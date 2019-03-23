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"Sábado do Churrasco" dos Supermercados Princesa tem quase 60 itens em oferta

Ofertas vão desde os cortes nobres a cervejinha gelada

Guilherme Henrique

Publicado em 23/03/2019 às 07:12

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O fim de semana chegou e nada melhor do que reunir a família e os amigos para aquele churrasquinho. Pensando nisso, o a Rede de Supermercados Princesa tem o “Sábado do Churrasco” com quase 60 itens em oferta, que vão desde os cortes nobres a cervejinha gelada. Confira:

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO
COXÃO DURO KG R$ 17,99
ACEM KG R$ 16,10
BACON MANTA PERDIGÃO KG R$ 18,99
BACALHAU DESFIADO KG R$ 39,99
BACALHAU SAITH KG R$ 49,90
BATATA PALITO BEM BRASIL 400GR R$ 3,79
BATATA PALHA YOKI 120GR OU 140GR R$ 3,99
CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 17,90
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49
CAPA DE FILÉ NATURAfRIG KG R$ 16,49
CARNE SUINA KG (COD.2523) R$ 8,99
CARVÃO VEGETAL 3KG R$ 6,49
CARVÃO VEGETAL 5KG R$ 8,99
CARVÃO VEGETAL 7KG R$ 10,99
CERV.CRISTAL 350ML R$ 1,69
CERVEJA ITAIPAVA 269ML  R$ 1,59
COSTELA MINGUINHA KG  R$ 8,99
COSTELA RIPA KG  R$ 9,05
COXA E SOBRECOXA FRANGO BELLO  KG R$ 5,99
COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG R$ 6,20
COXINHA DA ASA CONG.TEMP.750GR BELLO R$ 6,19
COXINHA DA ASA COPACOL KG  R$ 9,49
FILÉ TILÁPIA 800GR PEIXE BOI R$ 35,99
FRALDINHA KG R$ 11,99
FRANGO SADIA KG R$ 5,99
LINGÜIÇA CALABRESA SADIA KG R$ 13,99
LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,90
LINGÜIÇA MISTA BELLO KG R$ 8,49
LINGÜIÇA FRESCAL MISTA PERDIGÃO KG R$ 12,99
LINGÜIÇA SUINA CHURRASCO AURORA KG R$ 11,99
LOMBO DE BACALHAU RIBERALVES CONGELADO 1KG  R$ 79,90
MANDIOCA CONGELADA MIRANDENSE 1KG R$ 6,29
MIOLO DA PALETA KG R$ 16,10
MUSCULO KG R$ 13,90
PATINHO KG R$ 18,80
PEITO FRANGO SEARA GRANEL KG R$ 6,99
PONTA COSTELA KG R$ 17,70
PONTA DE AGULHA KG R$ 13,49
PONTA DE PALETA KG R$ 13,49
PONTA PEITO BOVINO KG R$ 14,80
PONTA PEITO FRIBOI  KG  R$ 14,80
POSTA DE BACALHAU DESSALGADO RIBERALVES CONGELADO 800GR  R$ 39,90
POSTA DE TILÁPIA COPACOL 1KG R$ 15,99
POSTA PINTADO COPACOL 800GR R$ 24,99
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49
REFRIGERANTE COCA COLA 2LTS R$ 5,99
SARDINHA COQUEIRO 125GR R$ 3,39
SALSICHA REZENDE KG R$ 5,49
SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT  R$ 9,90

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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