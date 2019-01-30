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200 itens em oferta

Fim de mês é ideal para quarta "Dia D" nos Supermercados Princesa

Oportunidades são para Aquidauana e Anastácio

Guilherme Henrique

Publicado em 30/01/2019 às 07:10

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Fim de mês e a grana está curta? Não tem problema, pois hoje é dia da "Quarta D" na Rede de Supermercados Princesa. São mais de 200 itens em oferta nas lojas de Aquidauana e Anastácio. Confira:

 

BANANA NANICA KG  R$ 1,39
TOMATE KG R$ 2,49
TOMATE SALADEX KG R$ 2,49
CHUCHU KG R$ 3,99
ABACAXI  HAWAI  UND R$ 4,39
CENOURA KG R$ 2,29
CEBOLA KG R$ 2,89
REPOLHO VERDE KG R$ 2,59
BETERRABA KG R$ 2,49
MAÇA NACIONAL KG R$ 4,99
BATATA LAVADA KG R$ 2,89
LIMÃO TAITI KG R$ 1,99
MORANGO BANDEJA R$ 4,49
MELÃO AMARELO KG R$ 1,99
AMEIXA NACIONAL KG R$ 6,99
UVA NIAGARA 500GR R$ 4,99
UVA BENITAKA 500GR R$ 4,99
UVA ITÁLIA 500GR R$ 4,99
UVA  CRINSON 500GR R$ 4,99
PESSEGO NACIONAL KG R$ 6,99
BATATA DOCE KG R$ 1,59
COUVE FLOR UNIDADE R$ 5,29
BROCOLIS UNIDADE  R$ 4,49
PEPINO COMUM KG R$ 1,79
MAMAO FORMOSA KG R$ 3,69
LARANJA KG  R$ 1,49
PIMENTAO VERDE KG R$ 3,49
ABOBORA CABOTIAN KG R$ 2,39
MACINHO UND EXCETO LJ 04 R$ 0,99
OVOS CAMVA DUZIA BRANCO  R$ 3,39
OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO R$ 3,99
OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30  R$ 8,49
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,99
LEITE  TIROL 1LT R$ 2,79
LEITE NINHO INTEGRAL 1LT R$ 2,99
LEITE PO NINHO INSTANTANEO 400G R$ 11,99
SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT R$ 9,49
ARROZ PRIMO PIATTO T1 5KG R$ 9,49
ARROZ TIO LAUTÉRIO T1 5KG R$ 9,95
GOIABADA XAVANTE 300GR R$ 1,59
ACUCAR ESTRELA 2KG R$ 3,49
REFRESCO MID 25GR R$ 0,85
ACHOCOLATADO NESCAU 400GR R$ 5,39
MAC.MARUCHAN LAMEN 85GR R$ 0,75
MACARRÃO NISSIN SABORES 85GR R$ 1,19
ACHOC.PO NESCAU 800G SACHE  R$ 8,49
FAROFA PRONTA ZAELLI TRAD.500GR R$ 3,99
LEITE COND.MARAJOARA 395GR R$ 3,29
LEITE COND.NENE TP 395G R$ 3,29
LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR R$ 3,29
CR.LEITE PIRACANJUBA 200GR R$ 2,29
CR.LEITE GLORIA TP  200G R$ 2,29
MILHO VERDE FUGINI 200GR R$ 1,19
ERVILHA FUGINI 200G SC R$ 1,19
MOLHO TOM.DONANA 340GR R$ 0,99
MOLHO TOM.FUGINI SC 340G R$ 1,09
AZEITONA DONANA 170GR C/CAROÇO R$ 2,49
REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR R$ 3,79
EXT.TOMATE QUERO 340 SC R$ 1,79
IOGURTE FRUTAP 900GR SABORES R$ 4,99
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG R$ 2,09
BISCOITO PASSATEMPO  130GR R$ 1,59
PAO FRANCES KG LOJA 04 R$ 4,99
ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 800GR R$ 4,99
ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 400GR R$ 2,89
CAFÉ REAL 500G  R$ 8,98
CAFÉ REAL 250G  R$ 4,49
CAFÉ BOM BASTOR 250GR R$ 3,59
CAFÉ BOM PASTOR 500GR R$ 7,18
LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT EXCETO LJ 04 R$ 2,59
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G R$ 2,49
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G R$ 2,59
CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE 300GR R$ 9,49
CHOCOLATE LACTA 250,6GR R$ 8,99
CHOCOLATE GAROTO 300GR R$ 7,99
CHA MATE FRONTEIRA 250GR R$ 2,99
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$ 10,99
PAPEL HIG.FOFINHO LV 12 PG 11 R$ 10,99
PAPEL HIG.SULLEG LV12PG11 R$ 10,99
PAPEL HIG.CLASSY PLUS LEV 16 PG 15 R$ 8,99
SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO R$ 5,99
FRALDA T.MÔNICA JUMBO T.PROT. R$ 17,99
SAB.FLOR YPE SUAVE 90G R$ 0,79
CR.DENTAL SORRISO T.LIM.COMPL.70G R$ 1,09
VASSOURA NOVIÇA UNIDADE R$ 7,99
DETERG.LIQ.YPE 500ML R$ 1,69
ESPONJA AÇO ASSOLAN C/8 R$ 1,29
SABONETE REXONA  R$ 0,89
SHAMPOO SEDA 350ML  R$ 5,99
TINTURA COR E TON  CORES 125GR R$ 8,99
AMAC.YPE 2LTS  R$ 5,99
AGUA SANITARIA YPE 1LT R$ 2,59
AGUA SANITÁRIA YPE 2LT R$ 4,99
DETERG.PO OMO 1KG R$ 6,69
DETERG.PO TIXAN YPE 1KG R$ 5,89
DETERG.PO BRILHANTE 1KG SC  R$ 5,29
ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML R$ 0,79
ACHOC.LQ.NESCAU 200ML R$ 1,69
PRESUNTO ESTRELA KG R$ 11,99
LING.CALABRESA ESTRELA KG R$ 10,99
APRESUNTADO ESTRELA KG R$ 5,49
SALSICHA NOBRE AURORA KG R$ 5,99
SALSICHA BELLO KG R$ 5,49
MUSSARELA BELLO KG R$ 19,90
MARGARINA QUALY 500GR R$ 5,49
PRESUNTO PERDIGÃO KG R$ 14,99
REFRIG.FUNADA 2LTS R$ 3,49
RACAO  CAES LUPY DOG 7KG R$ 19,90
COXÃO DURO KG R$ 17,90
PONTA DE AGULHA KG  R$ 13,99
PONTA DE PALETA KG R$ 14,10
PATINHO KG R$ 18,49
CAPA COXÃO MOLE KG R$ 18,49
FRALDINHA KG R$ 12,99
MIOLO DA PALETA KG R$ 16,49
COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,90
PONTA PEITO KG R$ 15,99
ACEM KG R$ 16,49
COSTELA RIPA KG R$ 9,99
LINGUICA COPACOL CHURRASCO KG R$ 12,49
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,49
COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,19
PETISCO FRANGO COPACOL 1KG R$ 8,89
COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 8,99
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,99
MUSCULO KG R$ 13,99

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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