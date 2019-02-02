No “Sábado do Churrasco” dos supermercados Princesa até a cervejinha entra em oferta

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Brahma “palito” sai a R$ 1,99 a lata só hoje
Fim de semana começou e com ele vem aquela vontade de comer o famoso churrasquinho. Mas, é fim mês e nem todo mundo está com o bolso preparado para arcar com os custos daquela carninha assada.
Pensando nisso, a Rede de Supermercados Princesa tem o Sábado no Churrasco com mais de 40 cortes de carnes e frangos, e linguiças em promoção. Além disso, no Sábado do churrasco até cervejinha entra na promoção
Confira:
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DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,99
|PATINHO KG
|R$ 18,59
|ACEM KG
|R$ 16,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,49
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 14,10
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|R$ 16,25
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 16,25
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,49
|FRALDINHA KG
|R$ 10,99
|COSTELA SUINA PERDIGÃO KG
|R$ 14,99
|CARNE SUINA KG
|R$ 8,99
|POSTA PINTADO COPACOL 800GR
|R$ 27,99
|COSTELA TAMBAQUI PALITO COPACOL 800G
|R$ 26,49
|LINGUICA MISTA COPACOL 1KG
|R$ 12,49
|FILÉ TILÁPIA COPACOL 800GR
|R$ 25,99
|POSTA DE TILÁPIA COPACOL KG
|R$ 16,99
|SARDINHA EVISCERADA COPACOL 1KG
|R$ 13,99
|LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,49
|LINGÜIÇA SUINA CHURRASCO AURORA KG
|R$ 11,85
|CORAÇÃO FRANGO COPACOL BDJ KG
|R$ 19,90
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO KG
|R$ 8,99
|PETISCO FRANGO TEMPERADO COPACOL KG
|R$ 8,99
|COXA E SOBRECOXA COPACOL GRANEL KG
|R$ 5,99
|PEITO FRANGO COPACOL GRANEL KG
|R$ 7,49
|FRANGO SADIA KG
|R$ 6,49
|FRANGO A PASSARINHO SADIA KG
|R$ 7,69
|COXA SADIA BDJ KG
|R$ 7,99
|SALSICHA NOBRE AURORA KG
|R$ 5,49
|SOBRECOXA SADIA BDJ KG
|R$ 7,99
|FAROFA YOKI 500GR TRADICIONAL
|R$ 3,99
|SAL YOKI TEMPERO PARA CHURRASCO 500GR
|R$ 4,99
|CERVEJA SKOL 350ML CX C/18
|R$ 42,99
|CERV.BRAHMA 269ML
|R$ 1,99
|CERV.ANTARCTICA SUBZERO 269ML
|R$ 1,49
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT
|R$ 11,99
|MANDIOCA CONGELADA MIRANDENSE 1KG
|R$ 6,29
|REFRIGERANTE COCA COLA 3 LTS
|R$ 6,99
|REFRIG.GUARANA ANTARCTICA 2LTS
|R$ 5,29
|REFRIG.SUKITA 2LTS
|R$ 3,69
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,59
|CARVÃO VEGETAL 3KG
|R$ 6,49
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|R$ 8,99
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|R$ 10,99
Loja 01
Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
Loja 02
Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
Loja 03
Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
Loja 04
Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS