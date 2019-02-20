"Quarta D" tem mais de 100 itens em oferta nos Supermercados Princesa

Promoções
O Pantaneiro lista os itens promocionais para que o consumidor tenha a comodidade de sair de casa com sua listinha já pronta
O dia mais aguardado da semana para quem gosta de comer bem e pagar pouco chegou. Nesta Quarta D da Rede dos Supermercados Princesa são mais de 100 itens em oferta, que vão desde a saladinha aos cortes nobres de carnes no açougue.
Para facilitar ainda mais a vida do cliente, abaixo o jornal O Pantaneiro lista os itens promocionais para que o consumidor tenha a comodidade de sair de casa com sua listinha já pronta. Confira:
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,29
|TOMATE KG
|R$ 3,99
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 3,99
|ALFACE HIDROLIFE UNIDADE
|R$ 2,49
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 3,99
|CENOURA KG
|R$ 2,99
|CEBOLA KG
|R$ 2,89
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 3,69
|BETERRABA KG
|R$ 2,99
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 4,49
|BATATA LAVADA KG
|R$ 4,29
|MORANGO BANDEJA
|R$ 5,99
|MELÃO AMARELO KG
|R$ 3,29
|AMEIXA NACIONAL KG
|R$ 6,99
|UVA NIAGARA 500GR
|R$ 5,99
|UVA BENITAKA 500GR
|R$ 5,99
|UVA ITÁLIA 500GR
|R$ 5,99
|UVA CRINSON 500GR
|R$ 5,99
|PESSEGO NACIONAL KG
|R$ 6,99
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,49
|PEPINO COMUM KG
|R$ 2,99
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 3,49
|LARANJA KG
|R$ 1,49
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 4,49
|ABOBORA CABOTIAN KG
|R$ 2,39
|MACINHO UND EXCETO LJ 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA DUZIA BRANCO
|R$ 3,99
|OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO
|R$ 4,99
|OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30
|R$ 10,99
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,98
|LEITE INTEGRAL LEITBON 1LT
|R$ 2,98
|LEITE PO NINHO INSTANTANEO 400G
|R$ 10,99
|SUCO DEL VALLE 1LT SABORES TRADIC.
|R$ 5,49
|ARROZ TIO LAUTÉRIO T1 5KG
|R$ 9,49
|ACUCAR ESTRELA 2KG
|R$ 3,49
|ACHOCOLATADO NESCAU 400GR
|R$ 5,79
|TEMPERO MAIS SABOR KITANO 60GR
|R$ 2,19
|SAL CINCO ESTRELA 1KG
|R$ 0,99
|CREME LEITE PIRACANJUBA 200GR
|R$ 2,29
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR
|R$ 3,39
|MILHO VERDE FUGINI 200GR
|R$ 1,15
|ERVILHA FUGINI 200G SC
|R$ 1,15
|MOLHO TOM.FUGINI SC 340G
|R$ 1,15
|REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR
|R$ 3,79
|TRIGO PRIMOR 1KG
|R$ 1,99
|PAO FRANCES KG LOJA 04
|R$ 4,99
|CAFÉ CABOCLO 500GR
|R$ 8,99
|CAFÉ REAL 500G exceto loja 04
|R$ 8,98
|CAFÉ REAL 250G exceto loja 04
|R$ 4,49
|LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT EXCETO LJ 04
|R$ 2,59
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G
|R$ 2,49
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G
|R$ 2,59
|CHOCOLATE GAROTO SORTIDO 300G
|R$ 7,99
|P.HIG.PERSONAL VIP 30MT LV12 PG11
|R$ 11,49
|SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO
|R$ 5,98
|FRALDA T.MÔNICA JUMBO T.PROT.G/28-M/32-P/36-XG/24-XXGC/22 UNID
|R$ 18,99
|SABONETE FRANCIS LUXO 90GR
|R$ 1,49
|SAB.LA FLORE 180GR
|R$ 2,99
|ABSORVENTE SYM C/8 ABAS E SEM
|R$ 1,79
|DETERGENTE LIQ.OESTE 500ML
|R$ 1,29
|DESINFETANTE OESTE 2LTS
|R$ 3,69
|DESINFETANTE OESTE 5LTS
|R$ 8,99
|AMACIANTE OESTE 5LTS
|R$ 9,99
|AMACIANTE OESTE 2 LTS
|R$ 4,49
|SHAMPOO SEDA 350ML
|R$ 5,99
|AGUA SANITÁRIA YPE 1LT
|R$ 2,89
|DETERGENTE PÓ TIXAN 1KG
|R$ 5,99
|DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG
|R$ 6,79
|IOGURTE FRUTAP SABORES 900ML
|R$ 5,99
|LING.CALABRESA SADIA KG
|R$ 15,99
|APRESUNTADO ESTRELA KG
|R$ 5,79
|SALSICHA CONGELADA ESTRELA KG
|R$ 5,49
|SALSICHA REZENDE KG
|R$ 5,99
|PRESUNTO SADIA KG
|R$ 21,99
|MARGARINA QUALY 1KG
|R$ 10,99
|PRESUNTO ESTRELA KG
|R$ 11,99
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,49
|RACAO CAES LUPY DOG 7KG
|R$ 19,90
|COXÃO DURO KG
|R$ 16,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|PATINHO KG
|R$ 17,99
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,99
|FRALDINHA KG
|R$ 11,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,49
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,99
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|R$ 14,99
|PONTA PEITO KG
|R$ 15,10
|COSTELA SUÍNA PERDIGÃO KG
|R$ 14,99
|BISTECA SUÍNA SADIA KG
|R$ 10,99
|ACEM KG
|R$ 15,99
|LINGUICA COPACOL CHURRASCO 1KG
|R$ 12,49
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,90
|LINGÜIÇA SUINA SEARA KG
|R$ 11,90
|COXA SOB. COPACOL OU BELLO KG
|R$ 5,98
|PETISCO FRANGO TEMP.COPACOLKG
|R$ 8,99
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 9,49
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,99
|MUSCULO KG
|R$ 13,90
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