Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,49
|TOMATE KG
|R$ 3,79
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 3,99
|CEBOLA KG
|R$ 3,99
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 3,99
|GOIABA KG LOJA 03
|R$ 4,90
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 2,65
|BATATA DOCE KG
|R$ 2,69
|BATATA LAVADA
|R$ 2,49
|MELAO AMARELO KG
|R$ 2,99
|UVA BENITAKA KG
|R$ 10,20
|UVA NIAGARA KG
|R$ 10,20
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 1,79
|BETERRABA KG
|R$ 3,99
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 4,90
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 2,49
|BROCOLIS UND
|R$ 4,49
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,19
|CENOURA KG
|R$ 2,65
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA BRANCO 30UND LOJA03/02/01
|R$ 8,75
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 3,65
|LEITE AURORA INTEGRAL 1LT
|R$ 2,99
|AÇUCAR SONORA 2KG
|R$ 3,10
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,89
|OLEO MILHO VITALIV 900ML
|R$ 6,90
|OLEO CANOLA VITALIV 900ML
|R$ 6,90
|OLEO GIRASSOL VITALIV 900ML
|R$ 5,59
|ARROZ TIO JOÃO 5KG TP1
|R$ 15,90
|ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG TP1
|R$ 8,99
|FEIJAO ELITE 1KG
|R$ 2,95
|FEIJAO VO CIDI 1KG
|R$ 3,30
|ESPECIALIDADES NESTLE EXCETO LOJA 04
|R$ 7,99
|KIT KAT SABORES 41,5G EXCETO LOJA 04
|R$ 1,79
|CHOCOLATE NESLTE BARRA EXCETO LJ04
|R$ 3,99
|MACARRAO DALLAS SEMOLA 500G
|R$ 1,99
|MISTURA BOLO DALLAS 400G SABORES
|R$ 2,69
|WAFER DALLAS 110G SABORES
|R$ 1,39
|BISC.DALLAS 400G SABORES
|R$ 2,69
|BISC.PASSATEMPO 130G
|R$ 1,39
|POLVILHO DONANA 1KG DOCE
|R$ 5,79
|FARINHA TRIGO DALLAS 1KG
|R$ 1,99
|FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG
|R$ 1,89
|OLEO MISTO DE AZEITE DE OLIVA LISBOA500ML
|R$ 6,90
|ACHOC.PO NESCAU LATA 400G
|R$ 5,30
|LEITE COND.ITALAC TP 200G LOJA 04
|R$ 2,99
|LEITE COND.PIRACANJUBA TP395G
|R$ 2,99
|LEITE SAQ.SOLLARYUM 1L EXCETO LJ4
|R$ 2,19
|COMPOSTO LACTEO OTIMO 400G
|R$ 4,99
|LEITE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL
|R$ 7,89
|SUCO UVA AURORA 1,5LT
|R$ 11,99
|NISSIM LAMEM SABORES
|R$ 1,10
|MAION.HELLMANNS 500G
|R$ 5,65
|MILHO VERDE FUGINI 200G SACHE
|R$ 1,29
|ERVILHA FUGINI 200G SACHE
|R$ 1,20
|EXT.TOMATE FUGINI SACHE 340G
|R$ 1,59
|MOLHO TOM.FUGINI SACHE 340G
|R$ 1,29
|FAROFA PRONTA YOKI 500G
|R$ 4,69
|AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE
|R$ 2,59
|PÃO FRANCES KG LOJA4
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 500G ESCETO LOJA 04
|R$ 9,98
|CAFÉ AGRICULTOR 500G
|R$ 7,98
|CAFÉ AGRICULTOR 250G
|R$ 3,99
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 11,90
|FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS
|R$ 15,99
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 5,99
|PAPEL TOALHA FOLHALEV
|R$ 2,75
|VEJA MULTIUSO 500ML
|R$ 3,49
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,59
|DETERG.TIXAN PÓ 1KG
|R$ 5,39
|ÁGUA SANITARIA YPE 1L
|R$ 2,29
|ÁGUA SANITARIA YPE 2L
|R$ 4,58
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,79
|RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG
|R$ 24,90
|INSETICIDA BAYGON 395ML
|R$ 7,49
|SHAMPOO SEDA 325ML
|R$ 5,89
|ESPONJA ASSOLAN
|R$ 0,99
|CREME DENTAL SORRISO T.L.70G
|R$ 1,39
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 5,99
|SABONETE REXONA 84G
|R$ 0,99
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,49
|CERV.PROIBIDA 269ML
|R$ 1,39
|MARG.QUALY 500G
|R$ 4,69
|MARG.CLAYBOM 500G
|R$ 2,99
|IOG.FRUTAP 900G
|R$ 5,49
|REQ. CR.ELEGE 200G
|R$ 3,99
|SALSICHA COPACOL KG
|R$ 4,99
|PRESUNTO PERDIGÃO KG EXCETO LJ 04
|R$ 15,90
|MUSSARELA AURORA KG
|R$ 23,70
|CALABRESA PERDIGÃO KG
|R$ 12,99
|APRESUNTADO LANCHE AURORA KG
|R$ 8,90
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,49
|PATINHO KG
|R$ 18,49
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 17,99
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 15,80
|ACEM KG
|R$ 15,49
|FRALDINHA KG
|R$ 10,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 15,49
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,25
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 14,99
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|R$ 14,49
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,25
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|MUSCULO KG
|R$ 13,05
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG
|R$ 7,99
|COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 4,90
|LINGUICA FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,80
|LINGÜIÇA PERDIGÃO CHURRASCO KG 3407
|R$ 11,99
|PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG PCT
|R$ 9,49
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS