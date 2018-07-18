Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,29
|TOMATE KG
|R$ 1,59
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 2,39
|CEBOLA KG
|R$ 1,79
|ABACAXI HAWAI/PEROLA UND
|R$ 3,99
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,75
|BATATA DOCE KG
|R$ 2,39
|BATATA LAVADA
|R$ 1,59
|MELAO AMARELO KG
|R$ 2,99
|UVA BENITAKA KG
|R$ 9,00
|UVA ITALIA KG
|R$ 9,00
|UVA NIAGARA KG
|R$ 9,00
|GOIABA KG loja 02/03
|R$ 3,99
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 1,79
|BETERRABA KG
|R$ 2,39
|BERINJELA KG
|R$ 2,97
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 3,69
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 1,79
|BROCOLIS UND
|R$ 4,45
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,19
|CENOURA KG
|R$ 2,29
|ALFACE UND EXCETO LOJA 04
|R$ 1,49
|COUVE UND EXCETO LOJA 04
|R$ 1,49
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS SANTA CLARA VERMELHO DZ LJ02/03
|R$ 3,75
|OVOS CAMVA BRANCO 30UND LOJA03/02/01
|R$ 8,99
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 3,69
|LEITE ELEGE INTEGRAL/DESN/SEMI 1LT
|R$ 3,99
|LEITE PIRACANJUBA INT/DESN/SEM 1LT
|R$ 3,99
|LEITE TIROL INTEGRAL 1LT
|R$ 3,79
|AÇUCAR SONORA 2KG
|R$ 2,99
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 3,10
|ARROZ MEU BIJU TP1 5KG
|R$ 9,90
|ARROZ BRILHANTE TP1 5KG LOJA 04
|R$ 11,49
|ARROZ TIO JOÃO 5KG TP1 loja 02/03
|R$ 15,90
|ARROZ PRIMO PIATTO 5KG LOJA 02
|R$ 8,99
|FEIJAO VO CIDI 1KG
|R$ 2,25
|FEIJAO ELITE 1KG
|R$ 2,15
|ESPECIALIDADES NESTLE
|R$ 8,49
|CHOC.BARRA NESTLE loja 03
|R$ 3,99
|ACHOC.PO NESCAU 800G SACHE
|R$ 9,29
|LEITE SAQ.SOLLARYUM 1L EXCETO LJ4
|R$ 2,49
|COMPOSTO LACTEO OTIMO 400G LJ02
|R$ 4,99
|SUCO UVA AURORA 1,5LT
|R$ 12,69
|MAC.DALLAS SEMOLA 500G
|R$ 2,25
|FARINHA TRIGO DALLAS 1KG
|R$ 2,29
|BISC.DALLAS SABORES 400G
|R$ 2,79
|WAFER DALLAS SABORES 110G
|R$ 1,49
|MIST.BOLO DALLAS 400G
|R$ 2,69
|BISC.PASSATEMPO 130G
|R$ 1,59
|NISSIM LAMEM SABORES
|R$ 1,10
|FAROFA PRONTA YOKI 500G
|R$ 3,99
|GOIABADA PUREA 300G
|R$ 1,99
|LEITE COND.VENCEDOR 395G TP
|R$ 2,99
|CR.LEITE PIRACANJUBA 200G TP
|R$ 2,39
|MAION.HELLMANNS 500G
|R$ 5,99
|MILHO VERDE FUGINI 200G SACHE
|R$ 1,29
|MOLHO TOM.FUGINI 340G SACHE
|R$ 1,25
|ERVILHA FUGINI SACHE 200G
|R$ 1,25
|EXT.TOMATE FUGINI 340G SACHE
|R$ 1,65
|EXT.TOMATE ELEFANTE 340G/375G
|R$ 3,49
|MILHO PIPOCA DONANA 500G
|R$ 1,99
|AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE
|R$ 2,59
|PÃO FRANCES KG LOJA4
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04
|R$ 4,49
|CAFÉ REAL 500G ESCETO LOJA 04
|R$ 8,98
|CAFÉ AGRICULTOR 500G
|R$ 7,58
|CAFÉ AGRICULTOR 250G
|R$ 3,79
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 11,90
|FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS
|R$ 15,79
|PAPEL TOALHA FOLHALEV
|R$ 2,90
|VEJA MULTIUSO 500ML
|R$ 3,49
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,59
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 6,99
|DETERG.TIXAN PÓ 1KG
|R$ 5,39
|ÁGUA SANITARIA YPE 1L
|R$ 2,49
|ÁGUA SANITARIA YPE 2L
|R$ 4,39
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,90
|RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG
|R$ 23,90
|INSETICIDA BAYGON 395ML
|R$ 6,99
|SHAMPOO SEDA 325ML
|R$ 5,99
|DESINF.CLEAN PLUS 2LTS
|R$ 3,99
|DESINF.POLITRIZ 1,750ML
|R$ 3,99
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 5,79
|ESPONJA ASSOLAN 60G
|R$ 0,99
|CR.DENTAL SORRISO T.L.C 70G
|R$ 1,39
|SAB.REXONA 84G
|R$ 0,90
|SAB.PROTEX 90G
|R$ 1,89
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,49
|REFRIG.COCA COLA 2LTS EXCETO LJ04
|R$ 5,49
|REFRIG.COCA COLA 3LTS EXCETO LJ04
|R$ 6,49
|REFRIG.CONTI TAUBAIANA 2L LOJA02/04
|R$ 2,79
|SALSICHA COPACOL KG
|R$ 5,55
|CALABRESA PERDIGÃO KG
|R$ 14,90
|PRESUNTO SADIA KG LOJA 03
|R$ 22,90
|PRESUNTO PERDIGÃO KG EXCETO LJ03
|R$ 17,90
|MUSSARELA SADIA FATIADA 200G LJ03/02
|R$ 5,99
|IOG.FRUTAP 900ML
|R$ 4,99
|ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML
|R$ 0,89
|ACHOC.LIQ.NESCAU PRONTINHO 200ML
|R$ 1,59
|MARG.CLAYBOM 500G
|R$ 3,39
|MARG.QUALY 500G
|R$ 4,99
|REQUEIJAO ELEGE 200G
|R$ 3,99
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,90
|PATINHO KG
|R$ 18,80
|ACEM KG
|R$ 15,80
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 17,90
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 15,80
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,99
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,80
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,80
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 15,90
|PEITO BOVINO FRIBOI KG
|R$ 14,90
|LINGÜIÇA SADIA SUINA KG
|R$ 13,99
|LINGÜIÇA AURORA SUINA CHURRASCO KG
|R$ 12,49
|FRALDINHA KG
|R$ 11,49
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 8,99
|COXINHA DA ASA PERDIGAO PCT 1KG
|R$ 8,99
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,49
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,80
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,99
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS