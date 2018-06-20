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Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa

Luiz Guido Junior

Publicado em 20/06/2018 às 07:16

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
   
BANANA NANICA KG    R$    1,49
TOMATE KG  R$          2,39
TOMATE SALADEX KG  R$          3,20
CEBOLA KG  R$          3,59
ABACAXI HAWAI UND  R$          3,85
MAÇA NACIONAL KG  R$          3,49
BATATA DOCE KG  R$          2,35
BATATA LAVADA   R$          1,99
MELAO AMARELO  KG   R$          3,99
UVA BENITAKA  KG  R$          8,70
UVA NIAGARA KG  R$          8,70
UVA ITALIA KG  R$          8,70
MAMAO FORMOSA KG   R$    1,79
BETERRABA KG  R$          2,89
BERINJELA KG  R$          3,59
PIMENTAO VERDE KG   R$          3,99
REPOLHO VERDE KG   R$          1,59
ABOBORA CABOTIAN KG  R$          1,99
BROCOLIS UND   R$          4,79
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$          1,19
CENOURA KG  R$          1,75
MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$          0,99
OVOS CAMVA BRANCO 30UND LOJA03/02/01  R$       10,70
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$          4,49
LEITE ELEGE INTEGRAL/DESN/SEMI 1LT   R$    3,99
LEITE TIROL INTEGRAL 1LT  R$    3,99
AÇUCAR SONORA 2KG   R$    3,29
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$    3,10
ARROZ MEU BIJU TP1 5KG LOJA 04  R$  10,49
ARROZ TIO JOÃO 5KG TP1  R$  15,90
ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG TP1   R$    9,69
FEIJAO VO CIDI 1KG  R$    2,85
FEIJAO ELITE 1KG  R$    2,75
ESPECIALIDADES NESTLE   R$    8,49
CHOC.BARRA NESTLE   R$    3,99
ACHOC.PO NESCAU 800G SACHE   R$    8,49
LEITE SAQ.SOLLARYUM 1L   EXCETO LJ4  R$    2,39
COMPOSTO LACTEO OTIMO 400G LJ02/03  R$    4,99
SUCO UVA AURORA 1,5LT  R$  12,69
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG  R$    2,15
MIST.BOLO DALLAS 400G  R$    2,69
BISC.DALLAS 400G  R$    2,85
MAC.DALLAS SEMOLA 500G  R$    1,99
NISSIM LAMEM SABORES   R$    1,10
MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500G  R$    2,59
FAROFA PRONTA YOKI 500G  R$    3,99
LEITE COND.VENCEDOR  395G TP  R$    3,10
CR.LEITE PIRACANJUBA 200G TP  R$    2,39
MAION.HELLMANNS 500G  R$    5,65
EXT.TOMATE ELEFANTE 340G/375G  R$    3,49
AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE  R$    2,59
PÃO FRANCES KG LOJA4  R$    4,99
CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04  R$    4,99
CAFÉ REAL 500G ESCETO LOJA 04  R$    9,98
CAFÉ AGRICULTOR 500G  R$    7,98
CAFÉ AGRICULTOR 250G  R$    3,99
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$    2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$    2,99
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$  11,90
FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS  R$  15,79
PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$    2,90
VEJA MULTIUSO 500ML  R$    3,49
DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$    1,39
DETERG.TIXAN PÓ 1KG  R$    5,39
ÁGUA SANITARIA YPE 1L  R$    2,49
ÁGUA SANITARIA YPE 2L  R$    4,39
SABAO BARRA YPE C/5  R$    5,90
RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG  R$  23,90
INSETICIDA BAYGON 395ML  R$    6,99
SHAMPOO SEDA 325ML  R$    5,99
ESPONJA ASSOLAN   R$    0,99
CREME DENTAL SORRISO T.L.70G  R$    1,39
DESINF.POLITRIZ 1,750ML  R$    3,99
AMAC.YPE 2LTS   R$    5,79
SAB.PROTEX 90G  R$    1,89
REFRIG.FUNADA 2LTS   R$    3,49
SALSICHA COPACOL KG  R$    5,55
CERV.PROIBIDA 269ML LOJA 03/04  R$    1,39
ACHOC.LIQ.NESCAU PRONTINHO 200ML  R$    1,59
MARG.QUALY 500G  R$    4,99
REQUEIJAO ELEGE 200G  R$    3,99
COXÃO DURO KG   R$  17,49
COXÃO MOLE KG  R$  18,80
PATINHO KG  R$  18,80
ACEM KG   R$  15,99
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$  17,90
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$  16,49
MIOLO DA PALETA KG  R$  15,90
COSTELA MINGUINHA KG  R$    9,90
COSTELA RIPA KG  R$    9,99
MUSCULO KG   R$  14,10
PONTA DE PALETA KG   R$  13,49
PONTA DE AGULHA KG   R$  13,99
PONTA PEITO BOVINO KG  R$  14,99
PEITO BOVINO FRIBOI KG  R$  14,99
FRALDINHA KG  R$  11,99
COXA SOBRECOXA COPACOL KG  R$    6,49
LINGÜIÇA MISTA PERDIGÃO KG  R$  11,99
LINGÜIÇA SUINA AURORA KG  R$  11,99
PETISCO FRANGO COPACOL 1KG  R$    9,80
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG  R$  10,99
COXINHA DA ASA COPACOL KG  R$    8,90
COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG  R$    8,90

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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