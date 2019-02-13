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“Quarta D” dos supermercados Princesa tem mais de 140 itens em oferta

Rede tem lojas em Aquidauana, Anastácio e Miranda

Guilherme Henrique

Publicado em 13/02/2019 às 07:08

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Chegou a tão esperada “Quarta D” da Rede de Supermercados Princesa. São mais de 140 itens com ofertas imperdíveis para este começo de mês, ideias para quem está em busca de fazer a compra de casa sem gastar muito. Então já sabe, corre para a loja mais perto da sua casa, seja em Aquidauana, Anastácio ou Miranda.

Confira as ofertas:

 

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
BANANA NANICA KG  R$ 1,29
TOMATE KG R$ 2,39
TOMATE SALADEX KG R$ 3,99
COUVE FOLHA UNIDADE(MAÇO) R$ 1,90
ALFACE HIDROLIFE  UNIDADE R$ 2,49
ABACAXI  HAWAI  UND R$ 4,99
CENOURA KG R$ 2,89
CEBOLA KG R$ 2,89
REPOLHO VERDE KG R$ 3,99
BETERRABA KG R$ 2,79
MAÇA NACIONAL KG R$ 3,99
BATATA LAVADA KG R$ 3,59
MORANGO BANDEJA R$ 6,25
MELÃO AMARELO KG R$ 2,99
AMEIXA NACIONAL KG R$ 6,49
UVA NIAGARA 500GR R$ 5,99
UVA BENITAKA 500GR R$ 5,99
UVA ITÁLIA 500GR R$ 5,99
UVA  CRINSON 500GR R$ 5,99
PESSEGO NACIONAL KG R$ 6,49
BATATA DOCE KG R$ 1,99
PEPINO COMUM KG R$ 2,29
MAMAO FORMOSA KG R$ 3,29
LARANJA KG  R$ 1,29
PIMENTAO VERDE KG R$ 4,99
ABOBORA CABOTIAN KG R$ 2,39
MACINHO UND EXCETO LJ 04 R$ 0,99
OVOS CAMVA DUZIA BRANCO  R$ 3,99
OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO R$ 4,59
OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30  R$ 11,99
   
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,99
LEITE MANA INTEGRAL 1LT R$ 2,99
LEITE ELEGE INTEGRAL 1LT  R$ 2,99
LEITE  TIROL 1LT R$ 2,89
LEITE NINHO INTEGRAL 1LT R$ 2,99
LEITE PO NINHO INSTANTANEO 400G R$ 10,99
SUCO DEL VALLE 1LT  SABORES TRADIC. R$ 5,49
ARROZ MEU BIJOU T1 5KG R$ 9,49
ARROZ TIO LAUTÉRIO T1 5KG R$ 9,95
GOIABADA XAVANTE 300GR R$ 1,59
ACUCAR ESTRELA 2KG R$ 3,49
AÇUCAR SONORA 2KG R$ 3,49
ACHOCOLATADO NESCAU 400GR R$ 5,79
MAC.MARUCHAN LAMEN 85GR R$ 0,75
GELATINA OETKER 20GR R$ 0,89
MACARRÃO NISSIN SABORES 85GR R$ 1,19
CUP NUDLES SABORES  UNIDADE R$ 2,99
SAL CINCO ESTRELA 1KG R$ 0,95
LEITE COCO BOM COCO 200ML R$ 1,59
LEITE COND.NENE TP 395G R$ 3,29
FERMENTO OETKER 100GR R$ 2,19
SUCRILHOS KELLOGS 250GR R$ 7,49
BISCOITO VITARELLA 400GR R$ 3,79
CR.LEITE GLORIA TP  200G R$ 2,29
CR.LEITE ITALAC TP 200GR R$ 2,29
MILHO VERDE FUGINI 200GR R$ 1,15
ERVILHA FUGINI 200G SC R$ 1,15
MOLHO TOM.DONANA 340GR R$ 0,99
MOLHO TOM.FUGINI SC 340G R$ 1,10
AZEITONA DONANA 170GR C/CAROÇO R$ 2,49
REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR R$ 3,79
FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG R$ 2,19
BISCOITO PASSATEMPO  130GR R$ 1,59
PAO FRANCES KG LOJA 04 R$ 4,99
ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 800GR R$ 4,99
ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 400GR R$ 2,89
CAFÉ REAL 500G exceto loja 04 R$ 8,98
CAFÉ REAL 250G exceto loja 04 R$ 4,49
CAFÉ BOM BASTOR 250GR R$ 3,59
CAFÉ BOM PASTOR 500GR R$ 7,18
CAFÉ BRASIL 250GR R$ 3,59
CAFÉ BRASIL 500GR R$ 7,18
LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT EXCETO LJ 04 R$ 2,59
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G R$ 2,49
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G R$ 2,59
CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE 300GR R$ 8,49
CHA MATE FRONTEIRA 250GR R$ 2,70
   
PAPEL HIG.MILLI LV 12 PG 11  30MTS R$ 10,99
PAPEL HIG.FOFINHO LV12 PG11 30MT R$ 11,99
PAPEL HIG.SULLEG LV12PG11  30MTS R$ 12,99
PAPEL HIG.CLASSY PLUS LEV16 PG15 R$ 8,99
SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO R$ 5,99
FRALDA PERSONAL JUMBO UNID R$ 17,99
SABONETE NIVEA  85GR R$ 1,39
SAB.LA FLORE 180GR R$ 2,99
DESOD.REXONA AEROSOL 150ML R$ 9,99
DESOD.REXONA ROLON  50ML R$ 5,99
ABS.INTIMUS T.PROT. SC OU SV C/16 R$ 6,49
DETERGENTE LIQ.OESTE 500ML R$ 1,29
DESINFETANTE OESTE 2LTS R$ 3,69
AMACIANTE OESTE 5LTS  R$ 9,95
AMACIANTE OESTE 2 LTS  R$ 4,49
SHAMPOO SEDA 350ML  R$ 5,99
VEJA MULTIUSO  500ML R$ 3,99
AGUA SANITÁRIA QBOA 1LT R$ 2,59
AGUA SANITÁRIA YPE 2LT R$ 4,99
DETERG.PO OMO 1KG R$ 6,89
ESPONJA AÇO ASSOLAN C/8 60GR R$ 1,19
DETERG.PO BRILHANTE 1KG SC  R$ 5,49
   
PRESUNTO ESTRELA KG R$ 11,49
LING.CALABRESA ESTRELA KG R$ 10,99
APRESUNTADO ESTRELA KG R$ 5,49
SALSICHA BELLO KG R$ 5,49
SALSICHA NOBRE AURORA KG R$ 5,49
MARGARINA QUALY 500GR R$ 5,49
PRESUNTO PERDIGÃO KG R$ 14,99
REFRIG.FUNADA 2LTS R$ 3,49
RACAO  CAES LUPY DOG 7KG R$ 19,90
   
COXÃO DURO KG R$ 17,99
PONTA DE AGULHA KG  R$ 14,10
PONTA DE PALETA KG R$ 14,10
PATINHO KG R$ 18,80
CAPA COXÃO MOLE KG R$ 18,49
FRALDINHA KG R$ 11,99
MIOLO DA PALETA KG R$ 16,49
COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,90
PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 15,90
PONTA PEITO KG R$ 15,90
COSTELA SUÍNA PERDIGÃO KG R$ 14,99
BISTECA SUÍNA SADIA KG R$ 10,99
ACEM KG R$ 16,49
COSTELA RIPA KG R$ 9,99
LINGUICA COPACOL CHURRASCO 1KG R$ 12,49
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,90
LINGÜIÇA SUINA SEARA KG R$ 11,90
COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,10
PETISCO FRANGO TEMP.COPACOLKG R$ 8,99
COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 9,49
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,99
MUSCULO KG R$ 13,99

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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