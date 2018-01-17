Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,49
|BANANA NANICA KG LOJA 04
|R$ 1,69
|TOMATE KG
|R$ 4,99
|CEBOLA KG
|R$ 1,97
|ABACAXI HAWAI KG
|R$ 3,79
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,89
|BATATA DOCE KG
|R$ 2,35
|BATATA LAVADA
|R$ 2,59
|MELAO AMARELO KG
|R$ 2,69
|UVA NIAGARA KG
|R$ 9,90
|UVA BENITAKA KG
|R$ 9,90
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 3,99
|BETERRABA KG
|R$ 2,69
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 5,90
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 1,99
|BROCOLIS UND
|R$ 3,99
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,19
|CENOURA KG
|R$ 3,45
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 3,49
|LEITE ELEGE 1LT
|R$ 2,59
|LEITE PIRACANJUBA EDGE 1LT
|R$ 2,69
|ARROZ PRIMO PIATTO TP1 5KG
|R$ 8,99
|AÇUCAR SONORA/ESTRELA 2KG
|R$ 3,99
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 3,09
|ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG TP1
|R$ 9,65
|ARROZ MEU BIJU 5KG TP1 LOJA 04
|R$ 9,70
|FEIJAO ELITE 1KG
|R$ 2,69
|FEIJAO VO CIDI 1KG
|R$ 2,69
|EXTRATO TOM.ELEFANTE 340G
|R$ 3,39
|FARINHA TRIGO DALLAS 1KG
|R$ 1,99
|FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG
|R$ 1,89
|BISC.PASSATEMPO 130G
|R$ 1,59
|SARD.COQUEIRO 125G
|R$ 3,49
|MACARRÃO DALLAS SEMOLA 500G
|R$ 1,99
|WAFER DALLAS SABORES 110G
|R$ 1,39
|BISC.DALLAS SABORES 400G
|R$ 2,59
|MAION.HELLMANNS REGULAR PT 500G
|R$ 5,79
|FERMENTO PO DR.OETKER 100G
|R$ 1,99
|MIST.BOLO DALLAS 400G
|R$ 2,69
|MOLHO TOMATE FUGINI SC 340G
|R$ 1,19
|EXT.TOMATE FUGINI SC 340G
|R$ 1,49
|MILHO VERDE FUGINI SC 200G
|R$ 1,19
|ERVILHA FUGINI SC 200G
|R$ 1,15
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP
|R$ 2,99
|BATATA PALHA YOKI 120/140G
|R$ 4,69
|FAROFA PRONTA YOKI 500G
|R$ 4,69
|CR.LEITE ITALAC 200G TP
|R$ 1,99
|ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML
|R$ 0,85
|SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT
|R$ 11,99
|AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE
|R$ 2,59
|CAFÉ REAL 250G
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 500G
|R$ 9,98
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 10,99
|PAPEL HIG.FOFINHO L12P11
|R$ 10,49
|FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS
|R$ 15,99
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 5,99
|PAPEL TOALHA FOLHALEV
|R$ 2,75
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,59
|ÁGUA SANITARIA YPE 1L
|R$ 2,39
|ÁGUA SANITARIA YPE 2L
|R$ 4,78
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,79
|DETERG.PO TIXAN YPE 1KG
|R$ 4,99
|AMAC.ROUPAS YPE 2L
|R$ 5,85
|ESPONJA AÇO ASSOLAN C/8
|R$ 0,99
|ABS.SYM SUAVE C/ABAS C/8UN
|R$ 1,99
|DESINF.CLEAN PLUS 2LT
|R$ 3,99
|RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG
|R$ 24,90
|SABONETE LA FLORE 180G
|R$ 2,59
|SABONETE REXONA 90G
|R$ 0,99
|CR.DENTAL SORRISO D.B 90G
|R$ 1,79
|IOGURTE FRUTAP 900ML
|R$ 5,99
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,49
|MARG.QUALY 500G
|R$ 4,99
|REQ. CR.ELEGE 200G
|R$ 3,99
|APRESUNTADO SADIA KG
|R$ 14,90
|APRESUNTADO PERDIGÃO KG
|R$ 14,50
|SALSICHA PERDIGÃO KG
|R$ 5,90
|SALSICHA LEBON KG
|R$ 5,90
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,30
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,90
|CAPA DE FILÉ NATURAFRIG KG LJ03
|R$ 16,49
|FRALDINHA KG
|R$ 12,99
|ACEM KG
|R$ 16,90
|PATINHO KG
|R$ 19,05
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,90
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 14,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 15,49
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,90
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,80
|MUSCULO KG
|R$ 14,10
|COXINHA DA ASA TEMP.PERDIGÃO 1KG LJ01
|R$ 12,49
|PEITO BOVINO NATURAFRIG KG LJ03
|R$ 14,49
|PONTA DE PEITO BOVINO KG EXT.LJ02
|R$ 16,10
|PONTA DE PEITO BOVINO KG LJ02
|R$ 15,80
|COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,05
|LING.SUINA CHURRASCO AURORA KG
|R$ 11,99
|LING.PERDIGÃO CHURRASCO MISTA KG
|R$ 12,49
|LING.FRANGO COPACOL 1KG PCT
|R$ 11,20
|PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG PCT
|R$ 9,80
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
-----------------------------------------
Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS