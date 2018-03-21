Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,79
|BANANA NANICA KG LOJA 04
|R$ 1,99
|TOMATE KG
|R$ 3,59
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 3,99
|CEBOLA KG
|R$ 2,69
|ABACAXI PEROLA UND
|R$ 4,79
|GOIABA KG LOJA 03/02
|R$ 4,90
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,99
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,79
|BATATA LAVADA
|R$ 1,89
|MELAO AMARELO KG
|R$ 3,49
|UVA BENITAKA KG
|R$ 10,90
|UVA NIAGARA KG
|R$ 10,90
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 4,99
|BETERRABA KG
|R$ 2,85
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 4,99
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 2,59
|BROCOLIS UND
|R$ 5,75
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,19
|CENOURA KG
|R$ 2,95
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA BRANCO 30UND LOJA03/02
|R$ 10,50
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 4,39
|LEITE ELEGE 1LT
|R$ 2,69
|LEITE PIRACANJUBA EDGE 1LT
|R$ 2,89
|AÇUCAR SONORA/ESTRELA 2KG
|R$ 3,79
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,89
|ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG TP 1
|R$ 8,99
|FEIJAO ELITE 1KG
|R$ 2,39
|FEIJAO VO CIDI 1KG
|R$ 2,39
|SUCO DEL VALLE 1LT MANGA/GOIABA LOJA 03
|R$ 2,99
|EXTRATO TOM.ELEFANTE 340G
|R$ 3,65
|MAIONESE HELMANNS 500G
|R$ 5,39
|MOLHO TOM.FUGINI 340G SC
|R$ 1,24
|MILHO VERDE FUGINI 200G SC
|R$ 1,26
|BISC.PASSATEMPO 130G
|R$ 1,39
|BISC.DALLAS SABORES 400G
|R$ 2,59
|LEITE COND.ITALAC 395G LJ4
|R$ 2,59
|FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG
|R$ 1,89
|CR.LEITE ELEGE 200G TP LOJA01/03
|R$ 1,99
|CR.LEITE ITALAC 200G LOJA 02
|R$ 1,99
|CR.LEITE PIRACANJUBA 200G LOJA04
|R$ 2,05
|LEITE SAQ.SOLLARYUM 1L EXCETO LJ4
|R$ 2,19
|LEITE PO NINHO 400G
|R$ 10,49
|ACHOC.PO NESCAU SACHE 800G
|R$ 9,39
|LEITE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL
|R$ 7,89
|SUCO UVA AURORA 1,5LT
|R$ 11,99
|AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE
|R$ 2,59
|MISTURA BOLO YOKI 425G
|R$ 4,99
|MIST.BOLO DALLAS 400G
|R$ 2,69
|MAC.DALLAS SEMOLA 500G
|R$ 1,99
|CAFÉ REAL 250G
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 500G
|R$ 9,98
|CAFÉ AGRICULTOR 500G
|R$ 7,98
|CAFÉ AGRICULTOR 250G
|R$ 3,99
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 11,29
|PAPEL HIG.FOLHALEV PREM C/12
|R$ 11,39
|FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS
|R$ 15,99
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 5,89
|DETERG.PO TIXAN YPE 1KG
|R$ 5,39
|PAPEL TOALHA FOLHALEV
|R$ 2,75
|VEJA MULTIUSO 500ML
|R$ 3,69
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,59
|AMAC.MON BIJOU 2LTS
|R$ 5,49
|CR.DENTAL SORRISO T.C 70G
|R$ 1,19
|ESPONJA ASSOLAN
|R$ 1,10
|SHAMPOO SEDA 325ML
|R$ 5,50
|ÁGUA SANITARIA YPE 1L
|R$ 2,29
|ÁGUA SANITARIA YPE 2L
|R$ 4,58
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,79
|DESINF.CLEAN PLUS 2LT
|R$ 3,89
|RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG
|R$ 24,90
|RAÇÃO GATO WHISKAS 1KG EXCETO LJ 04
|R$ 18,49
|SABONETE LA FLORE 180G
|R$ 2,49
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,49
|CERV.BRAHMA 350ML
|R$ 1,99
|MARG.QUALY 500G
|R$ 4,99
|MARG.CLAYBOM 500G
|R$ 2,99
|IOG.FRUTAP 900G
|R$ 5,49
|REQ. CR.ELEGE 200G
|R$ 3,99
|MORTADELA PERDIGÃO BOLONHA KG
|R$ 9,90
|LING.CALABRESA SADIA KG
|R$ 13,35
|APRESUNTADO LANCHE AURORA KG
|R$ 8,79
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,49
|PATINHO KG
|R$ 18,60
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 17,99
|ACEM KG
|R$ 15,99
|FRALDINHA KG *
|R$ 11,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 15,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,49
|PONTA PEITO FRIBOI KG *
|R$ 12,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,50
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|MUSCULO KG *
|R$ 12,90
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 14,49
|COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,05
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG
|R$ 8,99
|LING.PERDIGÃO CHURR.MISTA KG 3407
|R$ 11,99
|LING.ESPECIAL CASEIRA PRINCESA KG
|R$ 17,49
|LINGÜIÇA MISTA COPACOL KG
|R$ 11,99
|COSTELINHA FRGO COPACOL TEMP 1KG
|R$ 5,90
|PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG PCT
|R$ 9,49
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS