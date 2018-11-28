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Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/11/2018 às 08:22

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
   
   
BANANA NANICA KG   R$    1,49
TOMATE KG  R$    3,99
TOMATE SALADEX KG  R$    5,65
CHUCHU KG  R$    1,49
ABACAXI  HAWAI UND  R$    3,49
CENOURA KG  R$    1,99
CEBOLA KG  R$    2,79
REPOLHO VERDE KG  R$    1,99
BETERRABA KG  R$    2,79
MAÇA NACIONAL KG  R$    4,57
BATATA LAVADA KG  R$    2,99
BERINJELA KG  R$    1,69
MORANGO BANDEJA   R$    3,99
UVA BENITAKA BDJ 500G  R$    4,99
UVA NIAGARA BDJ 500G  R$    4,99
UVA ITALIA BDJ 500G  R$    4,99
UVA CRINSON BDJ 500G  R$    4,99
MELÃO AMARELO KG  R$    2,39
BATATA DOCE KG  R$    1,99
PEPINO COMUM KG  R$    2,19
MAMAO FORMOSA KG  R$    2,99
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,69
PIMENTAO VERDE KG  R$    5,99
MACINHO UND EXCETO LJ 04  R$    0,99
ALFACE HIDROP.FERRARI LOJA04  R$    0,99
OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO  R$    3,49
OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30 EXCETO LOJA 04  R$    8,49
OVOS CAMVA BRANCO DZ  R$    3,49
LEITE ELEGE INTEGRAL 1LT  R$    2,59
LEITE NINHO LEVINHO SEMI DESN1LT  R$    2,89
LEITE PIRACANJUBA DESN 1LT  R$    2,59
MARUCHAN LAMEN   R$    0,74
SUCO UVA AURORA 1,5LT   R$  11,99
ARROZ TIO LAUTERIO 5KG TP1  R$  10,99
ACUCAR ESTRELA 2KG LOJA 04  R$    3,49
ACUCAR SONORA 2KG EXCETO LJ04  R$    3,49
SAL REFINADO 5 ESTRELA 1KG  R$    0,99
OLEO SOJA  CONCORDIA 900ML   R$    2,99
LEITE  COND.PIRACANJUBA  395G TP  R$    3,49
ERVILHA FUGINI SACHE 200G  R$    1,29
CR.LEITE PIRACANJUBA  200G  R$    2,29
MILHO VERDE FUGINI  200GR SACHE  R$    1,19
MOLHO DE TOMATE FUGINI 340G  R$    1,19
ACHOC.PO NESCAU 800G SC  R$    8,99
FERMENTO PO OETKER 100G  R$    2,15
EXT.TOMATE ELEFANTE 340G  R$    3,45
REFRESCO FRISCO SABORES  R$    0,79
MAC.DALLAS SEMOLA 500G  R$    2,39
MIST.BOLO DALLAS 400G  R$    2,99
FARINHA TRIGO PANTANAL 1KG LJ04  R$    1,99
BISC.DALLAS SABORES 400G  R$    2,79
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG  R$    2,49
AZEITONA DONANA 170G SC C/C  R$    2,59
PAO FRANCES KG LOJA 04  R$    4,99
MILHO PIPOCA DONANA 500G  R$    1,99
CAFÉ REAL 500G EXCETO LOJA 04  R$    4,49
CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04  R$    8,98
CAFÉ AGRICULTOR 250G  R$    3,69
CAFÉ AGRICULTOR 500G  R$    7,38
FAROFA PRONTA YOKI 500G  R$    3,99
BATATA PALHA YOKI 140G  R$    4,79
BISC.RECH.GAROTO 130G  R$    1,49
WAFER DALLAS 110G  R$    1,49
LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT EXCETO LJ 04  R$    2,59
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G  R$    2,49
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G  R$    2,59
CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE   R$    7,99
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11 exceto lj 04  R$  10,99
PAPEL HIG.FOFINHO C/12 LOJA 04  R$  11,70
SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO  R$    6,19
DESINF.CLEAN PLUS 2LTS   R$    3,99
PAPEL TOALHA SULLEG    R$    2,89
SABONETE REXONA   R$    0,89
CR.DENTAL SORRISO T.LIM.COMPL.70G  R$    1,29
AGUA SANITARIA QBOA 1LT  R$    2,49
AGUA SANITARIA QBOA 2LT  R$    4,99
ABS.SYM C/A TRAD.SUAVE LV8PG7  R$    1,79
ESPONJA ACO ASSOLAN   R$    1,19
SHAMPOO MONANGE 350ML  R$    4,59
INSET.BAYGON  395ML  R$    7,99
MULTIUSO UAU 500ML  R$    2,99
AMAC.SOFT PLUS 2LTS   R$    4,59
DETERG.PO OMO 1KG  R$    6,99
DETERG.BRILHANTE SACHE 1KG  R$    5,79
DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$    1,79
AMAC.YPE 2LTS   R$    6,49
MARG.CLAYBOM 500G  R$    2,99
ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML  R$    0,79
ACHOC.LQ.NESCAU 200ML  R$    1,69
REQUEIJAO CR.ELEGE 200G  R$    3,99
SALSICHA COPACOL KG  R$    5,99
CERV.BUDWEISER 269ML  R$    1,99
REFRIG.FUNADA 2LTS  R$    3,49
RACAO  CAES LUPY DOG 7KG  R$  19,90
COXA SOBRECOXA COPACOL KG  R$    6,60
COXÃO DURO KG  R$  18,49
PATINHO KG  R$  18,99
FRALDINHA KG  R$  12,99
ACEM KG  R$  16,80
MIOLO DA PALETA KG  R$  16,80
PONTA PEITO NATURAFRIG/FRIBOI KG  R$  15,49
PONTA DE PEITO BOVINO KG  R$  16,49
PONTA DE AGULHA KG   R$  14,80
PONTA DE PALETA KG  R$  14,80
CAPA DE COXÃO MOLE  R$  18,60
COXINHA ASA COPACOL KG  R$    9,49
LING.DE FRANGO COPACOL 1KG  R$  10,60
LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG  R$  11,49
LINGÜIÇA CHURR.SUINA AURORA KG  R$  10,90
CARNE SUINA KG LOJA 03  R$    8,99
PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG  R$    8,49
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$  16,90
MUSCULO KG  R$  14,10
COSTELA RIPA KG  R$  10,40
COSTELA MINGUINHA KG  R$  10,30

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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