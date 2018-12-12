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Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa

Luiz Guido Junior

Publicado em 12/12/2018 às 08:19

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
   
   
BANANA NANICA KG   R$    1,39
TOMATE KG  R$    4,99
TOMATE SALADEX KG  R$    4,99
CHUCHU KG  R$    1,79
ABACAXI  HAWAI  UND  R$    2,99
CENOURA KG  R$    1,99
CEBOLA KG  R$    2,78
REPOLHO VERDE KG  R$    1,99
BROCOLIS UND  R$    3,99
COUVE FLOR UND  R$    5,49
BETERRABA KG  R$    2,65
MAÇA NACIONAL KG  R$    4,78
BATATA LAVADA KG  R$    2,49
BERINJELA KG  R$    1,69
MORANGO BANDEJA   R$    3,99
UVA BENITAKA BANDEJA   R$    5,49
UVA NIAGARA BANDEJA   R$    5,49
UVA ITALIA BANDEJA   R$    5,49
MELÃO AMARELO KG  R$    2,19
BATATA DOCE KG  R$    2,39
PEPINO COMUM KG  R$    2,49
MAMAO FORMOSA KG  R$    2,99
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,59
PIMENTAO VERDE KG  R$    4,99
MACINHO UND EXCETO LJ 04  R$    0,99
OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO  R$    3,49
OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30 EXCETO LOJA 04  R$    8,29
OVOS CAMVA BRANCO DZ  R$    3,29
LEITE NINHO INTEGRAL 1LT   R$    2,99
LEITE NINHO LEVINHO SEMI DESN1LT  R$    2,49
LEITE MANA INTEGRAL 1LT  R$    2,39
SUCO UVA AURORA 1,5LT   R$  11,99
ARROZ MEU BIJU 5KG TP 1  R$    9,90
FEIJAO VÔ CIDI 1KG   R$    3,29
ACUCAR ESTRELA 2KG LOJA 04  R$    3,49
ACUCAR SONORA 2KG EXCETO LJ04  R$    3,49
SAL REFINADO 5 ESTRELA 1KG  R$    0,99
OLEO SOJA  CONCORDIA 900ML   R$    2,99
LEITE COND.MARAJOARA 395G TP  R$    2,99
LEITE COND.NENE TP 395G  R$    2,99
CR.LEITE GLORIA TP  200G  R$    2,19
MILHO VERDE FUGINI  200GR SACHE  R$    1,19
MOLHO DE TOMATE FUGINI 340G  R$    1,19
EXT.TOMATE ELEFANTE 340G  R$    3,45
PAO DE MEL PANCO 500G  R$    5,90
REFRESCO FRISCO SABORES  R$    0,69
FARINHA TRIGO PANTANAL 1KG LJ04  R$    1,99
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG  R$    2,29
AZEITONA DONANA 170G SC C/C  R$    2,59
PAO FRANCES KG LOJA 04  R$    4,99
MILHO PIPOCA DONANA 500G  R$    1,99
CAFÉ REAL 500G EXCETO LOJA 04  R$    4,49
CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04  R$    8,98
CAFÉ AGRICULTOR 250G  R$    3,69
CAFÉ AGRICULTOR 500G  R$    7,38
LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT EXCETO LJ 04  R$    2,59
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G  R$    2,49
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G  R$    2,59
CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE   R$    7,99
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11   R$    9,99
SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO  R$    6,19
DESINF.CLEAN PLUS 2LTS   R$    3,99
PAPEL TOALHA SULLEG    R$    2,89
SABONETE REXONA   R$    0,89
CR.DENTAL SORRISO T.LIM.COMPL.70G  R$    1,29
AGUA SANITARIA QBOA 1LT  R$    2,49
AGUA SANITARIA QBOA 2LT  R$    4,99
ESPONJA ACO ASSOLAN   R$    1,15
SHAMPOO MONANGE 350ML  R$    4,59
INSET.BAYGON  395ML  R$    7,99
MULTIUSO UAU 500ML  R$    2,99
AMAC.SOFT PLUS 2LTS   R$    4,59
DETERG.PO OMO 1KG  R$    6,99
DETERG.PO TIXAN 1KG  R$    6,49
ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML  R$    0,79
ACHOC.LQ.NESCAU 200ML  R$    1,69
REQUEIJAO CR.ELEGE 200G  R$    3,99
CERV.BUDWEISER 269ML  R$    1,99
REFRIG.FUNADA 2LTS  R$    3,49
RACAO  CAES LUPY DOG 7KG  R$  19,90
COXÃO DURO KG  R$  18,90
PATINHO KG  R$  19,49
FRALDINHA KG  R$  12,90
ACEM KG  R$  16,90
MIOLO DA PALETA KG  R$  16,90
PONTA PEITO NATURAFRIG/FRIBOI KG  R$  15,99
PONTA DE PEITO BOVINO KG  R$  16,49
PONTA DE AGULHA KG   R$  13,99
PONTA DE PALETA KG  R$  13,99
CAPA DE COXÃO MOLE  R$  18,99
LING.DE FRANGO COPACOL 1KG  R$  10,60
LINGÜIÇA SUÍNA PERDIGÃO KG  R$  11,49
PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG  R$    8,99
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$  16,90
MUSCULO KG  R$  13,99
COSTELA RIPA KG  R$  10,49
COSTELA MINGUINHA KG  R$  10,40

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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