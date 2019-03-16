Sábado do Churrasco dos Supermercados Princesa tem mais de 40 itens em oferta

Para a Rede de Supermercados Princesa sábado é sinônimo de churrasco com a família ou amigos. Para isso, o “Sábado do Churrasco” da rede traz quase 60 itens em oferta essências para o queridinho sul-mato-grossense. Entre eles estão cortes nobres e aquela cervejinha que não pode faltar. Confira:

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG R$ 17,99 PATINHO KG R$ 18,80 ACEM KG R$ 15,99 MIOLO DA PALETA KG R$ 14,99 PONTA DE PALETA KG R$ 13,90 PONTA DE AGULHA KG R$ 13,90 PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 14,99 PONTA PEITO BOVINO KG R$ 14,99 MUSCULO KG R$ 13,99 COSTELA RIPA KG R$ 9,49 COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,40 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 17,90 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49 CAPA DE FILÉ NATURAfRIG KG R$ 16,49 BANANINHA NATURAFRIG KG R$ 14,99 FRALDINHA KG R$ 12,49 PONTA COSTELA KG R$ 17,49 POSTA PINTADO COPACOL 800GR R$ 27,99 FILÉ TILÁPIA 800GR PEIXE BOI R$ 38,49 POSTA DE TILÁPIA COPACOL 1KG R$ 16,99 LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 9,90 LINGÜIÇA SUINA CHURRASCO AURORA KG R$ 11,99 LINGÜIÇA MIXTA BELLO KG R$ 9,95 CARNE SUINA KG (COD.2523) R$ 8,99 COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 9,49 COXINHA DA ASA CONG.TEMP.750GR BELLO R$ 6,89 COXA E SOBRECOXA FRANGO BELLO KG R$ 5,99 PEITO FRANGO COPACOL GRANEL KG R$ 7,99 SARDINHA COQUEIRO 125GR R$ 3,49 BATATA PALITO BEM BATATA 400GR R$ 3,79 POSTA DE BACALHAU DESSALGADO RIBERALVES CONGELADO 800GR R$ 39,90 LOMBO DE BACALHAU RIBERALVES CONGELADO 1KG R$ 83,99 CERVEJA ITAIPAVA 269ML R$ 1,59 CERV.CRISTAL 350ML R$ 1,69 SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT R$ 11,99 MANDIOCA CONGELADA MIRANDENSE 1KG R$ 6,29 REFRIGERANTE COCA COLA 2LTS R$ 5,99 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49 CARVÃO VEGETAL 3KG R$ 6,49 CARVÃO VEGETAL 5KG R$ 8,99 CARVÃO VEGETAL 7KG R$ 10,99

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

-----------------------------------------

Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

-----------------------------------------

Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

-----------------------------------------

Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS