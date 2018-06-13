Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,49
|TOMATE KG
|R$ 3,59
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 4,39
|CEBOLA KG
|R$ 4,69
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 3,99
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 4,79
|BATATA DOCE KG
|R$ 2,39
|BATATA LAVADA
|R$ 2,49
|MELAO AMARELO KG
|R$ 4,69
|UVA BENITAKA KG
|R$ 9,40
|UVA NIAGARA KG
|R$ 9,40
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 1,79
|BETERRABA KG
|R$ 3,49
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 3,59
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 2,59
|BROCOLIS UND
|R$ 4,69
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,19
|CENOURA KG
|R$ 2,69
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA BRANCO 30UND LOJA03/02/01
|R$ 11,99
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 4,69
|LEITE ELEGE INTEGRAL 1LT
|R$ 3,45
|LEITE AURORA INTEGRAL 1LT
|R$ 2,99
|AÇUCAR SONORA 2KG EXCETO LJ 04
|R$ 3,69
|AÇUCAR ESTRELA 2KG LOJA 04
|R$ 3,29
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,99
|ARROZ MEU BIJU TP1 5KG LOJA 04
|R$ 9,90
|ARROZ TIO JOÃO 5KG TP1
|R$ 15,90
|ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG TP1
|R$ 8,99
|FEIJAO VO CIDI 1KG
|R$ 2,99
|ESPECIALIDADES NESTLE
|R$ 8,49
|ACHOC.PO NESCAU LATA 400G
|R$ 5,30
|LEITE SAQ.SOLLARYUM 1L EXCETO LJ4
|R$ 2,39
|COMPOSTO LACTEO OTIMO 400G LJ02/03
|R$ 4,99
|SUCO UVA AURORA 1,5LT
|R$ 11,99
|NISSIM LAMEM SABORES
|R$ 1,10
|MAION.HELLMANNS 500G
|R$ 5,65
|EXT.TOMATE FUGINI SACHE 340G
|R$ 1,59
|AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE
|R$ 2,59
|PÃO FRANCES KG LOJA4
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 500G ESCETO LOJA 04
|R$ 9,98
|CAFÉ AGRICULTOR 500G
|R$ 7,98
|CAFÉ AGRICULTOR 250G
|R$ 3,99
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 11,90
|FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS
|R$ 15,79
|PAPEL TOALHA FOLHALEV
|R$ 2,75
|VEJA MULTIUSO 500ML
|R$ 3,49
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,59
|DETERG.TIXAN PÓ 1KG
|R$ 5,39
|ÁGUA SANITARIA YPE 1L
|R$ 2,29
|ÁGUA SANITARIA YPE 2L
|R$ 4,58
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,79
|RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG
|R$ 24,90
|INSETICIDA BAYGON 395ML
|R$ 7,39
|SHAMPOO SEDA 325ML
|R$ 5,89
|ESPONJA ASSOLAN
|R$ 0,99
|CREME DENTAL SORRISO T.L.70G
|R$ 1,37
|DESINF.POLITRIZ 1,750ML
|R$ 3,99
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 5,99
|SAB.PROTEX 90G
|R$ 2,09
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,49
|REFRIG.SIMBA 2LTS
|R$ 3,45
|CERV.PROIBIDA 269ML LOJA 03/04
|R$ 1,39
|MARG.QUALY 500G
|R$ 5,39
|REQUEIJAO ELEGE 200G
|R$ 3,99
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,99
|PATINHO KG
|R$ 18,80
|CONTRA FILÉ KG
|R$ 18,80
|ACEM KG
|R$ 15,99
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 17,99
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,80
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 15,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,49
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,40
|MUSCULO KG
|R$ 14,05
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 14,49
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 14,49
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 15,90
|PEITO BOVINO FRIBOI KG
|R$ 15,90
|FRALDINHA KG
|R$ 11,49
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,99
|PETISCO FRANGO COPACOL KG
|R$ 9,80
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,99
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG
|R$ 7,99
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
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Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS