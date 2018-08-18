Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado:

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG R$ 18,05 PATINHO KG R$ 18,80 CAPA DE FILE NATURAFRIG KG R$ 16,90 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 17,99 ACEM KG R$ 16,05 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,05 PONTA DE PEITO BOVINO KG R$ 15,99 PONTA PEITO BOV.FRIBOI KG R$ 14,99 SURTUN KG LOJA 03 R$ 15,99 PONTA DE COSTELA KG LOJA 03 R$ 17,49 PONTA DE AGULHA KG R$ 14,49 PONTA DE PALETA KG R$ 14,99 COSTELA RIPA KG R$ 9,99 COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,90 MUSCULO KG R$ 13,90 FRALDINHA KG R$ 12,49 PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 8,80 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,60 COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG R$ 8,99 COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 8,99 LINGÜIÇA CARNE SUINA SADIA KG R$ 13,80 LINGÜIÇA SUINA AURORA KG R$ 13,60 LINGUIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,90 CARVÃO VEGETAL 3KG R$ 6,79 CARVÃO VEGETAL 5KG R$ 10,79 CARVÃO VEGETAL 7KG R$ 13,59 MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG R$ 6,40 REFRIG.FUNADA 2LTS R$ 3,49

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS