Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado:

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG R$ 18,49 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 18,99 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 15,99 PATINHO KG R$ 19,49 ACEM KG R$ 17,30 MIOLO DA PALETA KG R$ 17,25 PONTA DE PEITO BOVINO KG R$ 16,49 PONTA DE AGULHA KG R$ 15,49 PONTA DE PALETA KG R$ 15,99 MUSCULO KG R$ 14,49 COSTELA RIPA KG R$ 10,49 COSTELA MINGUINHA KG R$ 10,40 FRALDINHA KG R$ 13,05 COXA E SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,49 LINGÜIÇA SUINA SADIA KG R$ 11,49 PETISCO FRANGO COPACOL 1KG R$ 8,99 LINGUIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,80 CARVÃO VEGETAL 3KG R$ 6,79 CARVÃO VEGETAL 5KG R$ 10,29 CARVÃO VEGETAL 7KG R$ 13,59 MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG R$ 6,40 REFRIG.FUNADA 2LTS R$ 3,49

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS