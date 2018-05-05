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Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Venha aproveitar nossas ofertas!

Luiz Guido Junior

Publicado em 05/05/2018 às 09:55

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Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado:

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO
COXÃO DURO KG  R$ 16,99
PATINHO KG  R$ 18,49
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$ 17,99
ACEM KG  R$ 15,80
MIOLO DA PALETA KG  R$ 15,80
PONTA DE PALETA KG  R$ 13,49
PONTA DE AGULHA KG  R$ 13,49
MUSCULO KG  R$ 13,05
PONTA DE PEITO FRIBOI KG   R$ 13,99
PONTA DE PEITO BOVINO KG  R$ 14,80
COSTELA RIPA KG *  R$  9,99
COSTELA MINGUINHA KG *  R$  9,90
COXA SOBRECOXA COPACOL KG  R$  4,80
CAPA DE FILE FRIBOI KG *  R$ 14,99
LING.FRANGO COPACOL 1KG  R$ 10,99
PETISCO FRANGO COPACOL 1KG  R$  9,80
COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG  R$  7,99
FRALDINHA KG  R$ 11,99
CERV.BRAHMA LATA 269ML   R$  1,89
CERV.ANTAR.SUBZERO 269ML  R$  1,79
MANDIOCA MIRANDENSE 1KG  R$  6,49
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS  R$  3,49
CARVÃO VEGETAL 3KG  R$  6,49
CARVÃO VEGETAL 5KG  R$  8,49
CARVÃO VEGETAL 7KG  R$ 10,90

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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