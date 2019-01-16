Confira as ofertas incríveis da "Quarta-feira Dia D" na rede de supermercados Princesa

Economia
Rede tem lojas em Aquidauana e Anastácio
Como de costume, a quarta-feira do Dia D na Rede de Supermercados Princesa traz ofertas incríveis para quem gosta de economizar comprando produtos de primeira. Com lojas em Aquidauana e Anastácio confira a lista de preços atualizadas para hoje (16) e vá já pegar o carrinho no supermercado mais próximo.
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,39
|TOMATE KG
|R$ 3,29
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 3,29
|CHUCHU KG
|R$ 2,99
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 3,99
|CENOURA KG
|R$ 2,59
|CEBOLA KG
|R$ 2,99
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 2,79
|BETERRABA KG
|R$ 2,49
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 5,49
|BATATA LAVADA KG
|R$ 2,59
|BERINJELA KG
|R$ 3,39
|MELÃO AMARELO KG
|R$ 2,35
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,59
|PEPINO COMUM KG
|R$ 3,39
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 3,49
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,49
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 3,49
|ABOBORA CABOTIAN KG
|R$ 2,69
|MACINHO UND EXCETO LJ 04
|R$ 0,99
|OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO
|R$ 3,49
|OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30
|R$ 7,99
|LEITE MANA INTEGRAL 1LT
|R$ 2,79
|LEITE PO NINHO INSTANTANEO 400G
|R$ 11,99
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT
|R$ 10,85
|ARROZ BRILHANTE 5KG TP 1
|R$ 9,79
|PIPOCA PONZAN 500GR
|R$ 1,99
|ACUCAR ESTRELA 2KG LOJA 04
|R$ 3,49
|ACUCAR SONORA 2KG EXCETO LJ04
|R$ 3,49
|SAL REFINADO 5 ESTRELA 1KG
|R$ 0,99
|ACHOC.PO NESCAU 800G SACHE
|R$ 8,49
|LEITE COND.MARAJOARA 395G TP
|R$ 3,29
|LEITE COND.NENE TP 395G
|R$ 3,29
|CR.LEITE GLORIA TP 200G
|R$ 2,39
|MILHO VERDE QUERO 200G SC
|R$ 1,19
|ERVILHA FUGINI 200G SC
|R$ 1,29
|MOLHO TOM.QUERO SC 340G
|R$ 1,19
|ACHOC.PO ITALAC 400G
|R$ 3,49
|EXT.TOMATE QUERO 340 SC
|R$ 1,79
|PAO DE MEL PANCO 500G
|R$ 4,49
|REFRESCO FRISCO SABORES
|R$ 0,69
|FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG
|R$ 2,09
|FARINHA TRIGO DALLAS 1KG
|R$ 2,29
|BISCOITO PASSATEMPO 130GR
|R$ 1,59
|PAO FRANCES KG LOJA 04
|R$ 4,99
|BOMBOM GAROTO 300G
|R$ 7,49
|SARDINHA COQUEIRO 125G
|R$ 3,99
|CAFÉ REAL 500G EXCETO LOJA 04
|R$ 8,98
|CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04
|R$ 4,49
|CAFÉ CARANDA 250G
|R$ 3,59
|CAFÉ CARANDA 500G
|R$ 7,18
|LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT EXCETO LJ 04
|R$ 2,59
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G
|R$ 2,49
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G
|R$ 2,59
|CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE
|R$ 7,99
|FAROFA PRONTA ZAELI 500G TD
|R$ 3,49
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 10,45
|SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO
|R$ 5,99
|DESINF.CLEAN PLUS 2LTS
|R$ 3,99
|DESINF.POLITRIZ 2LTS
|R$ 4,39
|SAB.FLOR YPE SUAVE 90G
|R$ 0,89
|CR.DENTAL SORRISO T.LIM.COMPL.70G
|R$ 1,19
|PAPEL HIG.SULLEG LV12PG11
|R$ 10,89
|VASSOURA JEITOSA
|R$ 6,79
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,69
|ESPONJA AÇO BOMBRIL C/8
|R$ 1,19
|CR.TRAT.SKALA 1KG
|R$ 7,59
|SHAMPOO MONANGE 350ML
|R$ 4,49
|TINTURA COR E TON
|R$ 9,89
|MULTIUSO UAU 500ML
|R$ 2,99
|AMAC.SOFT CONCENTRADO 500ML
|R$ 5,49
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 5,99
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 6,59
|DETERG.PO TIXAN YPE 1KG
|R$ 5,98
|DETERG.PO BRILHANTE 1KG SC
|R$ 5,39
|ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML
|R$ 0,79
|ACHOC.LQ.NESCAU 200ML
|R$ 1,69
|CALABRESA SADIA KG
|R$ 17,99
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI KG
|R$ 7,99
|MARGARINA CLAYBOM 500G
|R$ 2,99
|RAÇÃO CAES FOSTER 7KG
|R$ 41,99
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,49
|RACAO CAES LUPY DOG 7KG
|R$ 19,90
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,90
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|PATINHO KG
|R$ 18,49
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 18,49
|FRALDINHA KG
|R$ 12,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,60
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|PONTA PEITO BOVINO/FRIBOI KG
|R$ 16,40
|ACEM KG
|R$ 16,60
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,99
|LINGUICA COPACOL CHURRASCO KG
|R$ 12,49
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,99
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,19
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 8,79
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 8,99
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,99
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS