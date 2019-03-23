"Sábado do Churrasco" dos Supermercados Princesa tem quase 60 itens em oferta

Promoções
Ofertas vão desde os cortes nobres a cervejinha gelada
O fim de semana chegou e nada melhor do que reunir a família e os amigos para aquele churrasquinho. Pensando nisso, o a Rede de Supermercados Princesa tem o “Sábado do Churrasco” com quase 60 itens em oferta, que vão desde os cortes nobres a cervejinha gelada. Confira:
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,99
|ACEM KG
|R$ 16,10
|BACON MANTA PERDIGÃO KG
|R$ 18,99
|BACALHAU DESFIADO KG
|R$ 39,99
|BACALHAU SAITH KG
|R$ 49,90
|BATATA PALITO BEM BRASIL 400GR
|R$ 3,79
|BATATA PALHA YOKI 120GR OU 140GR
|R$ 3,99
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 17,90
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|CAPA DE FILÉ NATURAfRIG KG
|R$ 16,49
|CARNE SUINA KG (COD.2523)
|R$ 8,99
|CARVÃO VEGETAL 3KG
|R$ 6,49
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|R$ 8,99
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|R$ 10,99
|CERV.CRISTAL 350ML
|R$ 1,69
|CERVEJA ITAIPAVA 269ML
|R$ 1,59
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 8,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,05
|COXA E SOBRECOXA FRANGO BELLO KG
|R$ 5,99
|COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG
|R$ 6,20
|COXINHA DA ASA CONG.TEMP.750GR BELLO
|R$ 6,19
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 9,49
|FILÉ TILÁPIA 800GR PEIXE BOI
|R$ 35,99
|FRALDINHA KG
|R$ 11,99
|FRANGO SADIA KG
|R$ 5,99
|LINGÜIÇA CALABRESA SADIA KG
|R$ 13,99
|LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,90
|LINGÜIÇA MISTA BELLO KG
|R$ 8,49
|LINGÜIÇA FRESCAL MISTA PERDIGÃO KG
|R$ 12,99
|LINGÜIÇA SUINA CHURRASCO AURORA KG
|R$ 11,99
|LOMBO DE BACALHAU RIBERALVES CONGELADO 1KG
|R$ 79,90
|MANDIOCA CONGELADA MIRANDENSE 1KG
|R$ 6,29
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,10
|MUSCULO KG
|R$ 13,90
|PATINHO KG
|R$ 18,80
|PEITO FRANGO SEARA GRANEL KG
|R$ 6,99
|PONTA COSTELA KG
|R$ 17,70
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,49
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,49
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 14,80
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|R$ 14,80
|POSTA DE BACALHAU DESSALGADO RIBERALVES CONGELADO 800GR
|R$ 39,90
|POSTA DE TILÁPIA COPACOL 1KG
|R$ 15,99
|POSTA PINTADO COPACOL 800GR
|R$ 24,99
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|REFRIGERANTE COCA COLA 2LTS
|R$ 5,99
|SARDINHA COQUEIRO 125GR
|R$ 3,39
|SALSICHA REZENDE KG
|R$ 5,49
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT
|R$ 9,90
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
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