No Supermercados Princesa, sábado é dia de fazer churrasco pagando pouco

Ofertas
São mais de 50 itens em oferta
Fim de semana é perfeito para reunir a família e os amigos para queimar aquela carninha e tomar uma gelada. Mas, o melhor mesmo é quando você consegue fazer isso pagando bem pouco. Por isso, a rede de supermercados Princesa tem o “Sábado do Churrasco” com mais de 50 itens, que vão desde os cortes nobres até a farofinha, com precinhos bem baixos.
E para ficar ainda melhor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens em oferta para você já sair de casa com a listinha de compras prontinha. Pega a cestinha e confira as ofertas:
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|ABACAXI HAWAI UNIDADE
|R$ 3,99
|AZEITONA DONANA 17O GR C/CAROÇO
|R$ 2,29
|ACEM KG
|R$ 16,20
|BATATA PALITO BEM BRASIL 400GR
|R$ 3,79
|BATATA PALHA YOKI 120GR OU 140GR
|R$ 3,99
|CAQUI KG
|R$ 5,49
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,99
|CARVÃO VEGETAL 3KG
|R$ 6,49
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|R$ 8,99
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|R$ 10,99
|CAMARÃO CONGELADO COPACOL 500GR
|R$ 25,99
|CERV.CRISTAL 350ML
|R$ 1,69
|CERVEJA DEVASSA 269ML
|R$ 1,89
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,10
|COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG
|R$ 6,40
|COXAO DURO KG
|R$ 17,90
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 9,90
|FAROFA PRONTA DONANA 400GR SABORES
|R$ 3,59
|FILÉ TILÁPIA 800GR PEIXE BOI
|R$ 35,99
|FRALDINHA KG
|R$ 11,99
|GUARD.PAPEL SANTEPEL 24X22CM
|R$ 1,49
|LARANJA KG
|R$ 1,79
|LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,90
|LINGÜIÇA FRESCAL MISTA PERDIGÃO KG
|R$ 12,99
|LINGÜIÇA SUINA CHURRASCO AURORA KG
|R$ 11,99
|LOMBO DE BACALHAU RIBERALVES CONGELADO 1KG
|R$ 79,90
|MANDIOCA CONGELADA MIRANDENSE 1KG
|R$ 6,29
|MOLHO T.REFOG.OU MANGER.DONANA 340GR
|R$ 0,89
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,20
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|PATINHO KG
|R$ 18,80
|PAPEL ALUMINIO WIDA 7.5/45CM
|R$ 3,49
|PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/2
|R$ 2,99
|PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG
|R$ 9,90
|PONCAN KG
|R$ 1,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,90
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,90
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 14,49
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|R$ 14,49
|POSTA DE BACALHAU DESSALGADO RIBERALVES CONGELADO 800GR
|R$ 39,90
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|REFRIGERANTE FANTA SABORES 2LTS
|R$ 4,49
|SARDINHA COQUEIRO 125GR
|R$ 3,39
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT
|R$ 9,90
|TEMPERO DONANA 1KG SABORES
|R$ 6,99
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS