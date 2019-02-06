"Quarta D" tem cerca de 140 itens em oferta nos Supermercados Princesa

Promoções
Até a cervejinha entra na promoção
A tão esperada “Quarta D” na Rede de Supermercados Princesa chegou com cerca de 140 itens em oferta nas lojas de Aquidauana e Anastácio. As promoções vão desde o hortifrúti, carnes e até a cervejinha.
Confira:
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,29
|TOMATE KG
|R$ 3,29
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 3,99
|CHUCHU KG
|R$ 3,99
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 4,69
|CENOURA KG
|R$ 2,89
|CEBOLA KG
|R$ 2,69
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 2,49
|BETERRABA KG
|R$ 2,79
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,99
|BATATA LAVADA KG
|R$ 3,99
|MORANGO BANDEJA
|R$ 4,99
|MELÃO AMARELO KG
|R$ 2,49
|AMEIXA NACIONAL KG
|R$ 6,49
|UVA NIAGARA 500GR
|R$ 4,99
|UVA BENITAKA 500GR
|R$ 4,99
|UVA ITÁLIA 500GR
|R$ 4,99
|UVA CRINSON 500GR
|R$ 4,99
|PESSEGO NACIONAL KG
|R$ 6,49
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,99
|PEPINO COMUM KG
|R$ 2,29
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 3,29
|LARANJA KG
|R$ 1,29
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 4,99
|ABOBORA CABOTIAN KG
|R$ 2,39
|MACINHO UND EXCETO LJ 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA DUZIA BRANCO
|R$ 3,49
|OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO
|R$ 3,99
|OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30
|R$ 8,59
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,99
|LEITE MANA INTEGRAL 1LT
|R$ 2,99
|LEITE ELEGE INTEGRAL 1LT
|R$ 2,99
|LEITE TIROL 1LT
|R$ 2,79
|LEITE NINHO INTEGRAL 1LT
|R$ 2,99
|LEITE PO NINHO INSTANTANEO 400G
|R$ 10,99
|SUCO DEL VALLE 1LT SABORES TRADIC.
|R$ 5,49
|ARROZ MEU BIJOU T1 5KG
|R$ 9,49
|ARROZ TIO LAUTÉRIO T1 5KG
|R$ 9,95
|GOIABADA XAVANTE 300GR
|R$ 1,59
|ACUCAR ESTRELA 2KG
|R$ 3,49
|AÇUCAR SONORA 2KG
|R$ 3,49
|ACHOCOLATADO NESCAU 400GR
|R$ 5,79
|MAC.MARUCHAN LAMEN 85GR
|R$ 0,75
|GELATINA OETKER 20GR
|R$ 0,89
|MACARRÃO NISSIN SABORES 85GR
|R$ 1,19
|CUP NUDLES SABORES UNIDADE
|R$ 2,99
|SAL CINCO ESTRELA 1KG
|R$ 0,95
|LEITE COCO BOM COCO 200ML
|R$ 1,59
|LEITE COND.NENE TP 395G
|R$ 3,29
|FERMENTO OETKER 100GR
|R$ 2,19
|SUCRILHOS KELLOGS 250GR
|R$ 7,49
|BISCOITO VITARELLA 400GR
|R$ 3,79
|CR.LEITE GLORIA TP 200G
|R$ 2,29
|CR.LEITE ITALAC TP 200GR
|R$ 2,29
|MILHO VERDE FUGINI 200GR
|R$ 1,15
|ERVILHA FUGINI 200G SC
|R$ 1,15
|MOLHO TOM.DONANA 340GR
|R$ 0,99
|MOLHO TOM.FUGINI SC 340G
|R$ 1,10
|AZEITONA DONANA 170GR C/CAROÇO
|R$ 2,49
|REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR
|R$ 3,79
|FARINHA TRIGO PANTANAL 1KG
|R$ 1,99
|BISCOITO PASSATEMPO 130GR
|R$ 1,59
|PAO FRANCES KG LOJA 04
|R$ 4,99
|ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 800GR
|R$ 4,99
|ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 400GR
|R$ 2,89
|CAFÉ REAL 500G exceto loja 04
|R$ 8,98
|CAFÉ REAL 250G exceto loja 04
|R$ 4,49
|CAFÉ BOM BASTOR 250GR
|R$ 3,59
|CAFÉ BOM PASTOR 500GR
|R$ 7,18
|CAFÉ BRASIL 250GR
|R$ 3,59
|CAFÉ BRASIL 500GR
|R$ 7,18
|LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT EXCETO LJ 04
|R$ 2,59
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G
|R$ 2,49
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G
|R$ 2,59
|CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE 300GR
|R$ 8,49
|CHA MATE FRONTEIRA 250GR
|R$ 2,99
|PAPEL HIG.MILLI LV 12 PG 11 30MTS
|R$ 10,99
|PAPEL HIG.FOFINHO LV 12 PG 11 30MTS
|R$ 11,99
|PAPEL HIG.SULLEG LV12PG11 30MTS
|R$ 12,99
|PAPEL HIG.CLASSY PLUS LEV 16 PG 15
|R$ 8,99
|SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO
|R$ 5,99
|FRALDA T.MÔNICA JUMBO T.PROT.
|R$ 16,99
|FRALDA PERSONAL JUMBO UNID
|R$ 17,99
|SAB.FLOR YPE SUAVE 90G
|R$ 0,79
|SAB.LA FLORE 180GR
|R$ 2,99
|DESOD.REXONA AEROSOL 150ML
|R$ 9,99
|DESOD.REXONA ROLON 50ML
|R$ 5,99
|ABS.INTIMUS T.PROT. SC OU SV C/16
|R$ 6,49
|DETERGENTE LIQ.OESTE 500ML
|R$ 1,39
|DESINFETANTE OESTE 2LTS
|R$ 3,69
|AMACIANTE OESTE 5LTS ORIGINAL
|R$ 9,95
|SHAMPOO SEDA 350ML
|R$ 5,99
|VASSOURA NOVIÇA UNIDADE
|R$ 7,99
|VEJA MULTIUSO 500ML
|R$ 3,99
|AGUA SANITÁRIA QBOA 1LT
|R$ 2,59
|AGUA SANITÁRIA YPE 2LT
|R$ 4,99
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 6,69
|ESPONJA AÇO ASSOLAN C/8 60GR
|R$ 1,19
|DETERG.PO BRILHANTE 1KG SC
|R$ 5,29
|ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML
|R$ 0,79
|ACHOC.LQ.NESCAU 200ML
|R$ 1,69
|PRESUNTO ESTRELA KG
|R$ 11,99
|LING.CALABRESA ESTRELA KG
|R$ 10,99
|APRESUNTADO ESTRELA KG
|R$ 5,49
|SALSICHA BELLO KG
|R$ 5,49
|MARGARINA QUALY 500GR
|R$ 5,49
|PRESUNTO PERDIGÃO KG
|R$ 14,99
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,49
|RACAO CAES LUPY DOG 7KG
|R$ 19,90
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,90
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 14,10
|PATINHO KG
|R$ 18,49
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 18,49
|FRALDINHA KG
|R$ 12,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,49
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|PONTA PEITO KG
|R$ 15,99
|COSTELA SUÍNA PERDIGÃO KG
|R$ 14,99
|BISTECA SUÍNA SADIA KG
|R$ 10,99
|ACEM KG
|R$ 16,49
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,99
|LINGÜIÇA MISTA BELLO 1KG
|R$ 9,90
|LINGUICA COPACOL CHURRASCO KG
|R$ 12,49
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,49
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,19
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 8,89
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 8,99
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,99
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
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