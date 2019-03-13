“Quarta D” dos Supermercados Princesa tem mais de 100 itens em oferta

A “Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho sem pagar muito. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.

E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS R$ Unitário BANANA NANICA KG R$ 1,29 ALFACE HID.HIDROFUTURA UNIDADE R$ 2,49 TOMATE KG R$ 5,49 TOMATE SALADEX KG R$ 5,49 ABACAXI HAWAI UND R$ 3,99 CENOURA KG R$ 2,99 CEBOLA KG R$ 2,99 REPOLHO VERDE KG R$ 2,99 BETERRABA KG R$ 3,49 MAÇA NACIONAL KG R$ 3,99 BATATA LAVADA KG R$ 4,99 MORANGO BANDEJA R$ 5,49 BROCOLIS UNIDADE R$ 5,99 MELÃO AMARELO KG R$ 3,78 AMEIXA NACIONAL KG R$ 5,99 UVA NIAGARA 500GR R$ 4,49 UVA BENITAKA 500GR R$ 4,49 UVA ITÁLIA 500GR R$ 4,49 BATATA DOCE KG R$ 1,69 PEPINO COMUM KG R$ 3,49 MAMAO FORMOSA KG R$ 3,99 LARANJA KG R$ 1,79 PIMENTAO VERDE KG R$ 4,99 ABOBORA CABOTIAN KG R$ 2,79 OVOS CAMVA DUZIA BRANCO R$ 4,39 OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO R$ 4,99 OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30 R$ 11,49 OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,99 LEITE PIRACANJUBA INT/DES/SEM1LT R$ 2,99 LEITE MANA INTEGRAL 1LT R$ 2,89 ARROZ PRIMO PIATTO 5KG TP1 R$ 9,90 AÇUCAR ESTRELA 2KG R$ 3,49 CHA MATE FRONTEIRA 250GR R$ 2,79 FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG R$ 1,99 FARINHA TRIGO DALLAS 1KG R$ 2,19 BISC.PASSATEMPO RECHEADO 130G R$ 1,59 BISCOITO DALLAS 400GR SABORES R$ 2,69 ACHOCOLATADO NESCAU 400GR R$ 5,69 ACHOC.PO ITALAC 400G SC R$ 3,49 TEMPERO MAIS SABOR KITANO 60GR R$ 2,19 SAL CINCO ESTRELA 1KG R$ 0,89 CREME LEITE GLÓRIA 200GR R$ 1,95 CREME LEITE PIRACANJUBA 200GR R$ 2,29 CREME LEITE BATAVO 200GR R$ 1,95 LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR R$ 3,39 MAC.NISSIN LAMEN 85GR R$ 1,39 MILHO VERDE QUERO SACHE 200GR R$ 0,99 MILHO PIPOCA YOKI 500GR R$ 2,29 BATATA PALITO BEM BRASIL 400GR R$ 3,59 FAROFA PRONTA ZAELI TRAD.500GR R$ 3,99 EXT.TOMATE QUERO SC 340G R$ 1,89 MOLHO TOM.DONANA SC 340G R$ 0,99 AZEITONA DONANA C/C 170GR R$ 2,49 SARDINHA COQUEIRO 125GR R$ 3,29 REFRESCO TANG SABORES 25GR R$ 0,79 RAÇÃO CÃES FARO 2KG TODAS R$ 19,97 RAÇÃO CÃES LUP DOG 7KG R$ 19,90 RACAO CÃES FOSTER 7KG TODAS R$ 39,80 RAÇÃO GATOS WHISKAS TODAS 1KG R$ 19,98 PAO FRANCES KG LOJA 04 R$ 6,99 CAFÉ REAL 500GR exceto lj04 R$ 8,86 CAFÉ REAL 250GR exceto lj 04 R$ 4,43 CAFÉ AGRICULTOR 250GR R$ 3,69 CAFÉ AGRICULTOR 500GR R$ 7,38 CAFÉ CABOCLO 500GR R$ 7,99 LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT R$ 2,59 CHOCOLATE GAROTO 300GR R$ 7,59 ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G R$ 2,49 ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G R$ 2,59 E.MATE CAMPANÁRIO 500GR SABORS R$ 9,90 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49 PAPEL HIG.SULLEG LV 12 PG 11 R$ 10,90 PAPEL HIG.MILI 30MTS LV 12 PG11 R$ 10,90 SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO R$ 5,98 FRALDA PERSONAL JUMBO TMS R$ 18,49 SABONETE FRANCIS LUXO 90GR R$ 1,39 CR.DENTAL ORAL B 1.2.3. MENTA 70G R$ 1,39 ABSORVENTE SYM C/8 ABAS E SEM R$ 1,79 VASSOURA NOVIÇA UNIDADE R$ 7,99 VASSOURA JEITOSA UNIDADE R$ 4,99 AMACIANTE YPE 2LTS R$ 6,49 DETERG.LÍQUIDO OESTE 500ML R$ 1,29 DESINFETANTE OESTE 2LTS R$ 3,69 DESINFETANTE OESTE 5LTS R$ 8,99 MULTIUSO YPE 500ML R$ 3,29 AMACIANTE OESTE 5LTS R$ 9,49 TINTURA COR & TON R$ 7,99 SHAMPOO ELSEVE 200ML R$ 6,98 ESPONJA AÇO ASSOLAN C/8 R$ 1,15 AGUA SANITÁRIA YPE 1LT R$ 2,79 AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS R$ 4,99 DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG R$ 6,99 IOGURTE FRUTAP SABORES 900ML R$ 5,99 IOG.NESTLE BAND.SABORES 540GR R$ 3,49 LING.CALABRESA PERDIGÃO KG R$ 14,99 BACON PALETA ESTRELA KG R$ 14,99 APRESUNTADO ESTRELA KG R$ 5,79 SALSICHA ESTRELA KG R$ 5,49 MARGARINA QUALY 500GR R$ 4,99 COXÃO DURO KG R$ 17,90 PONTA DE AGULHA KG R$ 13,99 PONTA DE PALETA KG R$ 13,99 CAPA FILÉ NATURA FRIG KG R$ 16,90 CAPA FILÉ FRIBOI KG R$ 16,99 CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,99 FRALDINHA KG R$ 11,99 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,20 COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,90 COSTELA RIPA KG R$ 9,99 PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 14,99 PONTA PEITO KG R$ 14,99 COSTELA SUÍNA PERDIGÃO KG R$ 14,99 ACEM KG R$ 16,20 LINGÜIÇA SUINA SEARA KG R$ 12,49 LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,60 BISTECA SUINA SADIA KG R$ 10,90 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,29 PETISCO FRANGO COPACOL KG R$ 9,99 COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 9,49 MUSCULO KG R$ 13,99