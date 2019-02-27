"Quarta D" dos Supermercados Princesa chegou com 130 itens em oferta

Promoções
Supermecados tem lojas em Aquidauana, Anastácio ou Miranda
Chegou a tão esperada “Quarta D” da Rede de Supermercados Princesa. São mais de 130 itens com ofertas imperdíveis para este começo de mês, ideias para quem está em busca de fazer a compra de casa sem gastar muito. Então já sabe, corre para a loja mais perto da sua casa, seja em Aquidauana, Anastácio ou Miranda. Confira as ofertas:
|BANANA NANICA KG
|R$ 2,49
|TOMATE KG
|R$ 4,99
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 4,99
|ALFACE HIDROLIFE UNIDADE
|R$ 2,79
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 4,99
|CENOURA KG
|R$ 3,49
|CEBOLA KG
|R$ 2,79
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 3,29
|BETERRABA KG
|R$ 3,19
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,99
|BATATA LAVADA KG
|R$ 4,29
|MORANGO BANDEJA
|R$ 5,99
|BROCOLIS UNIDADE
|R$ 5,99
|MELÃO AMARELO KG
|R$ 3,69
|AMEIXA NACIONAL KG
|R$ 6,49
|UVA NIAGARA 500GR
|R$ 5,99
|UVA BENITAKA 500GR
|R$ 5,99
|UVA ITÁLIA 500GR
|R$ 5,99
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,69
|PEPINO COMUM KG
|R$ 2,99
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 3,29
|LARANJA KG
|R$ 1,79
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 4,59
|ABOBORA CABOTIAN KG
|R$ 2,79
|MACINHO UND EXCETO LJ 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA DUZIA BRANCO
|R$ 4,39
|OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO
|R$ 4,99
|OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30
|R$ 11,49
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,98
|LEITE INTEGRAL LEITBON 1LT
|R$ 2,98
|LEITE PO NINHO INSTANTANEO 400G
|R$ 10,99
|SUCO DEL VALLE 1LT SABORES TRADIC.
|R$ 5,49
|ARROZ TIO LAUTÉRIO T1 5KG
|R$ 9,39
|ACUCAR ESTRELA 2KG
|R$ 3,49
|FARINHA TRIGO PANTANAL 1KG
|R$ 1,95
|BISC.PASSATEMPO RECHEADO 130G
|R$ 1,65
|BISCOITO DALLAS 400GR SABORES
|R$ 2,69
|MISTURA BOLO DALLAS 400G
|R$ 2,49
|ACHOCOLATADO NESCAU 400GR
|R$ 5,69
|TEMPERO MAIS SABOR KITANO 60GR
|R$ 2,19
|SAL CINCO ESTRELA 1KG
|R$ 0,99
|CREME LEITE PIRACANJUBA 200GR
|R$ 2,29
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR
|R$ 3,39
|ACHOC.LIQUIDO ITALAC 200ML
|R$ 0,79
|MAC.NISSIN LAMEN 85GR
|R$ 1,29
|MACARRAO DALLAS SEMOLA 500G
|R$ 2,29
|MILHO VERDE FUGINI 200GR
|R$ 1,19
|ERVILHA FUGINI 200G SC
|R$ 1,19
|EXT.TOMATE QUERO SC 340G
|R$ 1,89
|MOLHO TOM.FUGINI SC 340G
|R$ 1,19
|REFRESCO TANG SABORES 25GR
|R$ 0,79
|REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR
|R$ 3,79
|RAÇÃO CÃES FARO 2KG TODAS
|R$ 19,97
|RAÇÃO CÃES LUP DOG 7KG
|R$ 21,89
|RACAO CÃES FOSTER 7KG TODAS
|R$ 39,80
|RAÇÃO GATOS WHISKAS TODAS 1KG
|R$ 19,98
|PAO FRANCES KG LOJA 04
|R$ 4,99
|CAFÉ CABOCLO 500GR
|R$ 7,99
|CAFÉ REAL 500GR
|R$ 8,86
|CAFÉ REAL 250GR
|R$ 4,43
|LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT
|R$ 2,59
|CHOCOLATE GAROTO 300GR
|R$ 7,59
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G
|R$ 2,49
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G
|R$ 2,59
|MILHO PIPOCA PONZAN 500GR
|R$ 1,89
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|FAROFA TEMPERADA PONZAN 500GR
|R$ 3,49
|P.HIG.PERSONAL VIP 30MT LV12 PG11
|R$ 11,28
|CREME DENTAL SORRISO 70GR L.C.
|R$ 1,29
|SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO
|R$ 5,98
|FRALDA T.MÔNICA JUMBO T.PROT.G/28-M/32-P/36-XG/24-XXGC/22 UNID
|R$ 17,49
|SABONETE FRANCIS LUXO 90GR
|R$ 1,39
|SAB.LA FLORE 180GR
|R$ 2,79
|ABSORVENTE SYM C/8 ABAS E SEM
|R$ 1,79
|AMACIANTE YPE 2LTS
|R$ 6,49
|DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML
|R$ 1,69
|DESINFETANTE OESTE 2LTS
|R$ 3,69
|DESINFETANTE OESTE 5LTS
|R$ 8,99
|AMACIANTE OESTE 5LTS
|R$ 9,99
|TINTURA COR & TON
|R$ 7,99
|SHAMPOO ELSEVE 200ML
|R$ 6,98
|AGUA SANITÁRIA YPE 1LT
|R$ 2,59
|AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS
|R$ 4,89
|DET.PÓ BRILHANTE SACHE 1KG TDS
|R$ 5,49
|DETERGENTE PÓ TIXAN 1KG
|R$ 5,99
|DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG
|R$ 6,79
|IOGURTE FRUTAP SABORES 900ML
|R$ 5,99
|LING.CALABRESA SADIA KG
|R$ 15,99
|BACON MANTA SADIA KG
|R$ 18,99
|APRESUNTADO ESTRELA KG
|R$ 5,79
|SALSICHA REZENDE KG
|R$ 5,79
|PRESUNTO SADIA KG
|R$ 21,99
|MARGARINA QUALY 500GR
|R$ 4,99
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,60
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|PATINHO KG
|R$ 18,60
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,99
|FRALDINHA KG
|R$ 12,05
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,30
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,99
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|R$ 14,99
|PONTA PEITO KG
|R$ 14,99
|COSTELA SUÍNA PERDIGÃO KG
|R$ 14,99
|ACEM KG
|R$ 16,30
|LINGÜIÇA MISTA BELLO 1KG
|R$ 8,99
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,99
|LINGÜIÇA SUINA PERDIGÃO KG
|R$ 11,99
|LINGÜIÇA CHURRASCO AURORA KG
|R$ 12,49
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,39
|PETISCO FRANGO COPACOL KG
|R$ 9,99
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 9,49
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,80
|MUSCULO KG
|R$ 13,90
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
-----------------------------------------
Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS