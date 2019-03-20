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"Quarta D" tem mais de 100 itens em ofertas nos supermercados Princesa

Lojas estão presentes em Aquidauana, Anastácio e Miranda

Guilherme Henrique

Publicado em 20/03/2019 às 06:12

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A “Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho pagando pouco. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.

E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:

 

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
BANANA NANICA KG  R$ 1,29
TOMATE KG R$ 4,99
TOMATE SALADEX KG R$ 4,99
ABACAXI  HAWAI UND R$ 3,99
CENOURA KG R$ 2,89
CEBOLA KG R$ 3,49
REPOLHO VERDE KG R$ 3,99
BETERRABA KG R$ 3,49
MAÇA NACIONAL KG R$ 3,99
BATATA LAVADA KG R$ 4,39
MORANGO BANDEJA R$ 5,49
BROCOLIS UNIDADE R$ 5,99
MELÃO AMARELO KG R$ 3,59
UVA NIAGARA 500GR R$ 4,49
UVA BENITAKA 500GR R$ 4,49
UVA ITÁLIA 500GR R$ 4,49
BATATA DOCE KG R$ 1,89
PEPINO COMUM KG R$ 3,49
LARANJA KG  R$ 1,69
PIMENTAO VERDE KG R$ 6,69
ABOBORA CABOTIAN KG R$ 2,79
OVOS CAMVA DUZIA BRANCO  R$ 4,39
OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO R$ 4,99
OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30  R$ 9,90
   
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,98
LEITE PIRACANJUBA INT/DES/SEM1LT R$ 2,79
ARROZ PRIMO PIATTO 5KG TP1 R$ 9,90
AÇUCAR ESTRELA 2KG R$ 3,49
CHA MATE FRONTEIRA 250GR R$ 2,79
FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG R$ 1,99
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG R$ 2,19
BISCOITO DALLAS 400GR SABORES R$ 2,69
ACHOCOLATADO NESCAU 400GR R$ 5,69
ACHOC.PO ITALAC 400G SC R$ 3,49
TEMPERO MAIS SABOR KITANO 60GR R$ 2,19
SAL CINCO ESTRELA 1KG R$ 0,89
CREME LEITE GLÓRIA 200GR R$ 1,95
CREME LEITE PIRACANJUBA 200GR R$ 2,29
CREME LEITE BATAVO 200GR 02/01/04 R$ 1,95
LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR R$ 3,39
MAC.DALLAS SEMOLA 500G R$ 2,69
MAC.NISSIN LAMEN 85GR R$ 1,39
MILHO VERDE QUERO SACHE 200GR R$ 0,99
MILHO PIPOCA YOKI 500GR R$ 2,29
EXT.TOMATE QUERO SC 340G R$ 1,89
MOLHO TOM.DONANA SC 340G R$ 0,99
MOLHO TOM.FUGINI SC 340G R$ 1,29
AZEITONA DONANA C/C 170GR R$ 2,49
SARDINHA COQUEIRO 125GR R$ 3,29
REFRESCO TANG SABORES 25GR R$ 0,79
RAÇÃO CÃES FARO 2KG TODAS R$ 19,49
RAÇÃO CÃES LUP DOG 7KG R$ 19,49
RACAO CÃES FOSTER 7KG TODAS R$ 38,99
RAÇÃO GATOS WHISKAS  TODAS 1KG R$ 18,99
PAO FRANCES KG LOJA 04 R$ 6,99
CAFÉ REAL 500GR EXCETO LJ04 R$ 8,86
CAFÉ REAL 250GR EXCETO LJ04 R$ 4,43
CAFÉ AGRICULTOR 250GR R$ 3,69
CAFÉ AGRICULTOR 500GR R$ 7,38
CAFÉ CABOCLO 500GR R$ 7,99
LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT R$ 2,69
CHOCOLATE GAROTO 300GR R$ 7,59
CHOCOLATE LACTA  FAVORITOS250G  R$ 8,49
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G R$ 2,49
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G R$ 2,59
E.MATE CAMPANÁRIO 500GR SABORS R$ 9,90
REFRIG.FUNADA  SABORES 2LTS R$ 3,49
   
PAPEL HIG.SULLEG LV 12 PG 11 R$ 10,90
PAPEL HIG.MILI  30MTS LV 12 PG11 R$ 10,90
SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO R$ 5,98
FRALDA PERSONAL JUMBO TMS R$ 17,99
SABONETE FRANCIS LUXO 90GR R$ 1,39
CREME DENTAL SORRISO 70GR R$ 1,19
ABSORVENTE SYM C/8 ABAS E SEM R$ 1,79
VASSOURA NOVIÇA UNIDADE R$ 7,99
VASSOURA JEITOSA UNIDADE  R$ 4,99
AMACIANTE YPE 2LTS R$ 5,99
DETERG.LÍQUIDO OESTE  500ML R$ 1,29
DET.LÍQUIDO YPE 500GR R$ 1,69
DESINFETANTE OESTE 2LTS R$ 3,69
DESINFETANTE OESTE 5LTS R$ 8,99
MULTIUSO YPE 500ML R$ 3,29
AMACIANTE AMACITEL LUXO 2LT R$ 7,99
AMACIANTE OESTE 5LTS  R$ 9,49
TINTURA COR & TON  R$ 7,99
SHAMPOO SEDA 350ML R$ 5,99
ESPONJA AÇO ASSOLAN C/8 R$ 1,09
AGUA SANITÁRIA YPE 1LT R$ 2,69
AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS R$ 4,89
DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG R$ 6,89
   
IOGURTE FRUTAP SABORES 900ML R$ 5,99
IOG.NESTLE BAND.SABORES 540GR R$ 3,49
LING.CALABRESA PERDIGÃO KG R$ 14,99
BACON PALETA ESTRELA KG R$ 14,99
APRESUNTADO ESTRELA KG R$ 5,79
SALSICHA ESTRELA KG R$ 5,49
MORTADELA OURO PERDIÇÃO KG R$ 13,99
PRESUNTO SADIA KG R$ 19,90
APRESUNTADO PEPERI KG R$ 7,99
MARGARINA CLAYBON 500GR R$ 3,29
MARGARINA QUALY  500GR R$ 4,99
   
COXÃO DURO KG R$ 17,99
PONTA DE AGULHA KG  R$ 13,99
PONTA DE PALETA KG R$ 13,99
CAPA FILÉ NATURA FRIG KG R$ 16,49
CAPA FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49
CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,90
FRALDINHA KG R$ 12,49
MIOLO DA PALETA KG R$ 16,05
COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,40
COSTELA RIPA KG R$ 9,49
PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 14,99
CARNE SUÍNA KG (2523) R$ 8,99
PONTA PEITO KG R$ 14,99
ACEM KG R$ 16,05
LINGÜIÇA SUINA CHUR. AURORA KG R$ 12,49
LINGÜIÇA SUINA SEARA KG R$ 11,99
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,60
LINGÜIÇA MISTA FRESCAL PERDIGÃO KG R$ 13,49
BANANINHA NATURAFRIG KG R$ 14,99
COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,29
COXA SOBRECOXA BELLO KG R$ 5,99
COXINHA TEMPERADA BELLO 750GR R$ 6,49
COXINHA ASA COPACOL KG R$ 9,60
MUSCULO KG R$ 13,99

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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