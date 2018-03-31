Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Venha aproveitar nossas ofertas!
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado:
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,60
|PATINHO KG
|R$ 18,99
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 17,90
|ACEM KG
|R$ 16,05
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,05
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,49
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,49
|MUSCULO KG
|R$ 13,49
|PONTA DE PEITO FRIBOI KG
|R$ 13,25
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 14,25
|COSTELA RIPA KG *
|R$ 9,99
|COSTELA MINGUINHA KG *
|R$ 9,90
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 5,99
|CAPA DE FILE FRIBOI KG *
|R$ 13,99
|PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,60
|LING.FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,99
|CERV.BRAHMA 350ML
|R$ 1,99
|CERV.ANTAR.SUBZERO 269ML
|R$ 1,79
|MANDIOCA MIRANDENSE 1KG
|R$ 6,50
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|CARVÃO VEGETAL 3KG
|R$ 6,49
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|R$ 8,49
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|R$ 10,90
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
-----------------------------------------
Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS