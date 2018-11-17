Atenção: Sábado é o dia do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG R$ 18,99 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 18,99 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49 PATINHO KG R$ 19,80 ACEM KG R$ 17,49 MIOLO DA PALETA KG R$ 17,49 PONTA DE PEITO BOVINO KG R$ 16,99 PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 15,99 PONTA DE AGULHA KG R$ 14,99 PONTA DE PALETA KG R$ 14,99 MUSCULO KG R$ 13,99 COSTELA RIPA KG R$ 10,99 COSTELA MINGUINHA KG R$ 10,90 COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 9,49 LINGÜIÇA SUINA PERDIGÃO KG R$ 11,49 COXA E SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,60 LINGÜIÇA SUINA SADIA KG R$ 11,49 PETISCO FRANGO COPACOL 1KG R$ 9,49 LINGUIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,90 CARVÃO VEGETAL 3KG R$ 6,79 CARVÃO VEGETAL 5KG R$ 10,29 CARVÃO VEGETAL 7KG R$ 13,59 MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG R$ 6,40 REFRIG.FUNADA 2LTS R$ 3,49

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS