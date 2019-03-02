Sábado do Churrasco dos Supermercados Princesa tem mais de 40 itens em oferta

Para o Carnaval
Ofertas vão desde os cortes nobres a cervejinha gelada
Carnaval chegou e nada melhor do que reunir a família e os amigos para aquele churrasquinho. Pensando nisso, o a Rede de Supermercados Princesa tem o “Sábado do Churrasco” com mais de 40 itens em oferta que vão desde os cortes nobres a cervejinha gelada. Confira:
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DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,99
|PATINHO KG
|R$ 18,80
|ACEM KG
|R$ 16,25
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,25
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|R$ 14,99
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 14,99
|PONTA COSTELA KG
|R$ 17,99
|MUSCULO KG
|R$ 13,90
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,90
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 16,99
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,90
|CAPA DE FILÉ NATURAfRIG KG
|R$ 16,90
|FRALDINHA KG
|R$ 11,99
|COXINHA ASA COPACOL BDJ 600G LJ03
|R$ 7,99
|FILE PEITO FRG COPACOL BDJ 600G LJ3
|R$ 8,49
|SOBRECOXA COPACOL BDJ 600G LJ03
|R$ 6,75
|POSTA PINTADO COPACOL 800GR
|R$ 27,99
|FILÉ TILÁPIA COPACOL 800GR
|R$ 25,99
|POSTA DE TILÁPIA COPACOL 1KG
|R$ 16,99
|LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,49
|LINGÜIÇA MIXTA BELLO 1KG
|R$ 8,99
|LINGÜIÇA SUINA CHURRASCO AURORA KG
|R$ 12,49
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG
|R$ 10,49
|COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG
|R$ 5,99
|PEITO FRANGO COPACOL GRANEL KG
|R$ 6,99
|CERV.ANTARCTICA SUBZERO 269ML
|R$ 1,49
|CERV.NOVA SCHIN 350ML
|R$ 1,79
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT
|R$ 11,99
|MANDIOCA CONGELADA MIRANDENSE 1KG
|R$ 6,29
|REFRIGERANTE COCA COLA 3 LTS
|R$ 6,99
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,59
|CARVÃO VEGETAL 3KG
|R$ 6,49
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|R$ 8,99
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|R$ 10,99
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS