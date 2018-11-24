Atenção: Sábado é o dia do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG R$ 17,99 PATINHO KG R$ 18,99 ACEM KG R$ 16,49 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,49 PONTA DE PALETA KG R$ 13,99 PONTA DE AGULHA KG R$ 13,90 PONTA PEITO NATURAFRIG KG R$ 14,99 PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 14,99 PONTA PEITO BOVINO KG R$ 16,49 MUSCULO KG R$ 14,05 COSTELA RIPA KG R$ 10,49 COSTELA MINGUINHA KG R$ 10,40 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 15,99 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 18,90 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,49 COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 9,49 LINGÜIÇA SUÍNA PERDIGÃO KG R$ 10,99 LINGÜIÇA SUÍNA SADIA KG R$ 11,20 LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,80 PETISCO FRANGO COPACOL 1KG R$ 9,49 CARNE SUÍNA KG LOJA 03 R$ 8,99 MANDIOCA MIRANDENSE 1KG R$ 6,40 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49 CARVÃO VEGETAL 3KG R$ 6,69 CARVÃO VEGETAL 5KG R$ 9,99 CARVÃO VEGETAL 7KG R$ 12,90

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS