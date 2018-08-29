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Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa

Luiz Guido Junior

Publicado em 29/08/2018 às 07:10

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
   
BANANA NANICA KG    R$    1,29
TOMATE KG  R$          1,65
TOMATE SALADEX KG  R$          2,39
CEBOLA KG  R$          1,19
ABACAXI HAWAI UND   R$          4,45
MAÇA NACIONAL KG  R$          3,99
BATATA DOCE KG  R$          2,99
BATATA LAVADA   R$          1,29
MELAO AMARELO  KG   R$          2,90
UVA BENITAKA  KG  R$          8,30
UVA ITALIA KG  R$          8,30
UVA NIAGARA KG  R$          8,30
GOIABA KG loja 02/03  R$          3,99
MAMAO FORMOSA KG   R$    2,99
BETERRABA KG  R$          2,39
BERINJELA KG  R$          1,79
PIMENTAO VERDE KG   R$          3,99
REPOLHO VERDE KG   R$          1,59
BROCOLIS UND   R$          3,99
COUVE FLOR UND  R$          5,49
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$          1,69
CENOURA KG  R$          2,69
RUCULA HID.HIDROFUTURA EXCETO LJ04  R$          1,29
ALFACE HIDROP. HIDROFUTURA EXCETO LJ 04  R$          1,29
ALFACE UND EXCETO LOJA 04  R$          1,29
COUVE UND EXCETO LOJA 04  R$          1,29
MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$          0,99
OVOS SANTA CLARA VERMELHO DZ LJ02/03/01  R$          3,55
OVOS CAMVA BRANCO 30UND LOJA03/02/01  R$          8,99
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$          3,69
LEITE PIRACANJUBA INT/DESN/SEM 1LT  R$    3,79
LEITE ITALAC C/TAMPA 1LT   R$    3,69
LEITE ELEGE 1LT LJ04  R$    3,79
AÇUCAR SONORA 2KG exceto lj 04  R$    3,25
ACUCAR ESTRELA 2KG LOJA 04  R$    3,29
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$    2,79
ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG TP 1  R$  10,99
FEIJAO ELITE 1KG   R$    2,39
BOMBOM GAROTO   R$    7,79
CHOC.BARRA NESTLE loja 03  R$    3,99
SUCO UVA AURORA 1,5LT  R$  12,69
BISC.PASSATEMPO 130G  R$    1,59
FAROFA PRONTA YOKI 500G  R$    3,99
LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP  R$    3,49
COMPOSTO LACTEO OTIMO SC 400G  R$    5,99
CR.LEITE ITALAC  200G TP  R$    2,29
CR.LEITE ELEGE 200G TP LOJA 02  R$    1,99
MAION.HELLMANNS 500G  R$    6,49
LEITE SAQ.SOLLARYUM 1LT EXCETO LJ04  R$    2,49
ACHOC.PO NESCAU LATA 400G  R$    5,29
LEITE PO NINHO 400G  R$  11,90
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG  R$    2,49
MAC.DALLAS SEMOLA 500G  R$    2,39
BISC.DALLAS SABORES 400G  R$    2,99
MIST.BOLO DALLAS SABORES 400G  R$    2,99
REFRESCO BRASSUK  300G LOJA 04  R$    4,99
ERVILHA FUGINI 200G SC  R$    1,29
MOLHO TOM.FUGINI 340G SC  R$    1,19
MILHO VERDE FUGINI 200G SC   R$    1,19
EXT.TOMATE ELEFANTE 340G/375G  R$    3,45
MILHO PIPOCA DONANA 500G  R$    1,99
AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE  R$    2,59
PÃO FRANCES KG LOJA4  R$    4,99
CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04  R$    4,49
CAFÉ REAL 500G EXCETO LOJA 04  R$    8,98
CAFÉ AGRICULTOR 500G  R$    7,58
CAFÉ AGRICULTOR 250G  R$    3,79
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$    2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$    2,99
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$  11,90
PAPEL HIG.FOFINHO FD LV12PG11  R$  10,90
FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS  R$  18,49
PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$    2,99
VEJA MULTIUSO 500ML  R$    3,49
DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$    1,79
DETERG.PO OMO 1KG  R$    6,99
DETERG.PO TIXAN YPE 1KG  R$    5,99
RAÇÃO CAES WESTDOG 7KG  R$  18,90
RAÇÃO CAES LUPY DOG 7KG  R$  21,00
INSETICIDA BAYGON 395ML  R$    6,99
SHAMPOO SEDA 325ML  R$    5,99
DESINF.CLEAN PLUS 2LTS   R$    3,99
DESINF.POLITRIZ 1,750ML  R$    3,99
AMAC.YPE 2LTS   R$    6,49
AGUA SANITARIA YPE 1LT   R$    2,69
AGUA SANITARIA YPE 2LT  R$    4,99
ESPONJA ASSOLAN 60G  R$    0,99
CR.DENTAL SORRISO T.L.C 70G  R$    1,29
SAB.FRANCIS LUXO   R$    1,39
SAB.PROTEX 90GB EXCETO LJ 04  R$    1,89
REFRIG.FUNADA 2LTS   R$    3,49
SALSICHA PERDIGÃO KG  R$    5,99
ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML   R$    0,89
ACHOC.LIQ.NESCAU PRONTINHO 200ML  R$    1,59
MARG.CLAYBOM 500G   R$    3,39
MARG.QUALY 500G  R$    4,99
POSTA TILAPIA COPACOL 1KG  R$  13,99
REQUEIJAO ELEGE 200G  R$    3,99
COXÃO DURO KG   R$  17,90
PATINHO KG  R$  18,80
ACEM KG   R$  16,05
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$  17,99
CAPA DE FILE FRIBOI KG   R$  14,99
MIOLO DA PALETA KG  R$  16,05
COSTELA MINGUINHA KG  R$    9,90
COSTELA RIPA KG  R$    9,80
MUSCULO KG   R$  13,99
PONTA DE PALETA KG   R$  14,90
PONTA DE AGULHA KG   R$  14,90
PONTA PEITO BOVINO KG  R$  15,99
COXINHA DA ASA COPACOL KG  R$    8,99
FRALDINHA KG  R$  12,49
FRANGO SADIA KG  R$    6,49
LINGÜIÇA SUINA AURORA KG  R$  13,49
LINGÜIÇA CARNE SUINA PERDIGAO KG  R$  11,99
COXA SOBRECOXA COPACOL KG  R$    6,49
LINGÜIÇA DE FRANGO COPACOL 1KG  R$  10,80
PETISCO FRANGO COPACOL 1KG  R$    9,49
COSTELINHA FRANGO COPACOL 1KG  R$    5,99

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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