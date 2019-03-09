Sábado do Churrasco dos Supermercados Princesa tem mais de 40 itens em oferta

Para a Rede de Supermercados Princesa sábado é sinônimo de churrasco com a família ou amigos. Para isso, o “Sábado do Churrasco” da rede traz quase 60 itens em oferta essências para o queridinho sul-mato-grossense. Entre eles estão cortes nobres e aquela cervejinha que não pode faltar. Confira:

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG R$ 17,99 PATINHO KG R$ 18,80 ACEM KG R$ 16,25 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,25 PONTA DE PALETA KG R$ 13,99 PONTA DE AGULHA KG R$ 13,99 PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 14,99 PONTA PEITO BOVINO KG R$ 14,99 MUSCULO KG R$ 13,99 COSTELA RIPA KG R$ 9,99 COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,90 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 17,99 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,99 CAPA DE FILÉ NATURAfRIG KG R$ 16,99 FRALDINHA KG R$ 12,49 COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG R$ 9,99 POSTA PINTADO COPACOL 800GR R$ 27,99 FILÉ TILÁPIA 800GR PEIXE BOI R$ 38,49 POSTA DE TILÁPIA COPACOL 1KG R$ 16,99 LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,60 LINGÜIÇA SUINA CHURRASCO AURORA KG R$ 11,99 PETISCO FRANGO TEMPERADO COPACOL KG R$ 9,99 COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG R$ 6,49 PEITO FRANGO COPACOL GRANEL KG R$ 6,99 COSTELA SUINA CONGELADA PERDIGÃO KG R$ 14,99 SARDINHA COQUEIRO 125GR R$ 3,49 BISTECA SUINA SADIA KG R$ 10,99 POSTA DE BACALHAU DESSALGADO RIBERALVES CONGELADO 800GR R$ 44,90 LOMBO DE BACALHAU RIBERALVES CONGELADO 1KG R$ 99,90 CERV.ANTARCTICA SUBZERO 269ML R$ 1,49 CERV.NOVA SCHIN 350ML R$ 1,79 SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT R$ 11,99 MANDIOCA CONGELADA MIRANDENSE 1KG R$ 6,29 REFRIGERANTE COCA COLA 3 LTS R$ 6,99 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49 CARVÃO VEGETAL 3KG R$ 6,49 CARVÃO VEGETAL 5KG R$ 8,99 CARVÃO VEGETAL 7KG R$ 10,99

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS