|SAB.FRANCIS LUXO
|R$ 1,39
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 6,29
|PAPEL TOALHA FOLHALEV
|R$ 2,75
|FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS
|R$ 16,79
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,65
|AGUA SANITARIA YPE 1LT
|R$ 2,39
|AGUA SANITARIA YPE 2LT
|R$ 4,78
|SAB.REXONA 84G
|R$ 0,99
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,99
|DETERG.PO TIXAN YPE 1KG
|R$ 4,99
|DESINF.CLEAN PLUS 2LT
|R$ 4,19
|RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG
|R$ 24,90
|RAÇÃO WHISKAS GATOS 1KG
|R$ 17,50
|ABS.SYM C/8UN SUAVE C/A
|R$ 1,99
|ESPONJA ASSOLAN C/8
|R$ 1,15
|CR.DENTAL SORRIO D.B 90G
|R$ 1,79
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 5,90
|IOGURTE FRUTAP 900ML
|R$ 5,99
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,49
|APRESUNTADO LANCHE AURORA KG
|R$ 9,98
|SALSICHA AURORA KG
|R$ 5,90
|MUSSARELA AURORA KG
|R$ 20,90
|PERU SADIA TEMPERADO KG
|R$ 14,99
|MARG.QUALY 500G
|R$ 4,99
|MARG.CLAYBOM 500G
|R$ 2,99
|REQ. CR.ELEGE 200G
|R$ 3,99
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,80
|FRALDINHA KG
|R$ 13,80
|ACEM KG
|R$ 16,99
|PATINHO KG
|R$ 18,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 14,20
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,90
|COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,05
|PUCHEIRO KG
|R$ 3,20
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 16,80
|PETISCO DE FRANGO COPACOL PCT 1KG
|R$ 9,80
|CAPA DE COXAO MOLE KG
|R$ 18,80
|LINGÜIÇA CARNE SUINA PERDIG.KG
|R$ 13,49
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG PCT
|R$ 9,90
|LING.FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 11,20
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS