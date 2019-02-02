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No “Sábado do Churrasco” dos supermercados Princesa até a cervejinha entra em oferta

Brahma “palito” sai a R$ 1,99 a lata só hoje

Guilherme Henrique

Publicado em 02/02/2019 às 08:10

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Fim de semana começou e com ele vem aquela vontade de comer o famoso churrasquinho. Mas, é fim mês e nem todo mundo está com o bolso preparado para arcar com os custos daquela carninha assada.

Pensando nisso, a Rede de Supermercados Princesa tem o Sábado no Churrasco com mais de 40 cortes de carnes e frangos, e linguiças em promoção. Além disso, no Sábado do churrasco até cervejinha entra na promoção 

Confira:

 

DESCRIÇÃO

 R$ UNITARIO
COXÃO DURO KG R$ 17,99
PATINHO KG R$ 18,59
ACEM KG R$ 16,49
MIOLO DA PALETA KG R$ 16,49
PONTA DE PALETA KG R$ 14,10
PONTA DE AGULHA KG R$ 13,99
PONTA PEITO FRIBOI  KG  R$ 16,25
PONTA PEITO BOVINO KG R$ 16,25
MUSCULO KG R$ 13,99
COSTELA RIPA KG  R$ 9,99
COSTELA MINGUINHA KG  R$ 9,90
CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 18,49
FRALDINHA KG R$ 10,99
COSTELA SUINA PERDIGÃO KG R$ 14,99
CARNE SUINA KG R$ 8,99
POSTA PINTADO COPACOL 800GR R$ 27,99
COSTELA TAMBAQUI PALITO COPACOL 800G R$ 26,49
LINGUICA MISTA COPACOL 1KG R$ 12,49
FILÉ TILÁPIA COPACOL 800GR R$ 25,99
POSTA DE TILÁPIA COPACOL KG R$ 16,99
SARDINHA EVISCERADA COPACOL 1KG R$ 13,99
LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,49
LINGÜIÇA SUINA CHURRASCO AURORA KG R$ 11,85
CORAÇÃO FRANGO COPACOL BDJ KG R$ 19,90
COXINHA DA ASA PERDIGÃO KG R$ 8,99
PETISCO FRANGO TEMPERADO COPACOL KG R$ 8,99
COXA E SOBRECOXA COPACOL GRANEL KG R$ 5,99
PEITO FRANGO COPACOL GRANEL KG R$ 7,49
FRANGO SADIA KG R$ 6,49
FRANGO A PASSARINHO SADIA KG R$ 7,69
COXA SADIA BDJ KG R$ 7,99
SALSICHA NOBRE AURORA KG R$ 5,49
SOBRECOXA SADIA BDJ KG R$ 7,99
FAROFA YOKI 500GR TRADICIONAL R$ 3,99
SAL YOKI TEMPERO PARA CHURRASCO 500GR R$ 4,99
CERVEJA SKOL 350ML CX C/18 R$ 42,99
CERV.BRAHMA 269ML R$ 1,99
CERV.ANTARCTICA SUBZERO 269ML R$ 1,49
SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT  R$ 11,99
MANDIOCA CONGELADA MIRANDENSE 1KG R$ 6,29
REFRIGERANTE COCA COLA 3 LTS R$ 6,99
REFRIG.GUARANA ANTARCTICA 2LTS R$ 5,29
REFRIG.SUKITA 2LTS R$ 3,69
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,59
CARVÃO VEGETAL 3KG R$ 6,49
CARVÃO VEGETAL 5KG R$ 8,99
CARVÃO VEGETAL 7KG R$ 10,99

 

Loja 01

Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

Loja 02

Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

Loja 03

Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

Loja 04

Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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