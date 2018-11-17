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Atenção: Sábado é o dia do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados

Luiz Guido Junior

Publicado em 17/11/2018 às 08:16

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Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO
COXÃO DURO KG  R$ 18,99
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$ 18,99
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$ 16,49
PATINHO KG  R$ 19,80
ACEM KG  R$ 17,49
MIOLO DA PALETA KG  R$ 17,49
PONTA DE PEITO BOVINO KG  R$ 16,99
PONTA PEITO FRIBOI KG  R$ 15,99
PONTA DE AGULHA KG  R$ 14,99
PONTA DE PALETA KG  R$ 14,99
MUSCULO KG  R$ 13,99
COSTELA RIPA KG  R$ 10,99
COSTELA MINGUINHA KG  R$ 10,90
COXINHA DA ASA COPACOL KG  R$  9,49
LINGÜIÇA SUINA PERDIGÃO KG  R$ 11,49
COXA E SOBRECOXA COPACOL KG  R$  6,60
LINGÜIÇA SUINA SADIA KG  R$ 11,49
PETISCO FRANGO COPACOL 1KG  R$  9,49
LINGUIÇA FRANGO COPACOL 1KG  R$ 10,90
CARVÃO VEGETAL 3KG  R$  6,79
CARVÃO VEGETAL 5KG  R$ 10,29
CARVÃO VEGETAL 7KG  R$ 13,59
MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG  R$  6,40
REFRIG.FUNADA 2LTS  R$  3,49

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
----------------------------------------- 
Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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