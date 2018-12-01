Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado:

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG R$ 18,80 PATINHO KG R$ 19,49 ACEM KG R$ 17,40 MIOLO DA PALETA KG R$ 17,40 PONTA DE PALETA KG R$ 14,49 PONTA DE AGULHA KG R$ 14,49 PONTA PEITO NATURAFRIG KG R$ 15,90 PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 15,90 PONTA PEITO BOVINO KG R$ 16,49 MUSCULO KG R$ 14,49 COSTELA RIPA KG R$ 10,49 COSTELA MINGUINHA KG R$ 10,40 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 18,99 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,60 FRALDINHA KG R$ 12,49 LINGÜIÇA SUÍNA PERDIGÃO KG R$ 11,49 LINGÜIÇA SUINA AURORA KG R$ 11,49 LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,60 CERV.ITAIPAVA 269ML R$ 1,49 CERV.ANTARCTICA SUBZERO 269ML R$ 1,59 MANDIOCA MIRANDENSE 1KG R$ 6,40 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49 CARVÃO VEGETAL 3KG R$ 6,69 CARVÃO VEGETAL 5KG R$ 9,99 CARVÃO VEGETAL 7KG R$ 12,90

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS