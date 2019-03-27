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"Quarta D" tem mais de 100 itens em ofertas nos supermercados Princesa

Ofertas vão desde os cortes nobres a cervejinha gelada

Guilherme Henrique

Publicado em 27/03/2019 às 06:12

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A “Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho sem pagar muito. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.

E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:

 

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
ABACAXI  HAWAI UND R$ 3,99
ABOBORA CABOTIAN KG R$ 2,49
AMEIXA IMPORTADA KG R$ 8,99
BANANA NANICA KG  R$ 1,39
BATATA DOCE KG R$ 1,89
BATATA LAVADA KG R$ 3,99
BETERRABA KG R$ 2,99
BERINJELA KG R$ 2,99
BROCOLIS UNIDADE R$ 5,99
CAQUI KG R$ 5,99
CEBOLA KG R$ 3,49
CENOURA KG R$ 2,89
CHUCHU KG R$ 2,49
COUVE FLOR UNIDADE R$ 6,49
LARANJA KG  R$ 1,79
MAÇA NACIONAL KG R$ 3,89
MAMÃO FORMOSA KG R$ 3,99
MELÃO AMARELO KG R$ 3,59
MORANGO BANDEJA R$ 6,99
OVOS CAMVA DUZIA BRANCO  R$ 4,79
OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30  R$ 10,90
OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO R$ 5,99
PEPINO COMUM KG R$ 3,49
PIMENTAO VERDE KG R$ 5,99
PONKAN KG R$ 2,49
REPOLHO VERDE KG R$ 3,89
TOMATE KG R$ 5,49
TOMATE SALADEX KG R$ 5,49
UVA BENITAKA 500GR R$ 4,99
UVA ITÁLIA 500GR R$ 4,99
UVA NIAGARA 500GR R$ 4,99
   
ACHOC.PO ITALAC 400G SC R$ 2,99
ACHOC.NESCAU 400GR R$ 5,69
AÇUCAR ESTRELA 2KG R$ 3,49
ARROZ PRIMO PIATTO 5KG TP1 R$ 9,90
ARROZ TIO LAUTERIO 5KG TP 1 R$ 9,90
AZEITONA DONANA C/C 170GR R$ 2,49
AZEITONA VERDE QUERO SACHE 100G R$ 2,49
BATATA PALHA YOKI 120 OU 140GR R$ 4,39
BISCOITO DALLAS 400GR SABORES R$ 2,69
CAFÉ AGRICULTOR 250GR R$ 3,69
CAFÉ AGRICULTOR 500GR R$ 7,38
CAFÉ CABOCLO 500GR TRAD/EXT.FOR R$ 7,39
CAFÉ REAL 250GR EXCETO LJ04 R$ 4,43
CAFÉ REAL 500GR EXCETO LJ04 R$ 8,86
CHA MATE FRONTEIRA 250GR R$ 2,79
CHOCOLATE GAROTO 300GR R$ 7,59
CHOCOLATE LACTA  FAVORITOS250G  R$ 8,49
CREME LEITE BATAVO 200GR 02/01/04 R$ 1,95
CREME LEITE GLÓRIA 200GR R$ 1,95
CREME LEITE PIRACANJUBA 200GR R$ 2,29
E.MATE CAMPANÁRIO 500GR SABORS R$ 9,90
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G R$ 2,49
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500G R$ 2,59
EXT.TOMATE QUERO SC 340G R$ 1,89
FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG R$ 2,10
FARINHA TRIGO PANTANAL 1KG R$ 1,99
LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR R$ 3,39
LEITE ELEGÊ 1 LT R$ 2,99
LEITE PIRACANJUBA INT/DES/SEM1LT R$ 2,79
LEITE SAQUINHO SOLLARYUM 1LT R$ 2,69
MAC.DALLAS SEMOLA 500G R$ 2,49
MAC.NISSIN LAMEN 85GR R$ 1,39
MAIONESE FUGINI 500GR R$ 2,89
MILHO PIPOCA YOKI 500GR R$ 2,29
MILHO VERDE QUERO SACHE 200GR R$ 1,09
MOLHO TOM.DONANA SC 340G R$ 0,99
MOLHO TOM.FUGINI SC 340G R$ 1,29
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,99
PAO FRANCES KG LOJA 04 R$ 6,99
RAÇÃO CÃES FARO 2KG TODAS R$ 19,49
RACAO CÃES FOSTER 7KG TODAS R$ 38,99
RAÇÃO CÃES LUP DOG 7KG R$ 19,49
RAÇÃO GATOS WHISKAS  TODAS 1KG R$ 18,99
REFRESCO FRISCO SABORES 25GR R$ 0,69
REFRIG.FUNADA  SABORES 2LTS R$ 3,49
REFRIGERANTE KUAT 2LTS R$ 2,99
SAL CINCO ESTRELA 1KG R$ 0,89
SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT R$ 10,99
SARDINHA COQUEIRO 125GR R$ 3,29
TEMPERO MAIS SABOR KITANO 60GR R$ 2,19
   
ABSORVENTE SYM C/8 ABAS E SEM R$ 1,79
AGUA SANITÁRIA YPE 1LT R$ 2,79
AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS R$ 4,98
AMACIANTE OESTE 5LTS  R$ 9,49
AMACIANTE OESTE 2LTS R$ 3,99
AMACIANTE YPE 2LTS R$ 6,49
BOM AR WYCK 360ML TODOS R$ 6,99
CREME DENTAL SORRISO L.C. 70GR R$ 1,19
CREME DENTAL SORRISO D.B LV180GPG150G R$ 3,49
DESINFETANTE OESTE 2LTS R$ 3,59
DESINFETANTE OESTE 5LTS R$ 8,99
DET.LÍQUIDO YPE 500GR R$ 1,69
DETERG.LÍQUIDO OESTE  500ML R$ 1,29
DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG R$ 6,89
DETERG.PÓ TIXAN 2KG CARTONADO R$ 11,99
DETERG.PÓ TIXAN 1KG CARTONADO R$ 5,99
ESPONJA AÇO ASSOLAN C/8 R$ 1,09
FRALDA T.MÔNICA JUMBO T.PROT. R$ 17,99
GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 R$ 1,49
MULTIUSO YPE 500ML R$ 3,29
PAPEL HIG.MILI  30MTS LV 12 PG11 R$ 10,90
PAPEL HIG.SULLEG LV 12 PG 11 R$ 10,90
PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/2 R$ 2,99
SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO R$ 5,98
SABONETE LUX SUAVE 85GR R$ 1,29
SABONETE LA FLORE 180GR R$ 2,99
SHAMPOO SEDA 350ML R$ 5,99
TINTURA COR & TON  R$ 7,99
VASSOURA CONDOR V- 35  R$ 7,99
VASSOURA JEITOSA UNIDADE  R$ 4,99
VASSOURA NOVIÇA UNIDADE R$ 7,99
   
APRESUNTADO ESTRELA KG R$ 5,79
APRESUNTADO PEPERI AURORA KG R$ 7,99
BACON PALETA ESTRELA KG R$ 14,99
IOG.FRUTAP SABORES 900GR R$ 5,99
IOG.NESTLE BAND.SABORES 540GR R$ 3,39
LING.CALABRESA PERDIGÃO KG R$ 14,99
MARGARINA CLAYBON 500GR R$ 3,29
MARGARINA QUALY  1KG R$ 10,99
MORTADELA OURO PERDIGÃO KG R$ 13,99
PRESUNTO SADIA KG R$ 19,90
SALSICHA ESTRELA KG R$ 5,49
   
ACEM KG R$ 16,20
PATINHO KG R$ 18,80
CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,90
CAPA FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49
COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,90
COSTELA RIPA KG R$ 9,99
COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,25
COXÃO DURO KG R$ 17,90
COXINHA TEMPERADA BELLO 750GR R$ 6,49
FRALDINHA KG R$ 12,40
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,80
LINGÜIÇA MISTA FRESCAL PERDIGÃO KG R$ 13,49
LINGÜIÇA MISTA BELLO KG R$ 9,49
PEITO FRANGO SEARA  KG R$ 6,99
MIOLO DA PALETA KG R$ 16,20
MUSCULO KG R$ 13,90
PONTA DE AGULHA KG  R$ 13,90
PONTA DE PALETA KG R$ 13,90
PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 14,90
PONTA PEITO KG R$ 14,90

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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