Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Sábado do Churrasco
Confira nossas Ofertas
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado:
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|17,99
|PATINHO KG
|18,99
|ACEM KG
|16,60
|MIOLO DA PALETA KG
|16,60
|PONTA DE PALETA KG
|14,49
|PONTA DE AGULHA KG
|14,49
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|16,40
|PONTA COSTELA
|18,49
|PONTA PEITO BOVINO KG
|16,40
|MUSCULO KG
|13,99
|COSTELA RIPA KG
|10,49
|COSTELA MINGUINHA KG
|10,40
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|16,99
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|18,90
|FRALDINHA KG
|12,99
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|8,99
|PETISCO
|8,90
|COXA E SOBRECOXA
|6,60
|CERV.ANTARCTICA SUBZERO 269ML
|1,49
|MANDIOCA MIRANDENSE 1KG
|6,40
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|3,49
|CARVÃO VEGETAL 3KG
|6,69
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|9,99
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|12,90
Loja 01
Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
Loja 02
Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
Loja 03
Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
Loja 04
Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS