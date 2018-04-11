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Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa

Luiz Guido Junior

Publicado em 11/04/2018 às 07:23

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
   
BANANA NANICA KG   R$    1,99
TOMATE KG  R$    3,90
TOMATE SALADEX KG  R$    4,49
CEBOLA KG  R$    3,89
ABACAXI HAWAI UND  R$    3,99
GOIABA KG LOJA 03/02  R$    4,90
MAÇA NACIONAL KG  R$    3,79
BATATA DOCE KG  R$    2,29
BATATA LAVADA   R$    1,95
MELAO AMARELO  KG   R$    2,99
UVA BENITAKA KG  R$  10,90
UVA NIAGARA KG  R$  10,90
MAMAO FORMOSA KG  R$    2,99
BETERRABA KG  R$    2,99
PIMENTAO VERDE KG   R$    5,99
REPOLHO VERDE KG   R$    1,56
BROCOLIS UND   R$    5,49
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,19
CENOURA KG  R$    2,59
MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$    0,99
OVOS CAMVA BRANCO 30UND LOJA03/02  R$    9,90
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$    3,99
LEITE ELEGE 1LT   R$    2,99
LEITE PIRACANJUBA 1LT  R$    2,99
AÇUCAR SONORA/ESTRELA 2KG   R$    3,69
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$    2,89
OLEO MILHO VITALIV 900ML  R$    6,90
OLEO CANOLA VITALIV 900ML  R$    6,90
OLEO GIRASSOL VITALIV 900ML  R$    5,59
ARROZ BRILHANTE 5KG TP1  R$    8,99
FEIJAO ELITE 1KG  R$    2,75
FEIJAO VO CIDI 1KG  R$    2,75
VINAGRE CASTELO  ALCOOL 750ML  R$    1,79
VINAGRE CASTELO VINHO  TINTO 750ML  R$    3,99
ESPECIALIDADES NESTLE EXCETO LOJA 04  R$    7,99
KIT KAT SABORES 41,5G EXCETO LOJA 04  R$    1,79
CHOCOLATE NESLTE BARRA  EXCETO LJ04  R$    3,99
EXTRATO TOM.ELEFANTE 340G  R$    3,65
MAIONESE HELMANNS 500G  R$    5,39
MOLHO TOM.FUGINI 340G SC  R$    1,24
MILHO VERDE FUGINI 200G SC  R$    1,26
BISC.PASSATEMPO 130G  R$    1,39
POLVILHO DONANA 1KG DOCE   R$    5,79
FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG  R$    1,89
CR.LEITE ITALAC TP 200G LOJA 01/04  R$    1,99
CR.LEITE LEVE NESTLE 200G TP LJ 03/02  R$    1,65
LEITE COND.PIRACANJUBA TP395G  R$    2,99
LEITE SAQ.SOLLARYUM 1L   EXCETO LJ4  R$    2,19
LEITE PO NINHO 400G   R$  10,49
ACHOC.PO NESCAU SACHE 800G  R$    9,39
COMPOSTO LACTEO OTIMO 400G  R$    4,99
LEITE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL  R$    7,89
SUCO UVA AURORA 1,5LT  R$  11,99
AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE  R$    2,59
MISTURA BOLO YOKI 425G  R$    4,99
CAFÉ REAL 250G   R$    4,99
CAFÉ REAL 500G  R$    9,98
CAFÉ AGRICULTOR 500G  R$    7,98
CAFÉ AGRICULTOR 250G  R$    3,99
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$    2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$    2,99
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$  11,29
FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS  R$  15,99
DETERG.PO OMO 1KG  R$    5,79
PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$    2,75
VEJA MULTIUSO 500ML  R$    3,49
DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$    1,59
ÁGUA SANITARIA YPE 1L  R$    2,29
ÁGUA SANITARIA YPE 2L  R$    4,58
SABAO BARRA YPE C/5  R$    5,79
RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG  R$  24,90
RAÇÃO GATO WHISKAS 1KG EXCETO LJ 04  R$  18,49
SABONETE LA FLORE 180G  R$    2,49
REFRIG.FUNADA 2LTS   R$    3,49
REFRIG.ANTARCTICA 1LT  R$    2,69
REFRIG.COCA COLA 3LT EXCETO LJ04  R$    6,79
REFRIG.FANTA E SPRITE 2LT EXCETO04  R$    4,29
CERV.BRAHMA 350ML  R$    1,99
CERV.PROIBIDA 269ML  R$    1,39
MARG.QUALY 500G  R$    4,69
MARG.CLAYBOM 500G  R$    2,99
IOG.FRUTAP 900G  R$    5,49
REQ. CR.ELEGE 200G   R$    3,99
SALSICHA COPACOL KG  R$    4,99
MUSSARELA SADIA 200G  R$    5,99
PRESUNTO PERDIGÃO KG EXCETO LJ 04  R$  15,90
CALABRESA PERDIGÃO KG EXCETO LJ04  R$  13,49
APRESUNTADO LANCHE AURORA KG  R$    8,90
COXÃO DURO KG *  R$  16,80
PATINHO KG  R$  18,80
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$  17,90
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG *  R$  14,05
ACEM KG   R$  15,99
FRALDINHA KG  R$  11,90
MIOLO DA PALETA KG  R$  15,99
PONTA DE AGULHA KG   R$  13,99
PONTA PEITO BOVINO KG  R$  14,05
PONTA PEITO FRIBOI KG   R$  13,05
PONTA DE PALETA KG   R$  13,99
COSTELA RIPA KG  R$    9,80
COSTELA MINGUINHA KG  R$    9,60
MUSCULO KG   R$  13,05
COSTELINHA FRANGO TEMP.COPACOL 1KG  R$    6,80
COXA E SOBRECOXA COPACOL  KG  R$    4,99
COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG  R$    7,99
LINGUICA FRANGO COPACOL 1KG  R$  10,99
PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG PCT  R$    8,99


Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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