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Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa

Luiz Guido Junior

Publicado em 30/05/2018 às 07:18

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
   
BANANA NANICA KG  exceto loja 04  R$    1,49
TOMATE KG sem estoque
TOMATE SALADEX KG sem estoque
CEBOLA KG sem estoque
ABACAXI HAWAI UND sem estoque
GOIABA KG LOJA 03 sem estoque
MAÇA NACIONAL KG sem estoque
BATATA DOCE KG sem estoque
BATATA LAVADA  sem estoque
MELAO AMARELO  KG  sem estoque
UVA BENITAKA  KG sem estoque
UVA NIAGARA KG sem estoque
MAMAO FORMOSA KG exceto loja 04  R$    1,79
BETERRABA KG sem estoque
PIMENTAO VERDE KG  sem estoque
REPOLHO VERDE KG  sem estoque
BROCOLIS UND  sem estoque
LARANJA KG EXCETO LOJA 04 sem estoque
CENOURA KG sem estoque
MACINHO UND  EXCETO LOJA 04 sem estoque
OVOS CAMVA BRANCO 30UND LOJA03/02/01 sem estoque
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA  sem estoque
LEITE AURORA INTEGRAL 1LT   R$    2,99
AÇUCAR SONORA 2KG   R$    3,10
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$    2,99
ARROZ TIO JOÃO 5KG TP1  R$  15,90
ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG TP1   R$    8,99
FEIJAO ELITE 1KG  R$    2,95
FEIJAO VO CIDI 1KG  R$    3,30
ESPECIALIDADES NESTLE EXCETO LOJA 04  R$    7,99
KIT KAT SABORES 41,5G EXCETO LOJA 04  R$    1,79
CHOCOLATE NESLTE BARRA  EXCETO LJ04  R$    3,99
MISTURA BOLO DALLAS 400G SABORES   R$    2,69
WAFER DALLAS 110G SABORES   R$    1,39
BISC.DALLAS 400G SABORES   R$    2,69
BISC.PASSATEMPO 130G  R$    1,39
POLVILHO DONANA 1KG DOCE   R$    5,79
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG  R$    1,99
FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG  R$    1,89
OLEO MISTO DE AZEITE DE OLIVA LISBOA500ML  R$    6,90
ACHOC.PO NESCAU LATA 400G  R$    5,30
LEITE COND.PIRACANJUBA TP395G  R$    2,99
LEITE SAQ.SOLLARYUM 1L   EXCETO LJ4  R$    2,19
COMPOSTO LACTEO OTIMO 400G  R$    4,99
SUCO UVA AURORA 1,5LT  R$  11,99
NISSIM LAMEM SABORES   R$    1,10
MAION.HELLMANNS 500G  R$    5,65
MILHO VERDE FUGINI 200G SACHE    R$    1,29
ERVILHA FUGINI 200G SACHE   R$    1,20
EXT.TOMATE FUGINI SACHE 340G  R$    1,59
MOLHO TOM.FUGINI SACHE 340G  R$    1,29
FAROFA PRONTA YOKI 500G  R$    4,69
AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE  R$    2,59
PÃO FRANCES KG LOJA4  R$    4,99
CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04  R$    4,99
CAFÉ REAL 500G ESCETO LOJA 04  R$    9,98
CAFÉ AGRICULTOR 500G  R$    7,98
CAFÉ AGRICULTOR 250G  R$    3,99
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$    2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$    2,99
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$  11,90
FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS  R$  15,99
DETERG.PO OMO 1KG  R$    5,99
PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$    2,75
VEJA MULTIUSO 500ML  R$    3,49
DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$    1,59
DETERG.TIXAN PÓ 1KG  R$    5,39
ÁGUA SANITARIA YPE 1L  R$    2,29
ÁGUA SANITARIA YPE 2L  R$    4,58
SABAO BARRA YPE C/5  R$    5,79
RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG  R$  24,90
INSETICIDA BAYGON 395ML  R$    7,49
SHAMPOO SEDA 325ML  R$    5,89
ESPONJA ASSOLAN   R$    0,99
CREME DENTAL SORRISO T.L.70G  R$    1,39
AMAC.YPE 2LTS   R$    5,99
SABONETE REXONA 84G  R$    0,99
REFRIG.FUNADA 2LTS   R$    3,49
CERV.PROIBIDA 269ML  R$    1,39
COXÃO DURO KG   R$  17,99
PATINHO KG  R$  18,80
ACEM KG   R$  15,99
FRALDINHA KG  R$  13,05
MIOLO DA PALETA KG  R$  15,99
PONTA DE AGULHA KG   R$  13,99
PONTA PEITO BOVINO KG  R$  14,90
PONTA PEITO FRIBOI KG  R$  14,90
PONTA DE PALETA KG   R$  13,99
COSTELA RIPA KG  R$  10,99
COSTELA MINGUINHA KG  R$  10,90
MUSCULO KG   R$  13,49

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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