"Quarta D" tem mais de 100 itens em ofertas nos supermercados Princesa

Promoções
Lojas estão presentes em Aquidauana, Anastácio e Miranda
A “Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho pagando pouco. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.
E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,29
|TOMATE KG
|R$ 4,99
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 4,99
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 3,99
|CENOURA KG
|R$ 2,89
|CEBOLA KG
|R$ 3,49
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 3,99
|BETERRABA KG
|R$ 3,49
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,99
|BATATA LAVADA KG
|R$ 4,39
|MORANGO BANDEJA
|R$ 5,49
|BROCOLIS UNIDADE
|R$ 5,99
|MELÃO AMARELO KG
|R$ 3,59
|UVA NIAGARA 500GR
|R$ 4,49
|UVA BENITAKA 500GR
|R$ 4,49
|UVA ITÁLIA 500GR
|R$ 4,49
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,89
|PEPINO COMUM KG
|R$ 3,49
|LARANJA KG
|R$ 1,69
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 6,69
|ABOBORA CABOTIAN KG
|R$ 2,79
|OVOS CAMVA DUZIA BRANCO
|R$ 4,39
|OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO
|R$ 4,99
|OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30
|R$ 9,90
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,98
|LEITE PIRACANJUBA INT/DES/SEM1LT
|R$ 2,79
|ARROZ PRIMO PIATTO 5KG TP1
|R$ 9,90
|AÇUCAR ESTRELA 2KG
|R$ 3,49
|CHA MATE FRONTEIRA 250GR
|R$ 2,79
|FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG
|R$ 1,99
|FARINHA TRIGO DALLAS 1KG
|R$ 2,19
|BISCOITO DALLAS 400GR SABORES
|R$ 2,69
|ACHOCOLATADO NESCAU 400GR
|R$ 5,69
|ACHOC.PO ITALAC 400G SC
|R$ 3,49
|TEMPERO MAIS SABOR KITANO 60GR
|R$ 2,19
|SAL CINCO ESTRELA 1KG
|R$ 0,89
|CREME LEITE GLÓRIA 200GR
|R$ 1,95
|CREME LEITE PIRACANJUBA 200GR
|R$ 2,29
|CREME LEITE BATAVO 200GR 02/01/04
|R$ 1,95
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR
|R$ 3,39
|MAC.DALLAS SEMOLA 500G
|R$ 2,69
|MAC.NISSIN LAMEN 85GR
|R$ 1,39
|MILHO VERDE QUERO SACHE 200GR
|R$ 0,99
|MILHO PIPOCA YOKI 500GR
|R$ 2,29
|EXT.TOMATE QUERO SC 340G
|R$ 1,89
|MOLHO TOM.DONANA SC 340G
|R$ 0,99
|MOLHO TOM.FUGINI SC 340G
|R$ 1,29
|AZEITONA DONANA C/C 170GR
|R$ 2,49
|SARDINHA COQUEIRO 125GR
|R$ 3,29
|REFRESCO TANG SABORES 25GR
|R$ 0,79
|RAÇÃO CÃES FARO 2KG TODAS
|R$ 19,49
|RAÇÃO CÃES LUP DOG 7KG
|R$ 19,49
|RACAO CÃES FOSTER 7KG TODAS
|R$ 38,99
|RAÇÃO GATOS WHISKAS TODAS 1KG
|R$ 18,99
|PAO FRANCES KG LOJA 04
|R$ 6,99
|CAFÉ REAL 500GR EXCETO LJ04
|R$ 8,86
|CAFÉ REAL 250GR EXCETO LJ04
|R$ 4,43
|CAFÉ AGRICULTOR 250GR
|R$ 3,69
|CAFÉ AGRICULTOR 500GR
|R$ 7,38
|CAFÉ CABOCLO 500GR
|R$ 7,99
|LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT
|R$ 2,69
|CHOCOLATE GAROTO 300GR
|R$ 7,59
|CHOCOLATE LACTA FAVORITOS250G
|R$ 8,49
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G
|R$ 2,49
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G
|R$ 2,59
|E.MATE CAMPANÁRIO 500GR SABORS
|R$ 9,90
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|PAPEL HIG.SULLEG LV 12 PG 11
|R$ 10,90
|PAPEL HIG.MILI 30MTS LV 12 PG11
|R$ 10,90
|SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO
|R$ 5,98
|FRALDA PERSONAL JUMBO TMS
|R$ 17,99
|SABONETE FRANCIS LUXO 90GR
|R$ 1,39
|CREME DENTAL SORRISO 70GR
|R$ 1,19
|ABSORVENTE SYM C/8 ABAS E SEM
|R$ 1,79
|VASSOURA NOVIÇA UNIDADE
|R$ 7,99
|VASSOURA JEITOSA UNIDADE
|R$ 4,99
|AMACIANTE YPE 2LTS
|R$ 5,99
|DETERG.LÍQUIDO OESTE 500ML
|R$ 1,29
|DET.LÍQUIDO YPE 500GR
|R$ 1,69
|DESINFETANTE OESTE 2LTS
|R$ 3,69
|DESINFETANTE OESTE 5LTS
|R$ 8,99
|MULTIUSO YPE 500ML
|R$ 3,29
|AMACIANTE AMACITEL LUXO 2LT
|R$ 7,99
|AMACIANTE OESTE 5LTS
|R$ 9,49
|TINTURA COR & TON
|R$ 7,99
|SHAMPOO SEDA 350ML
|R$ 5,99
|ESPONJA AÇO ASSOLAN C/8
|R$ 1,09
|AGUA SANITÁRIA YPE 1LT
|R$ 2,69
|AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS
|R$ 4,89
|DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG
|R$ 6,89
|IOGURTE FRUTAP SABORES 900ML
|R$ 5,99
|IOG.NESTLE BAND.SABORES 540GR
|R$ 3,49
|LING.CALABRESA PERDIGÃO KG
|R$ 14,99
|BACON PALETA ESTRELA KG
|R$ 14,99
|APRESUNTADO ESTRELA KG
|R$ 5,79
|SALSICHA ESTRELA KG
|R$ 5,49
|MORTADELA OURO PERDIÇÃO KG
|R$ 13,99
|PRESUNTO SADIA KG
|R$ 19,90
|APRESUNTADO PEPERI KG
|R$ 7,99
|MARGARINA CLAYBON 500GR
|R$ 3,29
|MARGARINA QUALY 500GR
|R$ 4,99
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|CAPA FILÉ NATURA FRIG KG
|R$ 16,49
|CAPA FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,90
|FRALDINHA KG
|R$ 12,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,05
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,40
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,49
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|R$ 14,99
|CARNE SUÍNA KG (2523)
|R$ 8,99
|PONTA PEITO KG
|R$ 14,99
|ACEM KG
|R$ 16,05
|LINGÜIÇA SUINA CHUR. AURORA KG
|R$ 12,49
|LINGÜIÇA SUINA SEARA KG
|R$ 11,99
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,60
|LINGÜIÇA MISTA FRESCAL PERDIGÃO KG
|R$ 13,49
|BANANINHA NATURAFRIG KG
|R$ 14,99
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,29
|COXA SOBRECOXA BELLO KG
|R$ 5,99
|COXINHA TEMPERADA BELLO 750GR
|R$ 6,49
|COXINHA ASA COPACOL KG
|R$ 9,60
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
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INFRAESTRUTURA
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS