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"Quarta D" dos Supermercados Princesa chegou com 130 itens em oferta

Supermecados tem lojas em Aquidauana, Anastácio ou Miranda

Guilherme Henrique

Publicado em 27/02/2019 às 06:15

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Chegou a tão esperada “Quarta D” da Rede de Supermercados Princesa. São mais de 130 itens com ofertas imperdíveis para este começo de mês, ideias para quem está em busca de fazer a compra de casa sem gastar muito. Então já sabe, corre para a loja mais perto da sua casa, seja em Aquidauana, Anastácio ou Miranda. Confira as ofertas:

 

BANANA NANICA KG  R$ 2,49
TOMATE KG R$ 4,99
TOMATE SALADEX KG R$ 4,99
ALFACE HIDROLIFE  UNIDADE R$ 2,79
ABACAXI  HAWAI  UND R$ 4,99
CENOURA KG R$ 3,49
CEBOLA KG R$ 2,79
REPOLHO VERDE KG R$ 3,29
BETERRABA KG R$ 3,19
MAÇA NACIONAL KG R$ 3,99
BATATA LAVADA KG R$ 4,29
MORANGO BANDEJA R$ 5,99
BROCOLIS UNIDADE R$ 5,99
MELÃO AMARELO KG R$ 3,69
AMEIXA NACIONAL KG R$ 6,49
UVA NIAGARA 500GR R$ 5,99
UVA BENITAKA 500GR R$ 5,99
UVA ITÁLIA 500GR R$ 5,99
BATATA DOCE KG R$ 1,69
PEPINO COMUM KG R$ 2,99
MAMAO FORMOSA KG R$ 3,29
LARANJA KG  R$ 1,79
PIMENTAO VERDE KG R$ 4,59
ABOBORA CABOTIAN KG R$ 2,79
MACINHO UND EXCETO LJ 04 R$ 0,99
OVOS CAMVA DUZIA BRANCO  R$ 4,39
OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO R$ 4,99
OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30  R$ 11,49
   
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,98
LEITE INTEGRAL LEITBON 1LT R$ 2,98
LEITE PO NINHO INSTANTANEO 400G R$ 10,99
SUCO DEL VALLE 1LT  SABORES TRADIC. R$ 5,49
ARROZ TIO LAUTÉRIO T1 5KG R$ 9,39
ACUCAR ESTRELA 2KG R$ 3,49
FARINHA TRIGO PANTANAL 1KG R$ 1,95
BISC.PASSATEMPO RECHEADO 130G  R$ 1,65
BISCOITO DALLAS 400GR SABORES R$ 2,69
MISTURA BOLO DALLAS 400G R$ 2,49
ACHOCOLATADO NESCAU 400GR R$ 5,69
TEMPERO MAIS SABOR KITANO 60GR R$ 2,19
SAL CINCO ESTRELA 1KG R$ 0,99
CREME LEITE PIRACANJUBA 200GR R$ 2,29
LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR R$ 3,39
ACHOC.LIQUIDO ITALAC 200ML R$ 0,79
MAC.NISSIN LAMEN 85GR R$ 1,29
MACARRAO DALLAS SEMOLA 500G R$ 2,29
MILHO VERDE FUGINI 200GR R$ 1,19
ERVILHA FUGINI 200G SC R$ 1,19
EXT.TOMATE QUERO SC 340G R$ 1,89
MOLHO TOM.FUGINI SC 340G R$ 1,19
REFRESCO TANG SABORES 25GR R$ 0,79
REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR R$ 3,79
RAÇÃO CÃES FARO 2KG TODAS R$ 19,97
RAÇÃO CÃES LUP DOG 7KG R$ 21,89
RACAO CÃES FOSTER 7KG TODAS R$ 39,80
RAÇÃO GATOS WHISKAS  TODAS 1KG R$ 19,98
PAO FRANCES KG LOJA 04 R$ 4,99
CAFÉ CABOCLO 500GR R$ 7,99
CAFÉ REAL 500GR R$ 8,86
CAFÉ REAL 250GR R$ 4,43
LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT R$ 2,59
CHOCOLATE GAROTO 300GR R$ 7,59
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G R$ 2,49
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G R$ 2,59
MILHO PIPOCA PONZAN 500GR R$ 1,89
REFRIG.FUNADA  SABORES 2LTS R$ 3,49
FAROFA TEMPERADA PONZAN 500GR R$ 3,49
   
P.HIG.PERSONAL VIP 30MT LV12 PG11 R$ 11,28
CREME DENTAL SORRISO 70GR L.C. R$ 1,29
SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO R$ 5,98
FRALDA T.MÔNICA JUMBO T.PROT.G/28-M/32-P/36-XG/24-XXGC/22 UNID R$ 17,49
SABONETE FRANCIS LUXO 90GR R$ 1,39
SAB.LA FLORE 180GR R$ 2,79
ABSORVENTE SYM C/8 ABAS E SEM R$ 1,79
AMACIANTE YPE 2LTS R$ 6,49
DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML R$ 1,69
DESINFETANTE OESTE 2LTS R$ 3,69
DESINFETANTE OESTE 5LTS R$ 8,99
AMACIANTE OESTE 5LTS  R$ 9,99
TINTURA COR & TON  R$ 7,99
SHAMPOO ELSEVE 200ML R$ 6,98
AGUA SANITÁRIA YPE 1LT R$ 2,59
AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS R$ 4,89
DET.PÓ BRILHANTE SACHE 1KG TDS R$ 5,49
DETERGENTE PÓ TIXAN 1KG R$ 5,99
DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG R$ 6,79
   
IOGURTE FRUTAP SABORES 900ML R$ 5,99
LING.CALABRESA SADIA KG R$ 15,99
BACON MANTA SADIA KG R$ 18,99
APRESUNTADO ESTRELA KG R$ 5,79
SALSICHA REZENDE KG R$ 5,79
PRESUNTO SADIA KG R$ 21,99
MARGARINA QUALY  500GR R$ 4,99
   
COXÃO DURO KG R$ 17,60
PONTA DE AGULHA KG  R$ 13,99
PONTA DE PALETA KG R$ 13,99
PATINHO KG R$ 18,60
CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,99
FRALDINHA KG R$ 12,05
MIOLO DA PALETA KG R$ 16,30
COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,90
COSTELA RIPA KG R$ 9,99
PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 14,99
PONTA PEITO KG R$ 14,99
COSTELA SUÍNA PERDIGÃO KG R$ 14,99
ACEM KG R$ 16,30
LINGÜIÇA MISTA BELLO 1KG R$ 8,99
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,99
LINGÜIÇA SUINA PERDIGÃO KG R$ 11,99
LINGÜIÇA CHURRASCO AURORA KG R$ 12,49
COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,39
PETISCO FRANGO COPACOL KG R$ 9,99
COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 9,49
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,80
MUSCULO KG R$ 13,90

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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