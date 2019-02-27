"Quarta D" dos Supermercados Princesa chegou com 130 itens em oferta

Chegou a tão esperada “Quarta D” da Rede de Supermercados Princesa. São mais de 130 itens com ofertas imperdíveis para este começo de mês, ideias para quem está em busca de fazer a compra de casa sem gastar muito. Então já sabe, corre para a loja mais perto da sua casa, seja em Aquidauana, Anastácio ou Miranda. Confira as ofertas:

BANANA NANICA KG R$ 2,49 TOMATE KG R$ 4,99 TOMATE SALADEX KG R$ 4,99 ALFACE HIDROLIFE UNIDADE R$ 2,79 ABACAXI HAWAI UND R$ 4,99 CENOURA KG R$ 3,49 CEBOLA KG R$ 2,79 REPOLHO VERDE KG R$ 3,29 BETERRABA KG R$ 3,19 MAÇA NACIONAL KG R$ 3,99 BATATA LAVADA KG R$ 4,29 MORANGO BANDEJA R$ 5,99 BROCOLIS UNIDADE R$ 5,99 MELÃO AMARELO KG R$ 3,69 AMEIXA NACIONAL KG R$ 6,49 UVA NIAGARA 500GR R$ 5,99 UVA BENITAKA 500GR R$ 5,99 UVA ITÁLIA 500GR R$ 5,99 BATATA DOCE KG R$ 1,69 PEPINO COMUM KG R$ 2,99 MAMAO FORMOSA KG R$ 3,29 LARANJA KG R$ 1,79 PIMENTAO VERDE KG R$ 4,59 ABOBORA CABOTIAN KG R$ 2,79 MACINHO UND EXCETO LJ 04 R$ 0,99 OVOS CAMVA DUZIA BRANCO R$ 4,39 OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO R$ 4,99 OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30 R$ 11,49 OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,98 LEITE INTEGRAL LEITBON 1LT R$ 2,98 LEITE PO NINHO INSTANTANEO 400G R$ 10,99 SUCO DEL VALLE 1LT SABORES TRADIC. R$ 5,49 ARROZ TIO LAUTÉRIO T1 5KG R$ 9,39 ACUCAR ESTRELA 2KG R$ 3,49 FARINHA TRIGO PANTANAL 1KG R$ 1,95 BISC.PASSATEMPO RECHEADO 130G R$ 1,65 BISCOITO DALLAS 400GR SABORES R$ 2,69 MISTURA BOLO DALLAS 400G R$ 2,49 ACHOCOLATADO NESCAU 400GR R$ 5,69 TEMPERO MAIS SABOR KITANO 60GR R$ 2,19 SAL CINCO ESTRELA 1KG R$ 0,99 CREME LEITE PIRACANJUBA 200GR R$ 2,29 LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR R$ 3,39 ACHOC.LIQUIDO ITALAC 200ML R$ 0,79 MAC.NISSIN LAMEN 85GR R$ 1,29 MACARRAO DALLAS SEMOLA 500G R$ 2,29 MILHO VERDE FUGINI 200GR R$ 1,19 ERVILHA FUGINI 200G SC R$ 1,19 EXT.TOMATE QUERO SC 340G R$ 1,89 MOLHO TOM.FUGINI SC 340G R$ 1,19 REFRESCO TANG SABORES 25GR R$ 0,79 REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR R$ 3,79 RAÇÃO CÃES FARO 2KG TODAS R$ 19,97 RAÇÃO CÃES LUP DOG 7KG R$ 21,89 RACAO CÃES FOSTER 7KG TODAS R$ 39,80 RAÇÃO GATOS WHISKAS TODAS 1KG R$ 19,98 PAO FRANCES KG LOJA 04 R$ 4,99 CAFÉ CABOCLO 500GR R$ 7,99 CAFÉ REAL 500GR R$ 8,86 CAFÉ REAL 250GR R$ 4,43 LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT R$ 2,59 CHOCOLATE GAROTO 300GR R$ 7,59 ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G R$ 2,49 ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G R$ 2,59 MILHO PIPOCA PONZAN 500GR R$ 1,89 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49 FAROFA TEMPERADA PONZAN 500GR R$ 3,49 P.HIG.PERSONAL VIP 30MT LV12 PG11 R$ 11,28 CREME DENTAL SORRISO 70GR L.C. R$ 1,29 SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO R$ 5,98 FRALDA T.MÔNICA JUMBO T.PROT.G/28-M/32-P/36-XG/24-XXGC/22 UNID R$ 17,49 SABONETE FRANCIS LUXO 90GR R$ 1,39 SAB.LA FLORE 180GR R$ 2,79 ABSORVENTE SYM C/8 ABAS E SEM R$ 1,79 AMACIANTE YPE 2LTS R$ 6,49 DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML R$ 1,69 DESINFETANTE OESTE 2LTS R$ 3,69 DESINFETANTE OESTE 5LTS R$ 8,99 AMACIANTE OESTE 5LTS R$ 9,99 TINTURA COR & TON R$ 7,99 SHAMPOO ELSEVE 200ML R$ 6,98 AGUA SANITÁRIA YPE 1LT R$ 2,59 AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS R$ 4,89 DET.PÓ BRILHANTE SACHE 1KG TDS R$ 5,49 DETERGENTE PÓ TIXAN 1KG R$ 5,99 DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG R$ 6,79 IOGURTE FRUTAP SABORES 900ML R$ 5,99 LING.CALABRESA SADIA KG R$ 15,99 BACON MANTA SADIA KG R$ 18,99 APRESUNTADO ESTRELA KG R$ 5,79 SALSICHA REZENDE KG R$ 5,79 PRESUNTO SADIA KG R$ 21,99 MARGARINA QUALY 500GR R$ 4,99 COXÃO DURO KG R$ 17,60 PONTA DE AGULHA KG R$ 13,99 PONTA DE PALETA KG R$ 13,99 PATINHO KG R$ 18,60 CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,99 FRALDINHA KG R$ 12,05 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,30 COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,90 COSTELA RIPA KG R$ 9,99 PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 14,99 PONTA PEITO KG R$ 14,99 COSTELA SUÍNA PERDIGÃO KG R$ 14,99 ACEM KG R$ 16,30 LINGÜIÇA MISTA BELLO 1KG R$ 8,99 LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,99 LINGÜIÇA SUINA PERDIGÃO KG R$ 11,99 LINGÜIÇA CHURRASCO AURORA KG R$ 12,49 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,39 PETISCO FRANGO COPACOL KG R$ 9,99 COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 9,49 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,80 MUSCULO KG R$ 13,90

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

-----------------------------------------

Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

-----------------------------------------

Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

-----------------------------------------

Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS