Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,49
|TOMATE KG
|R$ 2,49
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 3,29
|CEBOLA KG
|R$ 1,19
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 3,69
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,99
|BATATA DOCE KG
|R$ 3,70
|BATATA LAVADA
|R$ 1,69
|MELAO AMARELO KG
|R$ 2,39
|UVA BENITAKA KG
|R$ 9,90
|UVA ITALIA KG
|R$ 9,90
|UVA NIAGARA KG
|R$ 9,90
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 3,49
|BETERRABA KG
|R$ 2,59
|BERINJELA KG
|R$ 1,49
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 4,29
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 1,45
|BROCOLIS UND
|R$ 3,99
|COUVE FLOR UND
|R$ 4,99
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,69
|CENOURA KG
|R$ 2,29
|RUCULA HID.HIDROFUTURA EXCETO LJ04
|R$ 1,29
|ALFACE HIDROP. HIDROFUTURA EXCETO LJ 04
|R$ 1,29
|ALFACE UND EXCETO LOJA 04
|R$ 1,29
|COUVE UND EXCETO LOJA 04
|R$ 1,29
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS SANTA CLARA VERMELHO DZ LJ02/03/01
|R$ 3,55
|OVOS CAMVA BRANCO 30UND LOJA03/02/01
|R$ 8,99
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 3,69
|LEITE PIRACANJUBA INT/DESN/SEM 1LT
|R$ 3,49
|LEITE ITALAC C/TAMPA 1LT
|R$ 3,49
|LEITE NINHO INTEGRAL 1LT
|R$ 3,49
|AÇUCAR SONORA 2KG exceto lj 04
|R$ 3,49
|ACUCAR ESTRELA 2KG LOJA 04
|R$ 3,49
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,99
|ARROZ PRIMO PIATTO 5KG TP 1
|R$ 10,90
|FEIJAO ELITE 1KG
|R$ 2,65
|FEIJAO VO CIDI 1KG
|R$ 2,70
|BOMBOM GAROTO
|R$ 7,79
|BISC.PASSATEMPO
|R$ 1,49
|CHOC.BARRA NESTLE loja 03
|R$ 3,99
|SUCO UVA AURORA 1,5LT
|R$ 12,69
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT
|R$ 9,90
|FARINHA TRIGO DALLAS 1KG
|R$ 2,49
|BISC.DALLAS SABORES 400G
|R$ 2,99
|WAFER DALLAS 110G
|R$ 1,49
|BATATA PALHA YOKI 140G
|R$ 4,79
|MAION.HELLMANNS 500G
|R$ 6,49
|MAC.DALLAS SEMOLA 500G
|R$ 2,39
|MIST.BOLO DALLAS 400G
|R$ 2,99
|FAROFA PRONTA YOKI 500G
|R$ 3,99
|ACHOC.PO NESCAU LATA 400G
|R$ 5,29
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP
|R$ 3,59
|COMPOSTO LACTEO OTIMO SC 400G
|R$ 5,99
|CR.LEITE ITALAC 200G TP
|R$ 2,29
|LEITE SAQ.SOLLARYUM 1LT EXCETO LJ04
|R$ 2,49
|LEITE PO NINHO 800G/ LV800GPG700G
|R$ 17,90
|REFRESCO BRASSUK 300G LOJA 04
|R$ 4,99
|ERVILHA FUGINI 200G SC
|R$ 1,29
|MOLHO TOM.FUGINI 340G SC
|R$ 1,19
|MILHO VERDE FUGINI 200G SC
|R$ 1,19
|EXT.TOMATE ELEFANTE 340G/375G
|R$ 3,45
|MOLHO TOM.QUERO SACHE 340G
|R$ 1,15
|FERMENTO PO OETKER 100G
|R$ 2,15
|MILHO PIPOCA DONANA 500G
|R$ 1,99
|AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE
|R$ 2,59
|PÃO FRANCES KG LOJA4
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04
|R$ 4,49
|CAFÉ REAL 500G EXCETO LOJA 04
|R$ 8,98
|CAFÉ AGRICULTOR 500G
|R$ 7,58
|CAFÉ AGRICULTOR 250G
|R$ 3,79
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 11,99
|PAPEL HIG.MILI DUAL LV12PG11 LJ02
|R$ 12,99
|PAPEL TOALHA FOLHALEV
|R$ 2,99
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 6,99
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,79
|AGUA SANITARIA YPE 1LT
|R$ 2,69
|AGUA SANITARIA YPE 2LT
|R$ 5,38
|RAÇÃO CAES WESTDOG 7KG
|R$ 18,90
|RAÇÃO CAES LUPY DOG 7KG
|R$ 21,00
|INSETICIDA BAYGON 395ML
|R$ 6,99
|SHAMPOO SEDA 325ML
|R$ 5,99
|DESINF.CLEAN PLUS 2LTS
|R$ 3,99
|DESINF.POLITRIZ 1,750ML
|R$ 3,99
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 6,49
|CR.DENTAL SORRISO T.L.C 70G
|R$ 1,29
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,95
|ESPONJA ASSOLAN
|R$ 1,10
|SAB.FRANCIS LUXO
|R$ 1,39
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,49
|SALSICHA COPACOL KG
|R$ 6,59
|ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML
|R$ 0,89
|ACHOC.LIQ.NESCAU PRONTINHO 200ML
|R$ 1,59
|MARG.CLAYBOM 500G
|R$ 3,39
|MARG.QUALY 500G
|R$ 4,99
|BACON MANTA SADIA KG
|R$ 17,90
|MORTADELA BOLONHA PERDIGÃO KG
|R$ 14,70
|PRESUNTO PERDIGÃO KG
|R$ 19,70
|CALABRESA SADIA KG
|R$ 15,49
|POSTA TILAPIA COPACOL 1KG
|R$ 13,99
|REQUEIJAO ELEGE 200G
|R$ 3,99
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,49
|PATINHO KG
|R$ 18,90
|PONTA PEITO NATURAFRIG/FRIBOI KG
|R$ 15,90
|ACEM KG
|R$ 17,25
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,49
|CAPA DE FILE FRIBOI KG
|R$ 15,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 17,25
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,40
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,49
|MUSCULO KG
|R$ 14,80
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 15,90
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 15,49
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 16,99
|FRALDINHA KG
|R$ 12,99
|FRANGO SADIA KG
|R$ 5,65
|COXINHA ASA PERDIGÃO 1KG
|R$ 8,99
|COXINHA ASA COPACOL KG
|R$ 8,99
|LINGÜIÇA MISTA CHURR.PERDIGAO KG
|R$ 12,49
|LINGÜIÇA SUINA AURORA KG
|R$ 12,49
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,60
|LINGÜIÇA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,99
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 8,99
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS