Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado:

Descrição R$ UNITARIO Coxão duro kg R$ 17,99 Patinho kg R$ 18,99 Acem kg R$ 15,99 Miolo da paleta kg R$ 15,99 Ponta de paleta kg R$ 13,99 Ponta de agulha kg R$ 13,99 Musculo kg R$ 13,49 Ponta de peito friboi kg R$ 14,80 Ponta de peito bovino kg R$ 14,80 Costela ripa kg * R$ 10,80 Costela minguinha kg * R$ 10,90 Coxa sobrecoxa copacol kg R$ 4,99 Ling.frango copacol 1kg R$ 10,99 Petisco frango copacol 1kg R$ 9,90 Coxinha da asa perdigão 1kg R$ 8,99 Coxinha da asa copacol kg R$ 8,99 Ling.mista churrasco perdigao kg R$ 11,99 Fraldinha kg R$ 12,49 Cerveja proibida 269ml R$ 1,39 Cerv.antar.subzero 269ml R$ 1,79 Mandioca mirandense 1kg R$ 6,49 Refrig.funada sabores 2lts R$ 3,49 Carvão vegetal 3kg R$ 6,49 Carvão vegetal 5kg R$ 8,49 Carvão vegetal 7kg R$ 10,90

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS