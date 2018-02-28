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Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa

Luiz Guido Junior

Publicado em 28/02/2018 às 07:08

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
   
BANANA NANICA KG   R$    1,59
BANANA NANICA KG LOJA 04  R$    1,69
TOMATE KG  R$    5,75
TOMATE SALADEX KG  R$    5,75
CEBOLA KG  R$    2,89
ABACAXI HAWAI UND  R$    4,90
RUCULA HIDROFUTURA  R$    2,35
MAÇA NACIONAL KG  R$    4,50
BATATA DOCE KG  R$    2,49
BATATA LAVADA   R$    2,29
MELAO AMARELO  KG   R$    2,59
UVA BENITAKA KG  R$    8,90
UVA NIAGARA KG  R$    8,90
MAMAO FORMOSA KG  R$    3,49
BETERRABA KG  R$    2,69
PIMENTAO VERDE KG   R$    4,69
REPOLHO VERDE KG   R$    2,59
BROCOLIS UND   R$    4,99
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,19
CENOURA KG  R$    2,49
MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$    0,99
OVOS CAMVA BRANCO 30UND LOJA03  R$    9,90
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$    3,99
LEITE ELEGE 1LT   R$    2,59
LEITE PIRACANJUBA EDGE 1LT  R$    2,69
LEITE ITALAC 1LT C/TAMPA   R$    2,69
AÇUCAR SONORA/ESTRELA 2KG   R$    3,85
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$    2,89
ARROZ BRILHANTE 5KG TP1 EXCETO LJ4  R$    9,45
ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG TP 1  R$    9,29
FEIJAO ELITE 1KG  R$    2,35
FEIJAO VO CIDI 1KG  R$    2,39
FEIJÃO BRILHANTE 1KG LOJA 02/03  R$    2,19
EXTRATO TOM.ELEFANTE 340G  R$    3,49
MAIONESE HELMANNS 500G  R$    5,39
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG  R$    1,99
MOLHO TOM.FUGINI 340G SC  R$    1,24
MILHO VERDE FUGINI 200G SC  R$    1,26
BISC.PASSATEMPO 130G  R$    1,39
SARD.COQUEIRO 125G  R$    3,49
BISC.DALLAS SABORES 400G  R$    2,59
LEITE COND.ITALAC 395G  LJ4  R$    2,59
LEITE COND.PIRACANJUBA 395G EXCETO LOJA 02/04  R$    2,85
LEITE COND.VENCEDOR 395G LOJA 02/03  R$    1,99
CR.LEITE ITALAC 200G TP EXCETO LJ04  R$    1,99
CR.LEITE PIRACANJUBA 200G   R$    2,10
LEITE SAQ.SOLLARYUM 1L   EXCETO LJ4  R$    2,19
LEITE PO NINHO 400G   R$    9,79
ACHOC.PO NESCAU SACHE 800G  R$    9,39
CHOC.LACTA FAVORITOS 289,2G  R$    8,99
LEITE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL  R$    7,89
BATATA PALHA YOKI 120/140G  R$    4,69
SUCO UVA GRAN LEGADO  1,5LT  R$  11,99
AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE  R$    2,59
MISTURA BOLO YOKI 425G  R$    4,99
MAC.DALLAS SEMOLA 500G  R$    1,99
MIST.BOLO DALLAS 400G  R$    2,69
CAFÉ REAL 250G   R$    4,99
CAFÉ REAL 500G  R$    9,98
CAFÉ AGRICULTOR 500G  R$    7,98
CAFÉ AGRICULTOR 250G  R$    3,99
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$    2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$    2,99
PAPEL HIG.FOLHALEV PREM C/12UN  R$  11,49
PAPEL HIG.FOFINHO L12P11  R$    9,90
FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS  R$  15,99
DETERG.PO OMO 1KG  R$    5,99
PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$    2,75
VEJA MULTIUSO 500ML  R$    3,69
INSET.BAYGON 395ML  R$    7,29
DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$    1,59
AMAC.MON BIJOU 2LTS   R$    5,49
ÁGUA SANITARIA YPE 1L  R$    2,29
ÁGUA SANITARIA YPE 2L  R$    4,58
SABAO BARRA YPE C/5  R$    5,79
DESINF.CLEAN PLUS 2LT  R$    3,89
RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG  R$  24,90
RAÇÃO GATO WHISKAS 1KG EXCETO LJ 04  R$  18,49
SABONETE LA FLORE 180G  R$    2,49
SABONETE REXONA 90G  R$    0,99
CR.DENTAL SORRISO T.C 70G  R$    1,19
ABS.ALWAYS EXT.SC C/A C/8 LJ4    7590002025314  R$    3,29
CR.DENTAL DENTIL ACQUA PLUS 50G LOJA 03  R$    0,99
REFRIG.FUNADA 2LTS   R$    3,49
REFRIG.ANTARCTICA 2LT   R$    4,49
REFRIG.COCA COLA 2LTS EXCETO 04  R$    4,99
REFRIG.COCA COLA 3LTS EXCETO 04  R$    5,99
MARG.QUALY 500G  R$    4,99
MARG.CLAYBOM 500G  R$    2,99
IOG.FRUTAP 900G  R$    5,49
REQ. CR.ELEGE 200G   R$    3,99
SALSICHA AURORA NOBRE KG  R$    5,90
LING.CALABRESA SADIA KG  R$  13,90
MORTADELA PERDIGÃO BOLONHA KG  R$  10,29
LING.CALABRESA PERDIGÃO KG  R$  12,90
PRESUNTO PERDIGÃO KG  R$  18,90
PRESUNTO SADIA KG  R$  19,90
APRESUNTADO LANCHE AURORA KG  R$    8,90
COXÃO DURO KG  R$  17,99
PATINHO KG  R$  18,99
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$  13,99
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$  18,80
ACEM KG   R$  16,05
FRALDINHA KG  R$  10,99
MIOLO DA PALETA KG  R$  16,05
PONTA DE AGULHA KG  R$  13,99
PONTA PEITO FRIBOI KG  R$  11,99
PONTA DE PALETA KG   R$  13,99
COSTELA RIPA KG  R$    9,90
COSTELA MINGUINHA KG  R$    9,80
MUSCULO KG  R$  13,25
PONTA DE PEITO BOVINO KG  R$  14,80
COXA E SOBRECOXA COPACOL  KG  R$    5,80
LING.PERDIGÃO CHURR.MISTA KG 3407  R$  12,49
LING.SUINA CHURR.AURORA KG  R$  11,99
COXINHA DA ASA COPACOL  KG  R$    8,99
LING.FRANGO COPACOL 1KG PCT  R$  10,99
COSTELINHA FRANGO TEMP.COPACOL 1KG  R$    7,90
PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG PCT  R$    8,99

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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