Supermercados Princesa
Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado:
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,49
|PATINHO KG
|R$ 19,49
|ACEM KG
|R$ 16,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 14,10
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 14,10
|PONTA PEITO NATURAFRIG KG LOJA 03
|R$ 15,90
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 15,99
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,49
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,40
|CAPA DE FILÉ FRIBOI/NATURAFRIG KG
|R$ 16,99
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,99
|FRALDINHA KG
|R$ 12,99
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 8,90
|LINGÜIÇA SUÍNA PERDIGÃO KG
|R$ 12,49
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,90
|CERV.BUDWEISER 269ML
|R$ 1,99
|CERV.ANTARCTICA SUBZERO 269ML
|R$ 1,49
|MANDIOCA MIRANDENSE 1KG
|R$ 6,40
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|CARVÃO VEGETAL 3KG
|R$ 6,69
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|R$ 9,99
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|R$ 12,90
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS