Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,49
|TOMATE KG
|R$ 5,89
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 5,89
|CHUCHU KG
|R$ 1,79
|ABACAXI UND
|R$ 3,49
|CENOURA KG
|R$ 1,99
|CEBOLA KG
|R$ 2,59
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 1,99
|BETERRABA KG
|R$ 2,49
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,99
|BATATA LAVADA KG
|R$ 2,29
|BERINJELA KG
|R$ 1,59
|MORANGO BANDEJA
|R$ 3,99
|UVA BENITAKA BDJ 500G
|R$ 4,78
|UVA NIAGARA BDJ 500G
|R$ 4,78
|UVA RED GLOB BDJ 500G
|R$ 4,78
|MELÃO AMARELO KG
|R$ 2,49
|BATATA DOCE KG
|R$ 2,69
|PEPINO COMUM KG
|R$ 1,85
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 1,99
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,69
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 5,99
|MACINHO UND EXCETO LJ 04
|R$ 0,99
|OVOS SANTA CLARA DZ
|R$ 3,49
|OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30 EXCETO LOJA 04
|R$ 8,49
|OVOS CAMVA BRANCO DZ
|R$ 3,39
|LEITE NINHO INTEGRAL 1LT
|R$ 2,89
|LEITE NINHO LEVINHO SEMI DESN1LT
|R$ 2,89
|LEITE PIRACANJUBA DESN 1LT
|R$ 2,59
|MARUCHAN LAMEN
|R$ 0,74
|SUCO UVA AURORA 1,5LT
|R$ 11,99
|ARROZ TIO LAUTERIO 5KG TP1
|R$ 10,99
|ACUCAR ESTRELA 2KG LOJA 04
|R$ 3,49
|ACUCAR SONORA 2KG EXCETO LJ04
|R$ 3,29
|FEIJÃO VO CIDI 1KG
|R$ 2,49
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,99
|LEITE COND.PIRACANJ 395G TP
|R$ 3,49
|ERVILHA FUGINI SACHE 200G
|R$ 1,29
|CR.LEITE PIRACANJUBA 200G
|R$ 2,29
|MILHO VERDE FUGINI 200GR SACHE
|R$ 1,19
|MOLHO DE TOMATE FUGINI 340G
|R$ 1,19
|ACHOC.PO NESCAU 800G SC
|R$ 8,99
|FERMENTO PO OETKER 100G
|R$ 2,15
|EXT.TOMATE ELEFANTE 340G
|R$ 3,45
|REFRESCO FRISCO SABORES
|R$ 0,79
|MAC.DALLAS SEMOLA 500G
|R$ 2,39
|MIST.BOLO DALLAS 400G
|R$ 2,99
|BISC.DALLAS SABORES 400G
|R$ 2,79
|FARINHA TRIGO DALLAS 1KG
|R$ 2,49
|AZEITONA DONANA 170G SC C/C
|R$ 2,59
|PAO FRANCES KG LOJA 04
|R$ 4,99
|MILHO PIPOCA DONANA 500G
|R$ 1,99
|CAFÉ REAL 500G EXCETO LOJA 04
|R$ 4,49
|CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04
|R$ 8,98
|CAFÉ AGRICULTOR 250G
|R$ 3,69
|CAFÉ AGRICULTOR 500G
|R$ 7,38
|FAROFA PRONTA YOKI 500G
|R$ 3,99
|BATATA PALHA YOKI 140G
|R$ 4,79
|BISC.PASSATEMPO
|R$ 1,49
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G
|R$ 2,49
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G
|R$ 2,59
|CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE
|R$ 7,99
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 10,99
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,99
|DESINF.CLEAN PLUS 2LTS
|R$ 3,99
|PAPEL TOALHA SULLEG
|R$ 2,89
|SABONETE REXONA
|R$ 0,89
|CR.DENTAL SORRISO T.LIM.COMPL.70G
|R$ 1,29
|AGUA SANITARIA QBOA 1LT
|R$ 2,49
|AGUA SANITARIA QBOA 2LT
|R$ 4,99
|ABS.SYM C/A TRAD.SUAVE LV8PG7
|R$ 1,79
|ESPONJA ACO ASSOLAN
|R$ 1,19
|DETERG.TIXAN YPE 1KG
|R$ 5,99
|SHAMPOO MONANGE 350ML
|R$ 4,59
|INSET.BAYGON 395ML
|R$ 6,99
|AMAC.SOFT PLUS 2LTS
|R$ 4,59
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 6,99
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,79
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 6,49
|MARG.CLAYBOM 500G
|R$ 2,99
|ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML
|R$ 0,79
|ACHOC.LQ.NESCAU 200ML
|R$ 1,59
|REQUEIJAO CR.ELEGE 200G
|R$ 3,99
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,49
|RACAO CAES LUPY DOG 7KG
|R$ 19,90
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,49
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,99
|PATINHO KG
|R$ 19,49
|FRALDINHA KG
|R$ 12,99
|ACEM KG
|R$ 16,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,49
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 16,49
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 14,49
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 14,90
|CAPA DE COXÃO MOLE
|R$ 18,90
|COXINHA ASA COPACOL KG
|R$ 9,59
|LING.DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,60
|LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG
|R$ 11,20
|LINGÜIÇA SUÍNA SADIA KG
|R$ 11,20
|PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,49
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,49
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,40
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS