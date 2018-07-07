Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Venha aproveitar nossas ofertas!
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado:
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,99
|PATINHO KG
|R$ 18,80
|ACEM KG
|R$ 15,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 15,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|PONTA DE COSTELA KG
|R$ 16,90
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 17,99
|FRALDINHA KG
|R$ 12,49
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,49
|PONTA DE PEITO FRIBOI KG LOJA 04
|R$ 12,99
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 15,99
|LINGÜIÇA MISTA CHURR.PERDIGÃO KG
|R$ 12,49
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,90
|FILEZINHO FRANGO PERDIGÃO 1KG LJ03
|R$ 8,99
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,60
|PONTA DE PEITO FRIBOI KG
|R$ 15,99
|CERV.ANTAR.SUBZERO 269ML
|R$ 1,56
|MANDIOCA MIRANDENSE 1KG
|R$ 6,49
|MANDIOCA CONG.PANTANEIRA 1KG LJ04
|R$ 5,19
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|CARVÃO VEGETAL 3KG
|R$ 6,79
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|R$ 10,79
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|R$ 13,59
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS