Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Venha aproveitar nossas ofertas!
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado:
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|18,60
|PATINHO KG
|18,99
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|15,80
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|18,49
|ACEM KG
|16,80
|MIOLO DA PALETA KG
|16,80
|PONTA PEITO NATURAFRIG/FRIBOI KG
|15,99
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|16,99
|PONTA DE AGULHA KG
|15,90
|PONTA DE PALETA KG
|15,90
|COSTELA RIPA KG
|10,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|10,90
|MUSCULO KG
|14,49
|FRALDINHA KG
|12,25
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG
|8,80
|PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG
|9,80
|LINGÜIÇA SUINA SADIA KG LJ02
|9,99
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|6,60
|LINGÜIÇA SUINA AURORA KG
|12,90
|LINGUIÇA FRANGO COPACOL 1KG
|10,99
|CARVÃO VEGETAL 3KG
|6,79
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|10,79
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|13,59
|MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG
|6,40
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|3,49
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS