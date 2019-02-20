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"Quarta D" tem mais de 100 itens em oferta nos Supermercados Princesa

O Pantaneiro lista os itens promocionais para que o consumidor tenha a comodidade de sair de casa com sua listinha já pronta

Guilherme Henrique

Publicado em 20/02/2019 às 06:13

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O dia mais aguardado da semana para quem gosta de comer bem e pagar pouco chegou. Nesta Quarta D da Rede dos Supermercados Princesa são mais de 100 itens em oferta, que vão desde a saladinha aos cortes nobres de carnes no açougue.

Para facilitar ainda mais a vida do cliente, abaixo o jornal O Pantaneiro lista os itens promocionais para que o consumidor tenha a comodidade de sair de casa com sua listinha já pronta. Confira:

 

BANANA NANICA KG  R$ 1,29
TOMATE KG R$ 3,99
TOMATE SALADEX KG R$ 3,99
ALFACE HIDROLIFE  UNIDADE R$ 2,49
ABACAXI  HAWAI  UND R$ 3,99
CENOURA KG R$ 2,99
CEBOLA KG R$ 2,89
REPOLHO VERDE KG R$ 3,69
BETERRABA KG R$ 2,99
MAÇA NACIONAL KG R$ 4,49
BATATA LAVADA KG R$ 4,29
MORANGO BANDEJA R$ 5,99
MELÃO AMARELO KG R$ 3,29
AMEIXA NACIONAL KG R$ 6,99
UVA NIAGARA 500GR R$ 5,99
UVA BENITAKA 500GR R$ 5,99
UVA ITÁLIA 500GR R$ 5,99
UVA  CRINSON 500GR R$ 5,99
PESSEGO NACIONAL KG R$ 6,99
BATATA DOCE KG R$ 1,49
PEPINO COMUM KG R$ 2,99
MAMAO FORMOSA KG R$ 3,49
LARANJA KG  R$ 1,49
PIMENTAO VERDE KG R$ 4,49
ABOBORA CABOTIAN KG R$ 2,39
MACINHO UND EXCETO LJ 04 R$ 0,99
OVOS CAMVA DUZIA BRANCO  R$ 3,99
OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO R$ 4,99
OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30  R$ 10,99
   
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,98
LEITE INTEGRAL LEITBON 1LT R$ 2,98
LEITE PO NINHO INSTANTANEO 400G R$ 10,99
SUCO DEL VALLE 1LT  SABORES TRADIC. R$ 5,49
ARROZ TIO LAUTÉRIO T1 5KG R$ 9,49
ACUCAR ESTRELA 2KG R$ 3,49
ACHOCOLATADO NESCAU 400GR R$ 5,79
TEMPERO MAIS SABOR KITANO 60GR R$ 2,19
SAL CINCO ESTRELA 1KG R$ 0,99
CREME LEITE PIRACANJUBA 200GR R$ 2,29
LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR R$ 3,39
MILHO VERDE FUGINI 200GR R$ 1,15
ERVILHA FUGINI 200G SC R$ 1,15
MOLHO TOM.FUGINI SC 340G R$ 1,15
REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR R$ 3,79
TRIGO PRIMOR 1KG R$ 1,99
PAO FRANCES KG LOJA 04 R$ 4,99
CAFÉ CABOCLO 500GR R$ 8,99
CAFÉ REAL 500G exceto loja 04 R$ 8,98
CAFÉ REAL 250G exceto loja 04 R$ 4,49
LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT EXCETO LJ 04 R$ 2,59
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G R$ 2,49
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G R$ 2,59
CHOCOLATE GAROTO SORTIDO 300G R$ 7,99
   
P.HIG.PERSONAL VIP 30MT LV12 PG11 R$ 11,49
SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO R$ 5,98
FRALDA T.MÔNICA JUMBO T.PROT.G/28-M/32-P/36-XG/24-XXGC/22 UNID R$ 18,99
SABONETE FRANCIS LUXO 90GR R$ 1,49
SAB.LA FLORE 180GR R$ 2,99
ABSORVENTE SYM C/8 ABAS E SEM R$ 1,79
DETERGENTE LIQ.OESTE 500ML R$ 1,29
DESINFETANTE OESTE 2LTS R$ 3,69
DESINFETANTE OESTE 5LTS R$ 8,99
AMACIANTE OESTE 5LTS  R$ 9,99
AMACIANTE OESTE 2 LTS  R$ 4,49
SHAMPOO SEDA 350ML  R$ 5,99
AGUA SANITÁRIA YPE 1LT R$ 2,89
DETERGENTE PÓ TIXAN 1KG R$ 5,99
DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG R$ 6,79
   
IOGURTE FRUTAP SABORES 900ML R$ 5,99
LING.CALABRESA SADIA KG R$ 15,99
APRESUNTADO ESTRELA KG R$ 5,79
SALSICHA CONGELADA ESTRELA KG R$ 5,49
SALSICHA REZENDE KG R$ 5,99
PRESUNTO SADIA KG R$ 21,99
MARGARINA QUALY  1KG R$ 10,99
PRESUNTO ESTRELA KG R$ 11,99
REFRIG.FUNADA 2LTS R$ 3,49
RACAO  CAES LUPY DOG 7KG R$ 19,90
   
COXÃO DURO KG R$ 16,99
PONTA DE AGULHA KG  R$ 13,99
PONTA DE PALETA KG R$ 13,99
PATINHO KG R$ 17,99
CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,99
FRALDINHA KG R$ 11,99
MIOLO DA PALETA KG R$ 16,99
COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,49
COSTELA RIPA KG R$ 10,99
PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 14,99
PONTA PEITO KG R$ 15,10
COSTELA SUÍNA PERDIGÃO KG R$ 14,99
BISTECA SUÍNA SADIA KG R$ 10,99
ACEM KG R$ 15,99
LINGUICA COPACOL CHURRASCO 1KG R$ 12,49
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,90
LINGÜIÇA SUINA SEARA KG R$ 11,90
COXA SOB. COPACOL OU BELLO KG R$ 5,98
PETISCO FRANGO TEMP.COPACOLKG R$ 8,99
COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 9,49
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,99
MUSCULO KG R$ 13,90

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