Atenção: Sábado é o dia do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados

Supermercados Princesa
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,99
|COXÃO MOLE KG
|R$ 19,49
|FILÉ MIGNON KG
|R$ 24,99
|PATINHO KG
|R$ 18,80
|ACEM KG
|R$ 16,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,49
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|R$ 14,99
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 14,99
|PONTA COSTELA KG
|R$ 17,99
|MUSCULO KG
|R$ 13,90
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,49
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,25
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 17,90
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG NATURA FRIB
|R$ 16,99
|FRALDINHA KG
|R$ 11,90
|COSTELA SUINA PERDIGÃO KG
|R$ 14,99
|CARNE SUINA KG
|R$ 8,99
|POSTA PINTADO COPACOL 800GR
|R$ 27,99
|COSTELA TAMBAQUI PALITO COPACOL 800G
|R$ 26,49
|LINGUICA MISTA BELLO 1KG
|R$ 9,49
|FILÉ TILÁPIA COPACOL 800GR
|R$ 25,99
|POSTA DE TILÁPIA COPACOL KG
|R$ 16,99
|SARDINHA EVISCERADA COPACOL 1KG
|R$ 12,89
|LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,49
|LINGÜIÇA SUINA PERDIGÃO KG
|R$ 11,90
|BISTECA SUINA PERDIGÃO KG
|R$ 11,49
|CORAÇÃO FRANGO COPACOL BDJ 1KG
|R$ 19,90
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 8,99
|PETISCO FRANGO TEMPERADO COPACOL 1KG
|R$ 8,80
|COXA E SOBRECOXA BELLO GRANEL KG
|R$ 5,79
|PEITO FRANGO COPACOL GRANEL KG
|R$ 7,49
|FRANGO SADIA KG
|R$ 6,49
|FRANGO PASSARINHO SADIA 1KG PCT
|R$ 7,69
|COXA SADIA BDJ 1KG
|R$ 7,99
|SALSICHA CONGELADA BELLO KG
|R$ 4,99
|SOBRECOXA SADIA BDJ 1KG
|R$ 7,99
|FAROFA YOKI 500GR TRADICIONAL
|R$ 3,99
|SAL YOKI TEMPERO PARA CHURRASCO 500GR
|R$ 4,99
|CERVEJA SKOL 350ML CX C/18
|R$ 42,99
|CERV.BRAHMA 269ML
|R$ 1,99
|CERV.ANTARCTICA SUBZERO 269ML
|R$ 1,49
|CERV.NOVA SCHIN 350ML
|R$ 1,79
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT
|R$ 11,99
|MANDIOCA CONGELADA MIRANDENSE 1KG
|R$ 6,29
|REFRIGERANTE COCA COLA 3 LTS
|R$ 6,99
|REFRIG.GUARANA ANTARCTICA 2LTS
|R$ 5,29
|REFRIG.SUKITA 2LTS
|R$ 3,39
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,59
|CARVÃO VEGETAL 3KG
|R$ 6,49
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|R$ 8,99
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|R$ 10,99
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
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INFRAESTRUTURA
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS