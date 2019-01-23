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Com mais de 200 itens em oferta, quarta-feira é "Dia D" nos supermercados Princesa

Lojas estão presentes em Aquidauana e Anastácio

Guilherme Henrique

Publicado em 23/01/2019 às 07:01

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A quarta-feira é dia de grandes ofertas na Rede de Supermercados Princesa com a tradicional Quarta D. São mais de 200 itens com preços imperdíveis que vão desde o hortifrúti, produtos de limpeza e enlatados ao açougue.

Confira a lista:

 

BANANA NANICA KG   R$    1,39
TOMATE KG  R$    2,99
TOMATE SALADEX KG  R$    2,99
MANGA KG  R$    2,99
CHUCHU KG  R$    3,99
ABACAXI  HAWAI  UND  R$    3,99
CENOURA KG  R$    2,59
CEBOLA KG  R$    2,99
REPOLHO VERDE KG  R$    2,59
BETERRABA KG  R$    2,49
MAÇA NACIONAL KG  R$    4,49
BATATA LAVADA KG  R$    2,99
BERINJELA KG  R$    3,19
MELÃO AMARELO KG  R$    2,29
BATATA DOCE KG  R$    1,59
PEPINO COMUM KG  R$    1,59
MAMAO FORMOSA KG  R$    3,49
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,49
PIMENTAO VERDE KG  R$    3,49
ABOBORA CABOTIAN KG  R$    2,69
MACINHO UND EXCETO LJ 04  R$    0,99
OVOS CAMVA DUZIA BRANCO   R$    3,29
OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO  R$    3,79
OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30   R$    8,49
   
   
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML  R$    2,99
LEITE NINHO INTEGRAL 1LT  R$    2,99
LEITE MANA INTEGRAL 1LT  R$    2,79
LEITE PO NINHO INSTANTANEO 400G  R$  11,99
SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT  R$    9,95
ARROZ BRILHANTE 5KG TP 1  R$    9,79
PIPOCA PONZAN 500GR  R$    1,99
ACUCAR ESTRELA 2KG  R$    3,49
OLEO SOJA MIXTO STA ISABEL 500ML  R$    6,29
ACHOCOLATADO NESCAU 400GR  R$    5,39
MACARRÃO NISSIN SABORES 85GR  R$    1,19
ACHOC.PO NESCAU 800G SACHE   R$    8,49
LEITE COND.MARAJOARA 395G TP  R$    3,29
LEITE COND.NENE TP 395G  R$    3,29
CR.LEITE GLORIA TP  200G  R$    2,39
MILHO VERDE QUERO 200G SC   R$    1,19
ERVILHA FUGINI 200G SC  R$    1,29
MOLHO TOM.QUERO SC 340G  R$    1,19
ACHOC.PO ITALAC 400G  R$    3,49
EXT.TOMATE QUERO 340 SC  R$    1,79
PAO DE MEL PANCO 500G  R$    4,49
REFRESCO TANG SABORES   R$    0,79
FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG  R$    2,09
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG  R$    2,29
BISCOITO PASSATEMPO  130GR  R$    1,59
PAO FRANCES KG LOJA 04  R$    4,99
BISC.WAFER RANCHEIRO 108GR  R$    1,69
ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 400GR  R$    2,89
CAFÉ REAL 500G EXCETO LOJA 04  R$    8,98
CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04  R$    4,49
CAFÉ CARANDA 250G  R$    3,59
CAFÉ CARANDA 500G  R$    7,18
LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT EXCETO LJ 04  R$    2,59
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G  R$    2,49
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G  R$    2,59
CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE   R$    7,99
PATATA PALHA YOKI 140GR  R$    4,29
   
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11   R$  10,39
SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO  R$    5,99
DESINF.CLEAN PLUS 2LTS   R$    3,99
DESINF.POLITRIZ 2LTS  R$    4,39
SAB.FLOR YPE SUAVE 90G  R$    0,89
CR.DENTAL SORRISO T.LIM.COMPL.70G  R$    1,19
PAPEL HIG.SULLEG LV12PG11  R$  10,89
VASSOURA NOVIÇA UNIDADE  R$    7,99
DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$    1,69
ESPONJA AÇO ASSOLAN C/8  R$    1,29
SABONETE LUX LUXO 90GR   R$    1,39
SHAMPOO SEDA 350ML   R$    6,49
TINTURA COR E TON  CORES 125GR  R$    8,99
MULTIUSO UAU 500ML  R$    2,99
AMAC.SOFT CONCENTRADO 500ML  R$    5,49
AMAC.YPE 2LTS   R$    5,99
DETERG.PO OMO 1KG  R$    6,49
DETERG.PO TIXAN YPE 1KG  R$    5,99
DETERG.PO BRILHANTE 1KG SC   R$    5,29
   
   
ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML  R$    0,79
ACHOC.LQ.NESCAU 200ML  R$    1,69
   
CALABRESA SADIA KG  R$  15,49
APRESUNTADO LANCHE PEPERI KG  R$    7,99
MARGARINA CLAYBOM 500G  R$    2,99
RAÇÃO CAES FOSTER 7KG  R$  41,99
REFRIG.FUNADA 2LTS  R$    3,49
RACAO  CAES LUPY DOG 7KG  R$  19,90
   
   
   
COXÃO DURO KG  R$  17,90
PONTA DE AGULHA KG   R$  13,99
PONTA DE PALETA KG  R$  14,10
PATINHO KG  R$  18,49
CAPA COXÃO MOLE KG  R$  18,49
FRALDINHA KG  R$  12,99
MIOLO DA PALETA KG  R$  15,99
COSTELA MINGUINHA KG  R$    9,90
PONTA PEITO KG  R$  15,99
ACEM KG  R$  15,99
COSTELA RIPA KG  R$    9,99
LINGÜIÇA MIXTA PERDIGÃO KG  R$  12,49
LINGUICA COPACOL CHURRASCO KG  R$  12,49
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG  R$  10,49
COXA SOBRECOXA COPACOL KG  R$    6,19
PETISCO FRANGO COPACOL 1KG  R$    8,89
COXINHA DA ASA COPACOL KG  R$    8,99
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$  16,99
MUSCULO KG  R$  13,99

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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