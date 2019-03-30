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No Supermercados Princesa, sábado é dia de fazer churrasco pagando pouco

São mais de 50 itens em oferta

Guilherme Henrique

Publicado em 30/03/2019 às 07:12

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Fim de semana é perfeito para reunir a família e os amigos para queimar aquela carninha e tomar uma gelada. Mas, o melhor mesmo é quando você consegue fazer isso pagando bem pouco. Por isso, a rede de supermercados Princesa tem o “Sábado do Churrasco” com mais de 50 itens, que vão desde os cortes nobres até a farofinha, com precinhos bem baixos.

E para ficar ainda melhor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens em oferta para você já sair de casa com a listinha de compras prontinha. Pega a cestinha e confira as ofertas:

 

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO
ABACAXI HAWAI UNIDADE R$ 3,99
AZEITONA DONANA 17O GR C/CAROÇO R$ 2,29
ACEM KG R$ 16,20
BATATA PALITO BEM BRASIL 400GR R$ 3,79
BATATA PALHA YOKI 120GR OU 140GR R$ 3,99
CAQUI KG R$ 5,49
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49
CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,99
CARVÃO VEGETAL 3KG R$ 6,49
CARVÃO VEGETAL 5KG R$ 8,99
CARVÃO VEGETAL 7KG R$ 10,99
CAMARÃO CONGELADO COPACOL 500GR R$ 25,99
CERV.CRISTAL 350ML R$ 1,69
CERVEJA DEVASSA 269ML R$ 1,89
COSTELA MINGUINHA KG  R$ 9,90
COSTELA RIPA KG  R$ 10,10
COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG R$ 6,40
COXAO DURO KG R$ 17,90
COXINHA DA ASA COPACOL KG  R$ 9,90
FAROFA PRONTA DONANA 400GR SABORES R$ 3,59
FILÉ TILÁPIA 800GR PEIXE BOI R$ 35,99
FRALDINHA KG R$ 11,99
GUARD.PAPEL SANTEPEL 24X22CM R$ 1,49
LARANJA KG R$ 1,79
LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,90
LINGÜIÇA FRESCAL MISTA PERDIGÃO KG R$ 12,99
LINGÜIÇA SUINA CHURRASCO AURORA KG R$ 11,99
LOMBO DE BACALHAU RIBERALVES CONGELADO 1KG  R$ 79,90
MANDIOCA CONGELADA MIRANDENSE 1KG R$ 6,29
MOLHO T.REFOG.OU MANGER.DONANA 340GR R$ 0,89
MIOLO DA PALETA KG R$ 16,20
MUSCULO KG R$ 13,99
PATINHO KG R$ 18,80
PAPEL ALUMINIO WIDA 7.5/45CM R$ 3,49
PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/2 R$ 2,99
PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG R$ 9,90
PONCAN KG R$ 1,99
PONTA DE AGULHA KG R$ 13,90
PONTA DE PALETA KG R$ 13,90
PONTA PEITO BOVINO KG R$ 14,49
PONTA PEITO FRIBOI  KG  R$ 14,49
POSTA DE BACALHAU DESSALGADO RIBERALVES CONGELADO 800GR  R$ 39,90
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49
REFRIGERANTE FANTA SABORES 2LTS R$ 4,49
SARDINHA COQUEIRO 125GR R$ 3,39
SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT  R$ 9,90
TEMPERO DONANA 1KG SABORES R$ 6,99

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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