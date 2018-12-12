Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,39
|TOMATE KG
|R$ 4,99
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 4,99
|CHUCHU KG
|R$ 1,79
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 2,99
|CENOURA KG
|R$ 1,99
|CEBOLA KG
|R$ 2,78
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 1,99
|BROCOLIS UND
|R$ 3,99
|COUVE FLOR UND
|R$ 5,49
|BETERRABA KG
|R$ 2,65
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 4,78
|BATATA LAVADA KG
|R$ 2,49
|BERINJELA KG
|R$ 1,69
|MORANGO BANDEJA
|R$ 3,99
|UVA BENITAKA BANDEJA
|R$ 5,49
|UVA NIAGARA BANDEJA
|R$ 5,49
|UVA ITALIA BANDEJA
|R$ 5,49
|MELÃO AMARELO KG
|R$ 2,19
|BATATA DOCE KG
|R$ 2,39
|PEPINO COMUM KG
|R$ 2,49
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 2,99
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,59
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 4,99
|MACINHO UND EXCETO LJ 04
|R$ 0,99
|OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO
|R$ 3,49
|OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30 EXCETO LOJA 04
|R$ 8,29
|OVOS CAMVA BRANCO DZ
|R$ 3,29
|LEITE NINHO INTEGRAL 1LT
|R$ 2,99
|LEITE NINHO LEVINHO SEMI DESN1LT
|R$ 2,49
|LEITE MANA INTEGRAL 1LT
|R$ 2,39
|SUCO UVA AURORA 1,5LT
|R$ 11,99
|ARROZ MEU BIJU 5KG TP 1
|R$ 9,90
|FEIJAO VÔ CIDI 1KG
|R$ 3,29
|ACUCAR ESTRELA 2KG LOJA 04
|R$ 3,49
|ACUCAR SONORA 2KG EXCETO LJ04
|R$ 3,49
|SAL REFINADO 5 ESTRELA 1KG
|R$ 0,99
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,99
|LEITE COND.MARAJOARA 395G TP
|R$ 2,99
|LEITE COND.NENE TP 395G
|R$ 2,99
|CR.LEITE GLORIA TP 200G
|R$ 2,19
|MILHO VERDE FUGINI 200GR SACHE
|R$ 1,19
|MOLHO DE TOMATE FUGINI 340G
|R$ 1,19
|EXT.TOMATE ELEFANTE 340G
|R$ 3,45
|PAO DE MEL PANCO 500G
|R$ 5,90
|REFRESCO FRISCO SABORES
|R$ 0,69
|FARINHA TRIGO PANTANAL 1KG LJ04
|R$ 1,99
|FARINHA TRIGO DALLAS 1KG
|R$ 2,29
|AZEITONA DONANA 170G SC C/C
|R$ 2,59
|PAO FRANCES KG LOJA 04
|R$ 4,99
|MILHO PIPOCA DONANA 500G
|R$ 1,99
|CAFÉ REAL 500G EXCETO LOJA 04
|R$ 4,49
|CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04
|R$ 8,98
|CAFÉ AGRICULTOR 250G
|R$ 3,69
|CAFÉ AGRICULTOR 500G
|R$ 7,38
|LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT EXCETO LJ 04
|R$ 2,59
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G
|R$ 2,49
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G
|R$ 2,59
|CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE
|R$ 7,99
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 9,99
|SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO
|R$ 6,19
|DESINF.CLEAN PLUS 2LTS
|R$ 3,99
|PAPEL TOALHA SULLEG
|R$ 2,89
|SABONETE REXONA
|R$ 0,89
|CR.DENTAL SORRISO T.LIM.COMPL.70G
|R$ 1,29
|AGUA SANITARIA QBOA 1LT
|R$ 2,49
|AGUA SANITARIA QBOA 2LT
|R$ 4,99
|ESPONJA ACO ASSOLAN
|R$ 1,15
|SHAMPOO MONANGE 350ML
|R$ 4,59
|INSET.BAYGON 395ML
|R$ 7,99
|MULTIUSO UAU 500ML
|R$ 2,99
|AMAC.SOFT PLUS 2LTS
|R$ 4,59
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 6,99
|DETERG.PO TIXAN 1KG
|R$ 6,49
|ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML
|R$ 0,79
|ACHOC.LQ.NESCAU 200ML
|R$ 1,69
|REQUEIJAO CR.ELEGE 200G
|R$ 3,99
|CERV.BUDWEISER 269ML
|R$ 1,99
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,49
|RACAO CAES LUPY DOG 7KG
|R$ 19,90
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,90
|PATINHO KG
|R$ 19,49
|FRALDINHA KG
|R$ 12,90
|ACEM KG
|R$ 16,90
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,90
|PONTA PEITO NATURAFRIG/FRIBOI KG
|R$ 15,99
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 16,49
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|CAPA DE COXÃO MOLE
|R$ 18,99
|LING.DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,60
|LINGÜIÇA SUÍNA PERDIGÃO KG
|R$ 11,49
|PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 8,99
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,90
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,49
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,40
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
-----------------------------------------
Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS