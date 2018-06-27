Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,49
|TOMATE KG
|R$ 1,79
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 2,85
|CEBOLA KG
|R$ 2,59
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 3,99
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,79
|BATATA DOCE KG
|R$ 2,39
|BATATA LAVADA
|R$ 1,79
|MELAO AMARELO KG
|R$ 3,79
|UVA BENITAKA KG
|R$ 8,90
|UVA NIAGARA KG
|R$ 8,90
|PONCAN KG
|R$ 1,99
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 1,79
|BETERRABA KG
|R$ 2,49
|BERINJELA KG
|R$ 2,79
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 2,99
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 1,49
|ABOBORA CABOTIAN KG
|R$ 1,99
|BROCOLIS UND
|R$ 4,79
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,19
|CENOURA KG
|R$ 1,39
|ALFACE HIDROP.FERRARI UND LOJA04
|R$ 1,59
|ALFACE UND EXCETO LOJA 04
|R$ 1,49
|COUVE UND EXCETO LOJA 04
|R$ 1,49
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA BRANCO 30UND LOJA03/02/01
|R$ 9,45
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 3,79
|LEITE ELEGE INTEGRAL/DESN/SEMI 1LT
|R$ 3,99
|LEITE TIROL INTEGRAL 1LT
|R$ 3,99
|AÇUCAR SONORA 2KG
|R$ 3,29
|ACUCAR ESTRELA 2KG LOJA 04
|R$ 3,29
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 3,10
|ARROZ MEU BIJU TP1 5KG
|R$ 9,90
|ARROZ TIO JOÃO 5KG TP1
|R$ 15,90
|FEIJAO VO CIDI 1KG
|R$ 2,85
|FEIJAO ELITE 1KG
|R$ 2,75
|ESPECIALIDADES NESTLE
|R$ 8,49
|CHOC.BARRA NESTLE
|R$ 3,99
|ACHOC.PO NESCAU 800G SACHE
|R$ 9,29
|LEITE SAQ.SOLLARYUM 1L EXCETO LJ4
|R$ 2,39
|COMPOSTO LACTEO OTIMO 400G LJ02/03
|R$ 4,99
|SUCO UVA AURORA 1,5LT
|R$ 12,69
|MIST.BOLO DALLAS 400G
|R$ 2,69
|BISC.DALLAS 400G
|R$ 2,85
|MAC.DALLAS GREEN 500G
|R$ 1,99
|NISSIM LAMEM SABORES
|R$ 1,10
|MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500G
|R$ 2,59
|FAROFA PRONTA YOKI 500G
|R$ 3,99
|LEITE COND.VENCEDOR 395G TP
|R$ 3,10
|CR.LEITE PIRACANJUBA 200G TP
|R$ 2,39
|MAION.HELLMANNS 500G
|R$ 5,99
|EXT.TOMATE ELEFANTE 340G/375G
|R$ 3,49
|AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE
|R$ 2,59
|PÃO FRANCES KG LOJA4
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 500G ESCETO LOJA 04
|R$ 9,98
|CAFÉ AGRICULTOR 500G
|R$ 7,98
|CAFÉ AGRICULTOR 250G
|R$ 3,99
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 11,90
|FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS
|R$ 15,79
|PAPEL TOALHA FOLHALEV
|R$ 2,90
|VEJA MULTIUSO 500ML
|R$ 3,49
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,59
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 6,99
|DETERG.TIXAN PÓ 1KG
|R$ 5,39
|ÁGUA SANITARIA YPE 1L
|R$ 2,49
|ÁGUA SANITARIA YPE 2L
|R$ 4,39
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,90
|RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG
|R$ 23,90
|INSETICIDA BAYGON 395ML
|R$ 6,99
|SHAMPOO SEDA 325ML
|R$ 5,99
|ESPONJA ASSOLAN
|R$ 0,99
|CREME DENTAL SORRISO T.L.70G
|R$ 1,39
|DESINF.CLEAN PLUS 2LTS
|R$ 3,99
|DESINF.POLITRIZ 1,750ML
|R$ 3,99
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 5,79
|SAB.PROTEX 90G
|R$ 1,89
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,49
|REFRIG.CONTI TAUBAIANA 2L LOJA02/04
|R$ 2,79
|SALSICHA COPACOL KG
|R$ 5,55
|CALABRESA PERDIGÃO KG
|R$ 15,90
|PRESUNTO PERDIGÃO KG
|R$ 17,90
|MUSSARELA REAL KG
|R$ 27,90
|MORTADELA COPACOL S/T 1KG LJ04
|R$ 4,99
|IOG.FRUTAP 900ML
|R$ 4,99
|MANDIOCA PANTANEIRA 1KG LOJA04
|R$ 4,99
|ACHOC.LIQ.NESCAU PRONTINHO 200ML
|R$ 1,59
|MARG.CLAYBOM 500G
|R$ 3,39
|MARG.QUALY 500G
|R$ 4,99
|REQUEIJAO ELEGE 200G
|R$ 3,99
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,80
|COXÃO MOLE KG
|R$ 18,80
|PATINHO KG
|R$ 18,80
|ACEM KG
|R$ 15,80
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 17,99
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 15,80
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,40
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,49
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 14,99
|PEITO BOVINO FRIBOI KG
|R$ 15,49
|FRALDINHA KG
|R$ 11,99
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,49
|LINGÜIÇA MISTA PERDIGÃO KG
|R$ 11,90
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,80
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,99
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS