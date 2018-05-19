Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado:

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG R$ 17,90 PATINHO KG R$ 18,49 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 17,90 ACEM KG R$ 15,80 MIOLO DA PALETA KG R$ 15,80 PONTA DE PALETA KG R$ 13,25 PONTA DE AGULHA KG R$ 12,99 MUSCULO KG R$ 12,99 PONTA DE PEITO FRIBOI KG R$ 14,49 PONTA DE PEITO BOVINO KG R$ 14,80 COSTELA RIPA KG * R$ 9,49 COSTELA MINGUINHA KG * R$ 9,40 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 4,90 CAPA DE FILE FRIBOI KG * R$ 14,99 LING.FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,99 PETISCO FRANGO COPACOL 1KG R$ 9,49 COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG R$ 7,90 LING.MISTA CHURRASCO PERDIGAO KG R$ 11,90 LINGÜIÇA MISTA CHURR.COPACOL KG R$ 11,90 FRALDINHA KG R$ 11,25 CERVEJA PROIBIDA 269ML R$ 1,39 CERV.ANTAR.SUBZERO 269ML R$ 1,79 MANDIOCA MIRANDENSE 1KG R$ 6,49 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49 CARVÃO VEGETAL 3KG R$ 6,49 CARVÃO VEGETAL 5KG R$ 8,49 CARVÃO VEGETAL 7KG R$ 10,90

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS