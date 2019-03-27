"Quarta D" tem mais de 100 itens em ofertas nos supermercados Princesa

A “Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho sem pagar muito. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.

E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS R$ Unitário ABACAXI HAWAI UND R$ 3,99 ABOBORA CABOTIAN KG R$ 2,49 AMEIXA IMPORTADA KG R$ 8,99 BANANA NANICA KG R$ 1,39 BATATA DOCE KG R$ 1,89 BATATA LAVADA KG R$ 3,99 BETERRABA KG R$ 2,99 BERINJELA KG R$ 2,99 BROCOLIS UNIDADE R$ 5,99 CAQUI KG R$ 5,99 CEBOLA KG R$ 3,49 CENOURA KG R$ 2,89 CHUCHU KG R$ 2,49 COUVE FLOR UNIDADE R$ 6,49 LARANJA KG R$ 1,79 MAÇA NACIONAL KG R$ 3,89 MAMÃO FORMOSA KG R$ 3,99 MELÃO AMARELO KG R$ 3,59 MORANGO BANDEJA R$ 6,99 OVOS CAMVA DUZIA BRANCO R$ 4,79 OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30 R$ 10,90 OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO R$ 5,99 PEPINO COMUM KG R$ 3,49 PIMENTAO VERDE KG R$ 5,99 PONKAN KG R$ 2,49 REPOLHO VERDE KG R$ 3,89 TOMATE KG R$ 5,49 TOMATE SALADEX KG R$ 5,49 UVA BENITAKA 500GR R$ 4,99 UVA ITÁLIA 500GR R$ 4,99 UVA NIAGARA 500GR R$ 4,99 ACHOC.PO ITALAC 400G SC R$ 2,99 ACHOC.NESCAU 400GR R$ 5,69 AÇUCAR ESTRELA 2KG R$ 3,49 ARROZ PRIMO PIATTO 5KG TP1 R$ 9,90 ARROZ TIO LAUTERIO 5KG TP 1 R$ 9,90 AZEITONA DONANA C/C 170GR R$ 2,49 AZEITONA VERDE QUERO SACHE 100G R$ 2,49 BATATA PALHA YOKI 120 OU 140GR R$ 4,39 BISCOITO DALLAS 400GR SABORES R$ 2,69 CAFÉ AGRICULTOR 250GR R$ 3,69 CAFÉ AGRICULTOR 500GR R$ 7,38 CAFÉ CABOCLO 500GR TRAD/EXT.FOR R$ 7,39 CAFÉ REAL 250GR EXCETO LJ04 R$ 4,43 CAFÉ REAL 500GR EXCETO LJ04 R$ 8,86 CHA MATE FRONTEIRA 250GR R$ 2,79 CHOCOLATE GAROTO 300GR R$ 7,59 CHOCOLATE LACTA FAVORITOS250G R$ 8,49 CREME LEITE BATAVO 200GR 02/01/04 R$ 1,95 CREME LEITE GLÓRIA 200GR R$ 1,95 CREME LEITE PIRACANJUBA 200GR R$ 2,29 E.MATE CAMPANÁRIO 500GR SABORS R$ 9,90 ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G R$ 2,49 ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G R$ 2,59 EXT.TOMATE QUERO SC 340G R$ 1,89 FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG R$ 2,10 FARINHA TRIGO PANTANAL 1KG R$ 1,99 LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR R$ 3,39 LEITE ELEGÊ 1 LT R$ 2,99 LEITE PIRACANJUBA INT/DES/SEM1LT R$ 2,79 LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT R$ 2,69 MAC.DALLAS SEMOLA 500G R$ 2,49 MAC.NISSIN LAMEN 85GR R$ 1,39 MAIONESE FUGINI 500GR R$ 2,89 MILHO PIPOCA YOKI 500GR R$ 2,29 MILHO VERDE QUERO SACHE 200GR R$ 1,09 MOLHO TOM.DONANA SC 340G R$ 0,99 MOLHO TOM.FUGINI SC 340G R$ 1,29 OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,99 PAO FRANCES KG LOJA 04 R$ 6,99 RAÇÃO CÃES FARO 2KG TODAS R$ 19,49 RACAO CÃES FOSTER 7KG TODAS R$ 38,99 RAÇÃO CÃES LUP DOG 7KG R$ 19,49 RAÇÃO GATOS WHISKAS TODAS 1KG R$ 18,99 REFRESCO FRISCO SABORES 25GR R$ 0,69 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49 REFRIGERANTE KUAT 2LTS R$ 2,99 SAL CINCO ESTRELA 1KG R$ 0,89 SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT R$ 10,99 SARDINHA COQUEIRO 125GR R$ 3,29 TEMPERO MAIS SABOR KITANO 60GR R$ 2,19 ABSORVENTE SYM C/8 ABAS E SEM R$ 1,79 AGUA SANITÁRIA YPE 1LT R$ 2,79 AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS R$ 4,98 AMACIANTE OESTE 5LTS R$ 9,49 AMACIANTE OESTE 2LTS R$ 3,99 AMACIANTE YPE 2LTS R$ 6,49 BOM AR WYCK 360ML TODOS R$ 6,99 CREME DENTAL SORRISO L.C. 70GR R$ 1,19 CREME DENTAL SORRISO D.B LV180GPG150G R$ 3,49 DESINFETANTE OESTE 2LTS R$ 3,59 DESINFETANTE OESTE 5LTS R$ 8,99 DET.LÍQUIDO YPE 500GR R$ 1,69 DETERG.LÍQUIDO OESTE 500ML R$ 1,29 DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG R$ 6,89 DETERG.PÓ TIXAN 2KG CARTONADO R$ 11,99 DETERG.PÓ TIXAN 1KG CARTONADO R$ 5,99 ESPONJA AÇO ASSOLAN C/8 R$ 1,09 FRALDA T.MÔNICA JUMBO T.PROT. R$ 17,99 GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 R$ 1,49 MULTIUSO YPE 500ML R$ 3,29 PAPEL HIG.MILI 30MTS LV 12 PG11 R$ 10,90 PAPEL HIG.SULLEG LV 12 PG 11 R$ 10,90 PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/2 R$ 2,99 SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO R$ 5,98 SABONETE LUX SUAVE 85GR R$ 1,29 SABONETE LA FLORE 180GR R$ 2,99 SHAMPOO SEDA 350ML R$ 5,99 TINTURA COR & TON R$ 7,99 VASSOURA CONDOR V- 35 R$ 7,99 VASSOURA JEITOSA UNIDADE R$ 4,99 VASSOURA NOVIÇA UNIDADE R$ 7,99 APRESUNTADO ESTRELA KG R$ 5,79 APRESUNTADO PEPERI AURORA KG R$ 7,99 BACON PALETA ESTRELA KG R$ 14,99 IOG.FRUTAP SABORES 900GR R$ 5,99 IOG.NESTLE BAND.SABORES 540GR R$ 3,39 LING.CALABRESA PERDIGÃO KG R$ 14,99 MARGARINA CLAYBON 500GR R$ 3,29 MARGARINA QUALY 1KG R$ 10,99 MORTADELA OURO PERDIGÃO KG R$ 13,99 PRESUNTO SADIA KG R$ 19,90 SALSICHA ESTRELA KG R$ 5,49 ACEM KG R$ 16,20 PATINHO KG R$ 18,80 CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,90 CAPA FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49 COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,90 COSTELA RIPA KG R$ 9,99 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,25 COXÃO DURO KG R$ 17,90 COXINHA TEMPERADA BELLO 750GR R$ 6,49 FRALDINHA KG R$ 12,40 LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,80 LINGÜIÇA MISTA FRESCAL PERDIGÃO KG R$ 13,49 LINGÜIÇA MISTA BELLO KG R$ 9,49 PEITO FRANGO SEARA KG R$ 6,99 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,20 MUSCULO KG R$ 13,90 PONTA DE AGULHA KG R$ 13,90 PONTA DE PALETA KG R$ 13,90 PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 14,90 PONTA PEITO KG R$ 14,90

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS