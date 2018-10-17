Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,49
|TOMATE KG
|R$ 4,99
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 5,49
|CEBOLA KG
|R$ 1,99
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 3,99
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 4,59
|BATATA DOCE KG
|R$ 3,29
|BATATA LAVADA
|R$ 1,69
|MELAO AMARELO KG
|R$ 2,59
|MORANGO BANDEJA
|R$ 3,99
|UVA BENITAKA KG
|R$ 9,90
|UVA ITALIA KG
|R$ 9,90
|UVA NIAGARA KG
|R$ 9,90
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 2,49
|BETERRABA KG
|R$ 2,49
|BERINJELA KG
|R$ 2,69
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 6,79
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 1,49
|BROCOLIS UND
|R$ 3,99
|COUVE FLOR UND
|R$ 5,90
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,69
|CENOURA KG
|R$ 2,59
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS SANTA CLARA VERMELHO DZ
|R$ 3,55
|OVOS CAMVA BRANCO 30UND LOJA03/02/01
|R$ 7,99
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 3,19
|LEITE PIRACANJUBA INT/DESN/SEM 1LT
|R$ 3,49
|LEITE ITALAC 1LT
|R$ 2,99
|LEITE NINHO INTEGRAL 1LT 03
|R$ 3,49
|AÇUCAR SONORA 2KG exceto lj 04
|R$ 3,49
|ACUCAR ESTRELA 2KG LOJA 04
|R$ 3,49
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,99
|ARROZ TIO LAUTERIO 5KG TP 1
|R$ 11,69
|FEIJAO ELITE 1KG
|R$ 2,65
|FEIJAO VO CIDI 1KG
|R$ 2,35
|BOMBOM GAROTO
|R$ 7,79
|BISC.PASSATEMPO
|R$ 1,49
|SUCO UVA AURORA 1,5LT
|R$ 12,69
|BATATA PALHA YOKI 140G
|R$ 4,79
|FAROFA PRONTA YOKI 500G
|R$ 3,99
|ACHOC.PO NESCAU LATA 400G
|R$ 5,29
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP
|R$ 3,59
|CR.LEITE ITALAC 200G TP
|R$ 2,29
|LEITE SAQ.SOLLARYUM 1LT EXCETO LJ04
|R$ 2,49
|LEITE PO NINHO 800G/ LV800GPG700G
|R$ 17,90
|LEITE PO PIRACANJ.INST.INT 200G
|R$ 3,99
|REFRESCO BRASSUK 300G LOJA 04
|R$ 4,99
|ERVILHA FUGINI 200G SC
|R$ 1,29
|MOLHO TOM.FUGINI 340G SC
|R$ 1,19
|MILHO VERDE FUGINI 200G SC
|R$ 1,19
|EXT.TOMATE ELEFANTE 340G/375G
|R$ 3,45
|MOLHO TOM.QUERO SACHE 340G
|R$ 1,15
|FERMENTO PO OETKER 100G
|R$ 2,15
|BISC.DALLAS 400G
|R$ 2,79
|MIST.BOLO DALLAS 400G
|R$ 2,99
|MAC.DALLAS SEMOLA 500G
|R$ 2,49
|FARINHA TRIGO DALLAS 1KG
|R$ 2,49
|MILHO PIPOCA DONANA 500G
|R$ 1,99
|AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE
|R$ 2,59
|PÃO FRANCES KG LOJA4
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04
|R$ 4,49
|CAFÉ REAL 500G EXCETO LOJA 04
|R$ 8,98
|CAFÉ AGRICULTOR 500G
|R$ 7,58
|CAFÉ AGRICULTOR 250G
|R$ 3,79
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,69
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,79
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 10,99
|PAPEL HIG.MILI DUAL LV12PG11 LJ02
|R$ 11,90
|PAPEL TOALHA FOLHALEV
|R$ 3,49
|DETERG.PO TIXAN YPE 1KG
|R$ 5,99
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 6,99
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,79
|AGUA SANITARIA YPE 1LT
|R$ 2,65
|AGUA SANITARIA YPE 2LT
|R$ 4,69
|RACAO CAES FOSTER ORG.2KG
|R$ 16,90
|RACAO CAES FOSTER MIX 2KG
|R$ 16,90
|INSETICIDA BAYGON 395ML
|R$ 6,99
|SHAMPOO SEDA 325ML
|R$ 5,99
|DESINF.CLEAN PLUS 2LTS
|R$ 3,99
|AMAC.SOFT 2LTS
|R$ 4,59
|ESPONJA ASSOLAN
|R$ 1,25
|CR.DENTAL SORRISO T.L.C 70G
|R$ 1,29
|SAB.FRANCIS LUXO
|R$ 1,39
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,49
|ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML
|R$ 0,89
|ACHOC.LIQ.NESCAU PRONTINHO 200ML
|R$ 1,59
|MORTADELA BOLONHA PERDIGÃO KG
|R$ 13,99
|PRESUNTO PERDIGÃO KG
|R$ 19,90
|CALABRESA PERDIGÃO KG
|R$ 15,90
|REQUEIJAO ELEGE 200G
|R$ 3,99
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,99
|PATINHO KG
|R$ 19,90
|ACEM KG
|R$ 17,49
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 19,90
|CAPA DE FILE FRIBOI KG
|R$ 16,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 17,49
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,60
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,80
|MUSCULO KG
|R$ 14,80
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 15,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 15,99
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 16,99
|FRALDINHA KG
|R$ 13,25
|FRANGO SADIA KG
|R$ 5,90
|LINGÜIÇA SUÍNA PERDIGÃO KG
|R$ 11,49
|LING.CHURRASCO COPACOL KG
|R$ 12,49
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,80
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 9,49
|COSTELINHA FRGO COPACOL 1KG
|R$ 6,49
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,80
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS