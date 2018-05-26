Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Supermercado Princesa
Venha aproveitar nossas ofertas!
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado:
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Descrição
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R$ UNITARIO
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Coxão duro kg
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R$ 17,99
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Patinho kg
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R$ 18,99
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Acem kg
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R$ 15,99
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Miolo da paleta kg
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R$ 15,99
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Ponta de paleta kg
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R$ 13,99
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Ponta de agulha kg
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R$ 13,99
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Musculo kg
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R$ 13,49
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Ponta de peito friboi kg
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R$ 14,80
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Ponta de peito bovino kg
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R$ 14,80
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Costela ripa kg *
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R$ 10,80
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Costela minguinha kg *
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R$ 10,90
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Coxa sobrecoxa copacol kg
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R$ 4,99
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Ling.frango copacol 1kg
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R$ 10,99
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Petisco frango copacol 1kg
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R$ 9,90
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Coxinha da asa perdigão 1kg
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R$ 8,99
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Coxinha da asa copacol kg
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R$ 8,99
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Ling.mista churrasco perdigao kg
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R$ 11,99
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Fraldinha kg
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R$ 12,49
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Cerveja proibida 269ml
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R$ 1,39
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Cerv.antar.subzero 269ml
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R$ 1,79
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Mandioca mirandense 1kg
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R$ 6,49
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Refrig.funada sabores 2lts
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R$ 3,49
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Carvão vegetal 3kg
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R$ 6,49
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Carvão vegetal 5kg
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R$ 8,49
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Carvão vegetal 7kg
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R$ 10,90
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS